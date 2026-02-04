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Барон - Социальная и религиозная история евреев - Том II

Барон - Социальная и религиозная история евреев - Том II
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, JUDAICA, Biblical Studies, History, **Jewish History, Cultural Studies Art
Series История евреев (14 books)

Во второй части тома «Древний мир» Сало Барон рассматривает еврейскую историю первых пяти столетий не как изолированный процесс, а в тесном переплетении с римской и персидской политикой. Автор исследует переход от палестиноцентричного мира к двум великим центрам диаспоры.

Особое внимание уделяется социальным причинам успеха Талмуда — как правовой и этической системы, позволившей евреям сохранить автономию внутри чужих империй. Барон последовательно развивает свою знаменитую концепцию против «слезливой теории» истории, акцентируя внимание на творческой адаптации и экономическом процветании общин в эпоху поздней Античности.

Сало Уиттмайер Барон - Социальная и религиозная история евреев - в 18 томах - Том II - Древний мир - Часть II: возникновение христианства - первые пять столетий

Первое издание на русском языке. Перевод с английского Вениамина Ванникова

ISBN 978-5-9953-0219-3 ("Книжники")

ISBN 978-5-7516-1127-9 ("Текст")

Том 2 — 2013. — 496 с.

ISBN 978-5-9953-0290-2 ("Книжники")

ISBN 978-5-7516-1221-4 ("Текст")

Сало Уиттмайер Барон - Социальная и религиозная история евреев - в 18 томах - Том II - Древний мир - Часть II: возникновение христианства - первые пять столетий - Содержание

Первое издание на русском языке. Перевод с английского Вениамина Ванникова

Глава 9. Новые горизонты

  • Общечеловеческий идеал - Греко-восточное искусство - Магия и ритуал - Религиозный синкретизм - Самаритяне - Фарисеи и саддукеи - Противоборствующие теологические учения - Малые секты - Ессеи - Община нового завета - Поиск новых истин

Глава 10. Великий раскол

  • Мессианские чаяния - Возникновение христианства - Иисус — мессия - Иудеохристианские последователи - Секта апостола Павла - Образование церкви - Торжество разрушительных сил

Глава 11. Падение и восстановление

  • Иудейская война - Восстания во времена правления Траяна и Адриана - Внутренние раздоры - Политические потери - Гражданские права - Сдержанность в скорби - Возвращение к нормальной жизни - После Бар-Кохбы - Готовность смириться с политической ситуацией

Глава 12. Внутреннее сплочение

  • Антихристианская реакция - Борьба за историю - Языки экзегеза - Прозелитизм - Успехи христианства - Сопротивление язычников - Новая религия эллинистического еврейства - Борьба на два фронта

Глава 13. Зарождение средневековой цивилизации

  • Упадок эллинизма - Между Римом и Персией - Новый юридический статус - Межрелигиозные отношения - Широкое самоуправление - Местная автономия - Превосходство вавилонского центра - Рассеяние - Стратегическое отступление

Глава 14. Мир Талмуда

  • Брак - Тенденции к моногамному браку - Талмудическая евгеника - Статус женщины - Новые экономические тенденции - Экономическая политика - Ценность труда - Регламентация труда - Суды - Социальное обеспечение - Образование - Синагога и кладбище - Всеобъемлющая общинная структура

Глава 15. Закон и религия Талмуда

  • Талмудическая литература - Первенство закона - Равнозначность законов служения Богу и нравственного закона - Разработка учения фарисеев - Противостояние гностицизму - Интеллектуализация еврейской жизни - Прочный бастион

Примечания

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Указатель имен

Views 259
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Added 04.02.2026
Author brat lexmak
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