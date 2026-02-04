Барон - Социальная и религиозная история евреев - Том IV

В четвертом томе Сало Барон исследует период «встречи Востока и Запада» (500–1200 гг.). Автор показывает, как арабские завоевания разрушили границы старых империй, позволив евреям вновь стать единым культурным организмом.

Это время «Золотого века» в Испании и расцвета академий в Багдаде. Барон детально анализирует, как еврейские интеллектуалы стали посредниками, переводившими греческую философию на арабский и иврит, тем самым заложив фундамент для будущего европейского Ренессанса. Книга раскрывает сложные механизмы адаптации еврейских общин к исламскому праву (статус зимми) и их роль в становлении средиземноморской торговли.

Сало Уиттмайер Барон - Социальная и религиозная история евреев - в 18 томах - Том IV - Раннее Средневековье (500-1200) - Встреча Востока и Запада

Перевод с английского Любови Черниной.

Москва : Книжники ; Текст, 2015. — 384 с. — (История евреев).

ISBN 978-5-9953-0313-8 ("Книжники")

ISBN 978-5-7516-1235-1 ("Текст")

Сало Уиттмайер Барон - Социальная и религиозная история евреев - в 18 томах - Том IV - Раннее Средневековье (500-1200) - Встреча Востока и Запада - Содержание

Глава 20 Западное христианство

Римская церковь - Налоговое бремя - Италия - Общины Испании - Королевский альянс - Империя Каролингов - Франция - Германия - Англия и Нормандия - Между молотом и наковальней

Глава 21 Век крестовых походов

Всплески враждебности - Первый крестовый поход - Иерусалимское королевство - Второй крестовый поход - Последние крестовые походы - Усиление враждебности - Психологические последствия - Ренессанс XII века

Глава 22 Экономические изменения

Отдаление от земли - Местные особенности - Интенсификация ремесленного производства - Вступление в мировую торговлю - Подъем и упадок - Рабство и работорговля - Ростовщичество - Прочие виды банковской деятельности - Свободные профессии - Адаптация теории - Еврейский "экономический человек"

Примечания

Список сокращений

Именной указатель