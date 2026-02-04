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Барон - Социальная и религиозная история евреев - Том IX

Барон - Социальная и религиозная история евреев - Том IX
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, JUDAICA, Biblical Studies, History, **Jewish History, Cultural Studies Art
Series История евреев (14 books)

В девятом томе Сало Барон анализирует сложную правовую архитектуру Европы Высокого и позднего Средневековья. Автор исследует парадоксальный статус «сервов королевской казны» (servi camerae regis), который одновременно обеспечивал евреям защиту власти и делал их заложниками политических интриг.

Особое внимание уделяется церковному законодательству: от постановлений IV Латеранского собора до введения отличительных знаков и гетто. Барон мастерски показывает, как еврейский народ маневрировал между амбициями монархов и догматизмом Церкви, пытаясь сохранить внутреннюю автономию в условиях нарастающего давления.

Сало Уиттмайер Барон - Социальная и религиозная история евреев.Том IX. Позднее Средневековье и эра европейской экспансии (1200-1650): под властью церкви и империи

Москва : Книжники, 2021. — 368 с.

ISBN 978-5-9953-0681-8

Сало Уиттмайер Барон - Социальная и религиозная история евреев.Том IX. Позднее Средневековье и эра европейской экспансии (1200-1650): под властью церкви и империи - Содержание

Предисловие

Глава 37. Неверные

  • Терпимость - Обращение - Стимулы - Сегрегация - Еврейские кварталы - Дискриминация - Фискальные конфликты и ростовщичество - Неоднозначная позиция

Глава 38. Упорствующие в инакомыслии

  • Преследование еретиков - Контроль над мыслью - Принудительные проповеди - Диспуты - Париж и Барселона - Тортоса - Непростое сосуществование

Глава 39. Вдохновенные апологеты

  • Литературная полемика - Новые подходы - Доктринальные споры - Социально-политические разногласия - Гибкая амбивалентность

Глава 40. Рабы казны

  • Под властью Церкви или Империи - Священная Римская империя - Архиепископы-курфюрсты - Другие епископы - Партикуляризм и универсализм

Глава 41. Жертвы феодальной анархии

  • Габсбурги и Люксембурги - Другие крупные феодалы - Бюргеры - Регенсбургская драма - Сервы казны многих властителей

Примечания

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Views 245
Rating 5.0 / 5
Added 04.02.2026
Author brat lexmak
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