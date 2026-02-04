Тринадцатый том фундаментального труда Сало Уиттмайера Барона «Социальная и религиозная история евреев» охватывает переломную эпоху Позднего Средневековья и начало европейской экспансии (1200–1650). В центре внимания автора — сложнейшие процессы взаимодействия еврейского мира с Инквизицией, гуманизмом Возрождения и потрясениями Реформации.

Барон детально анализирует возникновение и деятельность Инквизиции на Пиренейском полуострове, подчеркивая парадоксальную правовую ситуацию: формально не подлежа юрисдикции Святой палаты, евреи оказывались в эпицентре её внимания из-за проблемы «новых христиан» (марранов). Автор прослеживает судьбы марранской диаспоры от Папской области до Нового Света, раскрывая их социально-экономическую роль и культурные достижения на фоне усиливающегося расизма и враждебности.

В то же время эпоха Возрождения создавала новые «каббалистические мосты» между христианскими гебраистами и еврейскими учеными, а Реформация ставила перед общинами новые вызовы и возможности. Этот том является незаменимым источником для понимания того, как в горниле религиозных войн и интеллектуальных прорывов зарождалась еврейская модерность и формировался облик современного мира.

Сало Уиттмайер Барон — Социальная и религиозная история евреев: в 18 томах

Том XIII. Позднее Средневековье и эра европейской экспансии (1200-1650): инквизиция, Возрождение и Реформация

Пер. с англ. Л. Черниной. — М.: ИД «Книжники», 2025. — 480 с.

ISBN 978-5-6053710-1-4

Сало Уиттмайер Барон — Социальная и религиозная история евреев - Том XIII - Содержание