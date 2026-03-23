Барон - Теология Апостола Павла
Метод сравнения текста, его историческая критика, получили широкое распространение в протестантских странах. Во второй половине XIX в. он под именем модернизма дошел и до сознания некоторых богословов Римско-католической Церкви. Литература по тематике посланий Павла стала постепенно появляться и в странах, где языком читателя был один из романских, начиная с французского.
Для получения более полного взгляда на развитие библейской науки было бы полезным вкратце ознакомиться с историей изучения НЗ, включая немецкие Тюбингенскую и Эрлангелскую школы в позапрошлом веке, влияние рационализма, историко-критического метода и др. факторов на развитие новозаветной экзегетики в прошлом столетии и в начале XXI в. — См. там же. Лэдд, С. 11-41, где дается обзор основных направлений.
Если же оценить библиографию, посвященную Апостолу на русском языке, то она не так разнообразна и богата. В основном — это переводы трудов западных исследователей с немецкого и английского. В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, изданном еще в дореволюционной России, Апостолу была посвящена лишь одна неполная страница — статья А. П. Лопухина. «Павел». Переиздание этой статьи — уже после долгих лет советского безбожия — можно найти под названием «Христианство» в Энциклопедическом словаре. Т. 2 — М., 1995., С. 266-267. Тому же автору принадлежит и перевод знаменитой книги Фаррара Ф. Жизнь и труды св. ап. Павла. — СПб., 1888.
Позже протоиереем Николаем Рудинским — на основе тех же исследований Фаррара и комментариев посланий Апостола епископом Феофаном — в 1912 г. была издана книга под названием «Жизнь и труды св. Апостола Павла». Это было почти все, что о великом Апостоле у нас имелось вплоть до 90-х гг. ХХ века.
Йозеф Барон, архиепископ - Теология св. Апостола Павла в свете Христианского Единства
СПб.: Алетейя, 2013. - 632 с. - (Богословская и церковно-историческая библиотека).
ISBN 978-5-91419-900-2
Йозеф Барон - Теология Апостола Павла в свете Христианского Единства - Содержание
От автора
Часть первая Вводные темы и замечания
Глава I. Прошлое — как всегда настоящее
Глава II. Личность и судьба Апостола
Глава III. Павел и Двенадцать
Глава IV. Послания как источник Павловой теологии
Глава V. Предание и новое у Апостола
Глава VI. Краткий обзор толкования Апостола (XIX — XX вв.)
Часть вторая Основные акценты в теологии апостола Павла
Раздел первый. КОСМОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ (человечество вне Христа)
Глава VII. Сотворенный мир
Глава VIII. Человек
Глава IX. Грядущее спасение
Раздел второй. ХРИСТОЛОГИЯ (учение о Личности Христа)
Глава X. Бог и Христос
Раздел третий. СОТЕРИОЛОГИЯ (учение о спасении)
Глава XI. Спасение через Христа и его Крест
Глава XII. Оправдание — «середина» теологии Апостола?
Раздел четвертый. Новая жизнь во Христе
Глава XIII. Общие замечания
Глава XIV. Христианская этика
Глава XV. В мире, но не по законам сего мира
Раздел пятый. ЭККЛЕЗИОЛОГИЯ (учение о Церкви)
Глава XVI. Общее о Церкви
Глава XVII. Святой Дух и Церковь
Глава XVIII. Таинства в Церкви
Глава XIX. Церковь и Израиль
Раздел шестой. ЭСХАТОЛОГИЯ (полное откровение славы)
Глава XX. Преходящий образ мира
Глава XXI. Царство Божие и откровение славы
Раздел седьмой. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
Глава XXII. Об единстве в Новом Завете
Часть третья Апостол Павел и диалог
Глава XXIII. Апостол Павел и Реформация
Глава XXIV. Вопрос о единстве тогда и сегодня
Глава XXV. Еще раз о Церкви
Глава XXVI. Петр и Павел: первенство или коллегиальность?
Глава XXVII. Предание и Писание
Глава XXVIII. Вероисповедание как «конфессия»
Глава XXIX. Святые и их почитание
Глава XXX. Таинства и их действительность
Глава XXXI. Служение и священство
Глава XXXII. Вопрос о женосвященстве
Глава XXXIII. Предопределение: спасение или погибель?
Глава XXXIV. Об актуальности «экуменического метода» у Апостола Павла сегодня
Эпилог
Приложение 1. Первое послание к Коринфянам
Приложение 2. Послание к Римлянам
Приложение 3. Карты и схемы
Указатель имен
Указатель основных реалий
Основные сокращения
Основная библиография
