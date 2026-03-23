Метод сравнения текста, его историческая критика, получили широкое распространение в протестантских странах. Во второй половине XIX в. он под именем модернизма дошел и до сознания некоторых богословов Римско-католической Церкви. Литература по тематике посланий Павла стала постепенно появляться и в странах, где языком читателя был один из романских, начиная с французского.

Для получения более полного взгляда на развитие библейской науки было бы полезным вкратце ознакомиться с историей изучения НЗ, включая немецкие Тюбингенскую и Эрлангелскую школы в позапрошлом веке, влияние рационализма, историко-критического метода и др. факторов на развитие новозаветной экзегетики в прошлом столетии и в начале XXI в. — См. там же. Лэдд, С. 11-41, где дается обзор основных направлений.

Если же оценить библиографию, посвященную Апостолу на русском языке, то она не так разнообразна и богата. В основном — это переводы трудов западных исследователей с немецкого и английского. В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, изданном еще в дореволюционной России, Апостолу была посвящена лишь одна неполная страница — статья А. П. Лопухина. «Павел». Переиздание этой статьи — уже после долгих лет советского безбожия — можно найти под названием «Христианство» в Энциклопедическом словаре. Т. 2 — М., 1995., С. 266-267. Тому же автору принадлежит и перевод знаменитой книги Фаррара Ф. Жизнь и труды св. ап. Павла. — СПб., 1888.

Позже протоиереем Николаем Рудинским — на основе тех же исследований Фаррара и комментариев посланий Апостола епископом Феофаном — в 1912 г. была издана книга под названием «Жизнь и труды св. Апостола Павла». Это было почти все, что о великом Апостоле у нас имелось вплоть до 90-х гг. ХХ века.

Йозеф Барон, архиепископ - Теология св. Апостола Павла в свете Христианского Единства

СПб.: Алетейя, 2013. - 632 с. - (Богословская и церковно-историческая библиотека).

ISBN 978-5-91419-900-2

Йозеф Барон - Теология Апостола Павла в свете Христианского Единства - Содержание

От автора

Часть первая Вводные темы и замечания

Глава I. Прошлое — как всегда настоящее

Глава II. Личность и судьба Апостола

Глава III. Павел и Двенадцать

Глава IV. Послания как источник Павловой теологии

Глава V. Предание и новое у Апостола

Глава VI. Краткий обзор толкования Апостола (XIX — XX вв.)

Часть вторая Основные акценты в теологии апостола Павла

Раздел первый. КОСМОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ (человечество вне Христа)

Глава VII. Сотворенный мир

Глава VIII. Человек

Глава IX. Грядущее спасение

Раздел второй. ХРИСТОЛОГИЯ (учение о Личности Христа)

Глава X. Бог и Христос

Раздел третий. СОТЕРИОЛОГИЯ (учение о спасении)

Глава XI. Спасение через Христа и его Крест

Глава XII. Оправдание — «середина» теологии Апостола?

Раздел четвертый. Новая жизнь во Христе

Глава XIII. Общие замечания

Глава XIV. Христианская этика

Глава XV. В мире, но не по законам сего мира

Раздел пятый. ЭККЛЕЗИОЛОГИЯ (учение о Церкви)

Глава XVI. Общее о Церкви

Глава XVII. Святой Дух и Церковь

Глава XVIII. Таинства в Церкви

Глава XIX. Церковь и Израиль

Раздел шестой. ЭСХАТОЛОГИЯ (полное откровение славы)

Глава XX. Преходящий образ мира

Глава XXI. Царство Божие и откровение славы

Раздел седьмой. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ

Глава XXII. Об единстве в Новом Завете

Часть третья Апостол Павел и диалог

Глава XXIII. Апостол Павел и Реформация

Глава XXIV. Вопрос о единстве тогда и сегодня

Глава XXV. Еще раз о Церкви

Глава XXVI. Петр и Павел: первенство или коллегиальность?

Глава XXVII. Предание и Писание

Глава XXVIII. Вероисповедание как «конфессия»

Глава XXIX. Святые и их почитание

Глава XXX. Таинства и их действительность

Глава XXXI. Служение и священство

Глава XXXII. Вопрос о женосвященстве

Глава XXXIII. Предопределение: спасение или погибель?

Глава XXXIV. Об актуальности «экуменического метода» у Апостола Павла сегодня

Эпилог

Приложение 1. Первое послание к Коринфянам

Приложение 2. Послание к Римлянам

Приложение 3. Карты и схемы

Указатель имен

Указатель основных реалий

Основные сокращения

Основная библиография