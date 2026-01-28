Барсков - Переписка московских масонов XVIII века

Книга выдающегося историка и текстолога Якова Лазаревича Барскова «Переписка московских масонов XVIII века» — это монументальное академическое издание, возвращающее нас в «золотой век» русского масонства. Основанный на архивных изысканиях автора в Главном архиве МИДа, этот труд впервые увидел свет в 1915 году под эгидой Императорской Академии наук. Переиздание 2025 года, дополненное и исправленное историком А. И. Серковым, представляет собой наиболее полный свод документов, освещающих внутреннюю жизнь, духовные поиски и эпистолярное наследие вольных каменщиков круга Н. И. Новикова.

Центральное место в сборнике занимает переписка и дневниковые записи за 1780–1792 годы — период наивысшего расцвета и последующего драматического разгрома московского масонства. Особую ценность представляет уникальный дневник барона Г. Я. Шредера, приоткрывающий завесу над ритуальной практикой и мистическими переживаниями адептов. Барсков, будучи учеником В. О. Ключевского, подошел к материалу с безупречной научной строгостью, что делает эту книгу незаменимым источником для изучения истории русской общественной мысли, мартинизма и герметической традиции.

Настоящее издание снабжено обширным справочным аппаратом: подробными примечаниями, указателями имен и писем, а также биографическим очерком о самом Я. Л. Барскове. Книга адресована историкам, культурологам и всем, кто интересуется интеллектуальной историей России XVIII столетия и тайными обществами, оказавшими колоссальное влияние на формирование русской интеллигенции.

Барсков Я. Л. — Переписка московских масонов XVIII века. 1780–1792 гг.

Предисловие, сост. и комментарии А. И. Серкова. — М.: «Ганга», 2025. — 794 с. — (Масонство, Мартинизм, Герметизм).

ISBN 978-5-907936-33-1

Я. Л. Барсков — Переписка московских масонов — Содержание