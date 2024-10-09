Барт - Гольдсмидт – Путь поколения нашего к вере

Что дает иудаизм неверующим евреям?

Я должен прежде всего с некоторой подробностью рассказать о том, что, — по чисто внутренним обстоятельствам, — привело меня сегодня к этой теме.

Дело было в Йом-Кипур. Провел я этот день привычным для меня образом. 24 часа Судного дня прошли у меня по еврейской традиции в самоанализе, в раздумьях о судьбе нашего народа и старания уразуметь, в какой мере мы, люди, повинны в том плохом, что происходит вокруг нас. Я вновь и вновь обра- щался мысленно к тому времени, когда наш народ еще жил свободной национальной жизнью на своей земле. В своем воображении я видел себя рядом с первосвященником, вместе с его приближенными, возвращающимися из Храма к своим домашним. И уже в который раз задавал себе те же вопросы: какие упущения совершил я, в чем вина всех нас, что должны делать все мы, чтобы жизнь на земле стала более возвышающейся над удовлетворением чисто естественных потребностей?

Но вот закончились сутки душевного ротоборства. Еще печать святых имен пребывала в душах молившихся, и каждый шептал их, преисполненный сознания, что в эту минуту он должен предстать перед своим Создателем.

Мы вышли навстречу великолепной израильской лунной но- чи. Закончили день святости лунной молитвой и радостные на- правились по своим домам с сознанием того, что только раз в год еврею становится доступной та степень очищения, когда он чувствует, что Божья благодать нисходит к нему и сопровождает его по дороге домой, напоминая слова из Торы, сказан- ные ангелом Яакову: «Коль ты сражался с самим Господом, то людей подавно одолеешь»2 פי־שרית עם־אל־הים ועם $ןקזים [תוןל.

Преисполненные ощущением святости (ибо невольно напрашиваются такие слова), сидели мы в семейном кругу. Покончив с трапезой, приступили к постройке сукки, по чудесному обычаю предков, «идущих от рати к рати».

В это время явился ко мне один из моих юных знакомых, родившийся, выросший в стране и воспитывавшийся в киббупе, принадлежавшем организации «ГашомерГаЦаир».

Прежде чем обратиться по делу, с которым он пришел, моло дой человек спросил меня как-то очень неподдельно заботливо, не слишком ли мы ослабли после поста, не отразился ли он тя жело на наше состояние.

Д-р Аарон Барт, Иосеф Гольдсмидт – Путь поколения нашего к вере

Иерусалим: Амана, 1991. - Институт выпуска учебной литературы Отдела литературы об еврействе на русском языке. - Основан Отделением науки о Торе Министерства образования и культуры и Министерства религии. - Отдел культуры Всемирного еврейского конгресса. - Издано при содействии Мемориального фонда еврейской культуры, Нью-Йорк. – 48 с.

Д-р Аарон Барт, Иосеф Гольдсмидт – Путь поколения нашего к вере – Содержание