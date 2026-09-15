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Барт - Очерк догматики

Барт - Очерк догматики
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Category ESXATOS BOOKS, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, PROTESTANTISM, Theology

«Очерк догматики» Карла Барта — компактное изложение основных положений христианского вероучения, построенное как последовательный комментарий к Апостольскому символу веры. Книга возникла из лекций, прочитанных в Боннском университете летом 1946 года для аудитории, состоявшей не только из богословов, но главным образом из студентов других факультетов. Благодаря этому Барт излагает те же фундаментальные идеи, которые развивал в многотомной «Церковной догматике», значительно свободнее и доступнее, рассматривая веру как доверие, познание и публичное исповедание, а затем последовательно раскрывая учение о Боге Отце, творении, Иисусе Христе, кресте и воскресении, Святом Духе, Церкви, прощении грехов и вечной жизни.

Центром всего догматического построения становится Иисус Христос. Именно из Божьего откровения во Христе Барт предлагает понимать Творца, человеческую жизнь, грех, примирение, Церковь и христианскую надежду. Богословие предстает здесь не как отвлеченная религиозная философия, а как критическое самоосмысление церковного свидетельства перед лицом Писания. Особую остроту книге придает послевоенный контекст: Барт говорит о неспособности немецких церквей своевременно перевести собственное исповедание на язык сопротивления национал-социализму, о богословском значении Израиля, об опасности поклонения «мощи самой по себе» и о необходимости превращать исповедуемую веру в конкретную ответственность перед миром.

Барт Карл – Очерк догматики – Лекции, прочитанные в Университете Бонна в летний семестр 1946 года

Пер. с нем. Ю. А. Кимелева; под ред. Д. М. Носова. – СПб.: Алетейя, 2019. – 196 с. – (Миф, религия, культура).
ISBN 978-5-00165-015-7

Барт Карл – Очерк догматики – Содержание

  • Апостольский символ

  • Об этой книге

  • Предисловие

  • Лекция 1. Задача

  • Лекция 2. Вера означает доверие

  • Лекция 3. Веровать — значит познавать

  • Лекция 4. Веровать означает исповедовать

  • Лекция 5. Бог в вышних

  • Лекция 6. Бог-Отец

  • Лекция 7. Всемогущий Бог

  • Лекция 8. Бог-Творец

  • Лекция 9. Небо и земля

  • Лекция 10. Иисус Христос

  • Лекция 11. Спаситель и слуга Божий

  • Лекция 12. Единственный Сын Бога

  • Лекция 13. Наш Господь

  • Лекция 14. Тайна и чудо Рождества

  • Лекция 15. Пострадавшего

  • Лекция 16. При Понтии Пилате

  • Лекция 17. Распятого, умершего и погребенного, сошедшего в ад

  • Лекция 18. На третий день воскресшего из мертвых

  • Лекция 19. Взошедшего на небо, сидящего по правую руку Бога, всемогущего Отца

  • Лекция 20. Приход Иисуса Христа, Судии

  • Лекция 21. Верую в Святого Духа

  • Лекция 22. Община, ее единство, святость и всеобщность

  • Лекция 23. Прощение грехов

  • Лекция 24. Воскресение плоти и вечная жизнь

Views 60
Rating 5.0 / 5
Added 15.09.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

A
Avel 1 day ago
Большое спасибо!

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