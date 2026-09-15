Барт - Очерк догматики

«Очерк догматики» Карла Барта — компактное изложение основных положений христианского вероучения, построенное как последовательный комментарий к Апостольскому символу веры. Книга возникла из лекций, прочитанных в Боннском университете летом 1946 года для аудитории, состоявшей не только из богословов, но главным образом из студентов других факультетов. Благодаря этому Барт излагает те же фундаментальные идеи, которые развивал в многотомной «Церковной догматике», значительно свободнее и доступнее, рассматривая веру как доверие, познание и публичное исповедание, а затем последовательно раскрывая учение о Боге Отце, творении, Иисусе Христе, кресте и воскресении, Святом Духе, Церкви, прощении грехов и вечной жизни.

Центром всего догматического построения становится Иисус Христос. Именно из Божьего откровения во Христе Барт предлагает понимать Творца, человеческую жизнь, грех, примирение, Церковь и христианскую надежду. Богословие предстает здесь не как отвлеченная религиозная философия, а как критическое самоосмысление церковного свидетельства перед лицом Писания. Особую остроту книге придает послевоенный контекст: Барт говорит о неспособности немецких церквей своевременно перевести собственное исповедание на язык сопротивления национал-социализму, о богословском значении Израиля, об опасности поклонения «мощи самой по себе» и о необходимости превращать исповедуемую веру в конкретную ответственность перед миром.

Барт Карл – Очерк догматики – Лекции, прочитанные в Университете Бонна в летний семестр 1946 года

Пер. с нем. Ю. А. Кимелева; под ред. Д. М. Носова. – СПб.: Алетейя, 2019. – 196 с. – (Миф, религия, культура).

ISBN 978-5-00165-015-7

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