Барт - Очерк догматики
«Очерк догматики» Карла Барта — компактное изложение основных положений христианского вероучения, построенное как последовательный комментарий к Апостольскому символу веры. Книга возникла из лекций, прочитанных в Боннском университете летом 1946 года для аудитории, состоявшей не только из богословов, но главным образом из студентов других факультетов. Благодаря этому Барт излагает те же фундаментальные идеи, которые развивал в многотомной «Церковной догматике», значительно свободнее и доступнее, рассматривая веру как доверие, познание и публичное исповедание, а затем последовательно раскрывая учение о Боге Отце, творении, Иисусе Христе, кресте и воскресении, Святом Духе, Церкви, прощении грехов и вечной жизни.
Центром всего догматического построения становится Иисус Христос. Именно из Божьего откровения во Христе Барт предлагает понимать Творца, человеческую жизнь, грех, примирение, Церковь и христианскую надежду. Богословие предстает здесь не как отвлеченная религиозная философия, а как критическое самоосмысление церковного свидетельства перед лицом Писания. Особую остроту книге придает послевоенный контекст: Барт говорит о неспособности немецких церквей своевременно перевести собственное исповедание на язык сопротивления национал-социализму, о богословском значении Израиля, об опасности поклонения «мощи самой по себе» и о необходимости превращать исповедуемую веру в конкретную ответственность перед миром.
Барт Карл – Очерк догматики – Лекции, прочитанные в Университете Бонна в летний семестр 1946 года
Пер. с нем. Ю. А. Кимелева; под ред. Д. М. Носова. – СПб.: Алетейя, 2019. – 196 с. – (Миф, религия, культура).
ISBN 978-5-00165-015-7
Барт Карл – Очерк догматики – Содержание
Апостольский символ
Об этой книге
Предисловие
Лекция 1. Задача
Лекция 2. Вера означает доверие
Лекция 3. Веровать — значит познавать
Лекция 4. Веровать означает исповедовать
Лекция 5. Бог в вышних
Лекция 6. Бог-Отец
Лекция 7. Всемогущий Бог
Лекция 8. Бог-Творец
Лекция 9. Небо и земля
Лекция 10. Иисус Христос
Лекция 11. Спаситель и слуга Божий
Лекция 12. Единственный Сын Бога
Лекция 13. Наш Господь
Лекция 14. Тайна и чудо Рождества
Лекция 15. Пострадавшего
Лекция 16. При Понтии Пилате
Лекция 17. Распятого, умершего и погребенного, сошедшего в ад
Лекция 18. На третий день воскресшего из мертвых
Лекция 19. Взошедшего на небо, сидящего по правую руку Бога, всемогущего Отца
Лекция 20. Приход Иисуса Христа, Судии
Лекция 21. Верую в Святого Духа
Лекция 22. Община, ее единство, святость и всеобщность
Лекция 23. Прощение грехов
Лекция 24. Воскресение плоти и вечная жизнь
Comments (1 comment)