Бартон - 104 вопроса, которые дети задают о небесах и ангелах

Книга коллектива авторов под руководством Брюса Б. Бартона «104 вопроса, которые дети задают о небесах и ангелах» представляет собой уникальное пастырское и педагогическое пособие, призванное помочь родителям и учителям честно и библейски обоснованно отвечать на детское любопытство. Авторы ставят задачу перевести сложные богословские концепции об ином мире на язык, доступный ребенку, не искажая при этом истины Писания. Основная идея произведения заключается в том, что Небеса — это не скучное облако, а реальный, радостный и захватывающий дом, подготовленный Богом для Его детей, а ангелы — Его могущественные слуги, активно участвующие в жизни Вселенной.

Содержательная часть книги структурирована в формате «вопрос-ответ», охватывая самый широкий спектр детских недоумений: от «Будет ли на небесах мороженое?» до «Узнаем ли мы там своих домашних питомцев?». Авторы последовательно разбирают библейское учение о природе ангелов, их иерархии и задачах, развенчивая популярные мифы об «ангелочках с крылышками». Уделяется значительное внимание описанию Нового Иерусалима, объяснению того, чем верующие будут заниматься в вечности, и как подготовить сердце ребенка к встрече с Творцом. В книге глубоко исследуется тема Божьего присутствия, превращая разговор о смерти и загробной жизни из пугающей тайны в радостное ожидание великого приключения.

Текст написан в доступном, теплом и интерактивном стиле, снабженном практическими советами для взрослых по ведению духовных бесед. Брюс Бартон и соавторы мастерски соединяют точность стихов Синодального перевода с яркими аналогиями, понятными современному школьнику. Работа служит фундаментальным ресурсом для семейного чтения, помогая укрепить веру ребенка и сформировать у него здоровое, библейское воображение. Это чтение помогает осознать, что ответы на самые сложные вопросы мироздания уже даны в Слове Божьем, и задача взрослых — лишь помочь детям их услышать и принять.

Брюс Б. Бартон, Джеймс Ч. Гелвин, Джеймс Ч. Уилхойт, Дэвид Р. Вирман, Дэрил Дж. Лукас, Лилиан Крамп, Рик Осборн – 104 вопроса, которые дети задают о небесах и ангелах, и ответы на них из Библии

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2004. – 244 с.

ISBN 5-7454-0884-7

Брюс Б. Бартон - 104 вопроса, которые дети задают о небесах и ангелах – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

АНГЕЛЫ

ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ АНГЕЛЫ? - ЕСТЬ ЛИ У АНГЕЛОВ ИМЕНА? - ЕСТЬ ЛИ У АНГЕЛОВ СЕРДЦЕ? - РАСТУТ ЛИ АНГЕЛЫ? - АНГЕЛЫ — МАЛЬЧИКИ ИЛИ ДЕВОЧКИ? - УСТАЮТ ЛИ АНГЕЛЫ? - ВСЕ ЛИ АНГЕЛЫ — БЛОНДИНЫ? - ЕСТЬ ЛИ У АНГЕЛОВ НИМБЫ? - ПОЧЕМУ Я НЕ МОГУ ВИДЕТЬ АНГЕЛОВ? - ВНУТРИ АНГЕЛОВ ПРЯЧУТСЯ ЛЮДИ? - СКОЛЬКО АНГЕЛОВ НА НЕБЕСАХ? - ОТКУДА У АНГЕЛОВ КРЫЛЬЯ? - МОГУТ ЛИ АНГЕЛЫ УМЕРЕТЬ?

ЧТО ДЕЛАЮТ АНГЕЛЫ?

ПРИХОДИТСЯ ЛИ АНГЕЛАМ РАБОТАТЬ? - СМОТРЯТ ЛИ АНГЕЛЫ ТЕЛЕВИЗОР? - КАЖДЫЙ АНГЕЛ ПРИСМАТРИВАЕТ ЗА КАКИМ-ТО ЧЕЛОВЕКОМ? - А СЕЙЧАС, ЗДЕСЬ, РЯДОМ С НАМИ, ЕСТЬ АНГЕЛЫ? - АНГЕЛЫ ЕДУТ С НАМИ В МАШИНЕ ИЛИ ЛЕТЯТ СЛЕДОМ? - ГРЕШАТ ЛИ АНГЕЛЫ? - МОЖЕТ ЛИ АНГЕЛ СТАТЬ ТВОИМ ДРУГОМ И СКАЗАТЬ ТЕБЕ, ЧТО ОН — ТВОЙ АНГЕЛ? - АНГЕЛЫ ПРОСТО ПОЯВЛЯЮТСЯ НА МГНОВЕНИЕ — А ПОТОМ ИСЧЕЗАЮТ? - МОЖЕТ ЛИ АНГЕЛ ВЫГЛЯДЕТЬ, КАК НАСТОЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК?

ПЛОХИЕ АНГЕЛЫ

БЕСЫ — КРАСНЫЕ, С РОГАМИ И ХВОСТАМИ? - ЗАЧЕМ БОГ СОТВОРИЛ САТАНУ, ЕСЛИ ЗНАЛ, ЧТО ОН СОГРЕШИТ? - ДЬЯВОЛ ТАК ЖЕ СИЛЕН, КАК И БОГ? - ЧТО ПЛОХОГО ДЕЛАЕТ САТАНА С ЛЮДЬМИ? - ПОЧЕМУ ДЬЯВОЛ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ МЫ БЫЛИ ПЛОХИМИ? - САТАНА ВСЕ ЕЩЕ ВОЮЕТ С ИИСУСОМ? - ПРОСТИТ ЛИ БОГ САТАНУ? - МОЖЕТ ЛИ ЗЛОЙ ДУХ ПОМЕШАТЬ НАМ ПОПАСТЬ НА НЕБЕСА? - ЧТО ТАКОЕ АД?

АНГЕЛЫ В БИБЛИИ

ЗАЧЕМ АНГЕЛ ПРИШЕЛ К МАРИИ? - ПОЧЕМУ АНГЕЛ С ОГНЕННЫМ МЕЧОМ СТОРОЖИЛ ВХОД В ЕДЕМСКИЙ САД? - КТО ТАКОЙ АНГЕЛ ГОСПОДЕНЬ? - ПОЧЕМУ АНГЕЛЫ ИНОГДА ВЫГЛЯДЕЛИ, КАК ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ? - ПОЧЕМУ У НЕКОТОРЫХ АНГЕЛОВ ПО ЧЕТЫРЕ ЛИЦА? - ПОЧЕМУ КАКОЙ-НИБУДЬ АНГЕЛ НЕ СНЯЛ ИИСУСА С КРЕСТА? - КАКОЙ АНГЕЛ САМЫЙ ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА И ИИСУСА? - ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ БОЯТСЯ АНГЕЛОВ?

НЕБЕСА

ЗАЧЕМ БОГ СОТВОРИЛ НЕБЕСА? - ИИСУС — ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ НА НЕБЕСА? - НА НЕБЕСАХ ВСЕ ЛЮДИ ХОРОШИЕ? - МОЖНО ЛИ УПАСТЬ С НЕБЕС? - НЕБЕСА СДЕЛАНЫ ИЗ ОБЛАКОВ? - ПОЧЕМУ НА НЕБЕСАХ ВСЕ СИЯЕТ? - УЛИЦЫ НА НЕБЕСАХ БУДУТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗОЛОТЫЕ ИЛИ ТОЛЬКО ПОКРАШЕНЫ В ЗОЛОТОЙ В ЦВЕТ? - АНГЕЛЫ СТОРОЖАТ НЕБЕСА, ЧТОБЫ ТУДА НЕ ПРОНИКЛИ БЕСЫ? - ГДЕ ЖИЛ БОГ ДО ТОГО, КАК СОТВОРИЛ НЕБЕСА? - ИИСУС НА НЕБЕСАХ ЖИВЕТ С БОГОМ ИЛИ ОТДЕЛЬНО? - ПОЧЕМУ БОГ НЕ ЗАБИРАЕТ НАС НА НЕБЕСА СРАЗУ, КАК ТОЛЬКО МЫ СПАСАЕМСЯ? - ЧТО, ЕСЛИ Я НЕ ХОЧУ ОСТАВЛЯТЬ РОДНЫХ И ДРУЗЕЙ И ОТПРАВЛЯТЬСЯ НА НЕБЕСА? - СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЗАНИМАЕТ ПУТЕШЕСТВИЕ ОТСЮДА ДО НЕБЕС? - КАК БОГ ПОДНИМАЕТ НАС НА НЕБЕСА — ПО ЛЕСТНИЦЕ?

КОГДА ЛЮДИ УМИРАЮТ

ПОЧЕМУ ЛЮДИ УМИРАЮТ? - ТЕЛА ОСТАЮТСЯ В МОГИЛЕ, А МЫ САМИ ПОПАДАЕМ НА НЕБЕСА? - ПОПАДУ ЛИ Я НА НЕБЕСА ПОСЛЕ СМЕРТИ? - ЕСТЬ ЛИ КАКОЕ-НИБУДЬ ДРУГОЕ МЕСТО, КРОМЕ НЕБЕС И АДА, КУДА МОЖНО ПОПАСТЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ? - МОЖЕТ ЛИ БОГ ЗАБРАТЬ НАС НА НЕБЕСА, ХОТЯ МЫ ЕЩЕ НЕ УМЕРЛИ? - ПОЧЕМУ НА КЛАДБИЩЕ ТАК СТРАШНО? - ПОЧЕМУ БОГ ЗАБРАЛ ДЕДУШКУ НА НЕБЕСА? - КАК ИИСУСУ УДАСТСЯ ВОСКРЕСИТЬ ТЕЛА, КОТОРЫЕ СОЖГЛИ? - ПОЧЕМУ ЛЮДИ ВЕРЯТ В ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ? - ЗАЧЕМ НУЖЕН ГРОБ? - ПОЧЕМУ ЛЮДИ ПЛАЧУТ НА ПОХОРОНАХ? - ЗАЧЕМ ЛЮДИ СТАВЯТ КАМНИ НА МОГИЛАХ? - ЗАЧЕМ УМЕРШИМ ЦВЕТЫ?

ЖИЗНЬ НА НЕБЕСАХ

БУДЕМ ЛИ МЫ ИГРАТЬ НА НЕБЕСАХ? - ВЕДЬ НА НЕБЕСАХ МЫ БУДЕМ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ ТОЛЬКО ПЕТЬ И МОЛИТЬСЯ, ПРАВДА? - ЧТО Я БУДУ ТАМ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СО МНОЙ НЕ БУДЕТ МОИХ ДРУЗЕЙ? - Я БУДУ ЧТО-НИБУДЬ ЧУВСТВОВАТЬ НА НЕБЕСАХ? - БУДЕМ ЛИ МЫ ОТМЕЧАТЬ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НА НЕБЕСАХ? - УВИДИМ ЛИ МЫ НА НЕБЕСАХ ПРАДЕДУШЕК И ПРАБАБУШЕК? - КАК МЫ БУДЕМ ВЫГЛЯДЕТЬ, КОГДА ПОПАДЕМ НА НЕБЕСА? - А НА НЕБЕСАХ У НАС БУДУТ ПУТАТЬСЯ ВОЛОСЫ? - БУДУТ ЛИ У ЛЮДЕЙ НА НЕБЕСАХ ШРАМЫ? - БУДУТ ЛИ НА НЕБЕСАХ ЖИВОТНЫЕ? - БУДЕМ ЛИ МЫ ЕСТЬ НА НЕБЕСАХ? - БУДЕМ ЛИ МЫ НОСИТЬ ОДЕЖДУ НА НЕБЕСАХ? - ДЕТИ ДО РОЖДЕНИЯ НАХОДЯТСЯ НА НЕБЕСАХ? - НА НЕБЕСАХ ЛЮДИ ХОДЯТ ИЛИ ЛЕТАЮТ ТУДА, КУДА ИМ НУЖНО? - НА НЕБЕСАХ ИИСУС БУДЕТ ПРИХОДИТЬ К НАМ В ГОСТИ? - ЧТО, ЕСЛИ Я СЛУЧАЙНО ВЫРУГАЮСЬ НА НЕБЕСАХ? - НА НЕБЕСАХ МЫ БУДЕМ МОЛИТЬСЯ ИЛИ ПРОСТО ГОВОРИТЬ С БОГОМ? - НА НЕБЕСАХ МЫ БУДЕМ ЖИТЬ С АНГЕЛАМИ? - НА НЕБЕСАХ БУДЕТ ЦЕРКОВЬ? - НА НЕБЕСАХ БОГ ВСЕ ВРЕМЯ БУДЕТ СО МНОЙ? - ЕСТЬ ЛИ НА НЕБЕСАХ БИБЛЕЙСКАЯ ♦ДОСКА ПОЧЕТА♦? - УВИДИМ ЛИ МЫ НА НЕБЕСАХ ГЕРОЕВ БИБЛИИ? - ПОЧЕМУ МНЕ НЕЛЬЗЯ ВИДЕТЬ ИИСУСА СЕЙЧАС?

КОНЕЦ СВЕТА

КОГДА НАСТУПИТ КОНЕЦ СВЕТА? - КАК НАСТУПИТ КОНЕЦ СВЕТА? - ЕСЛИ ИИСУС УЖЕ ПОБЕДИЛ, ПОЧЕМУ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ВОЙНЫ? - ЧТО БУДЕТ С ПЛОХИМИ ЛЮДЬМИ, КОГДА ВЕРНЕТСЯ ИИСУС? - КАК БОГ МОЖЕТ СПУСТИТЬ ВНИЗ НА ЗЕМЛЮ ЦЕЛЫЙ ГОРОД? - КОГДА ИИСУС ПРИДЕТ ЗА НАМИ, ЧТО СЛУЧИТСЯ С ЗЕМЛЕЙ И ЛЮДЬМИ? - КОГДА ВЕРНЕТСЯ ИИСУС?

РАЗНОЕ