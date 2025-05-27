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Башкатова - Ничего не хочу

Башкатова Дарья - Ничего не хочу - Книга-объятие для уставшего человека
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology
Однажды я стала свидетелем странной сцены. Представьте: городские пейзажи, ранняя весна, светит солнце, а по еще скользким от наледи улицам бегут ручьи. Эти ручьи в моем провинциальном городке стекаются в большие лужи с мелкими островками, по которым спешащие прохожие и прокладывают путь, чтобы не намочить ноги. Среди прохожих идет семья. Впереди бодрым шагом – мама с папой, а в кильватере плетется девочка-подросток, что-то сосредоточенно читающая в телефоне. Мама с папой, конечно, удачно преодолевают препятствие в виде лужи и оказываются на тротуаре, а вот девочка… Она так увлечена телефоном, что на полном ходу попадает по щиколотку в воду и замечает это, когда обувь уже залита. Раздается крик «Ой», на который реагируют родители.
Чуть позже я продолжу историю, а прямо сейчас, дорогие читатели, давайте немного остановимся и проведем эксперимент. Наверняка эта зарисовка уже вызвала в вас какие-то чувства. Интересно, какие? Может, разозлились по поводу привычки современных детей зали- пать в телефоне? Может, испугались, что ребенок простынет и заболеет? А может, про себя ругаете родителей, которые не показали девочке дорогу? Запомните эти чувства, они нам еще пригодятся.
Итак, что же произошло дальше? А дальше мама и папа в два голоса прямо посреди дороги накинулись на девочку:
– Опять в телефоне? Сколько раз я тебе говорила!
– Вымокла вся! Так тебе и надо (тут папа припечатал и ругательством, которое я не буду повторять).
– Иди теперь мокрой, пусть тебе будет стыдно в гостях (мама решила, что папиных слов недостаточно, и добавила еще).
У меня защемило в груди. Да, родителей можно понять. Скорее всего, они расстроились, испугались за ребенка, а сила аффекта была высока, переработать фразы в приемлемое послание не получилось. Но представьте себя на месте девочки. Она намочила ноги. Намочила весьма резко и неприятно. Думаю, испугалась от внезапности, ей точно некомфортно физически. В ее голове наверняка крутится миллион мыслей. Предположу, что девочке страшно, стыдно перед родителями. Со всем этим она точно остается в одиночестве. В тот самый момент, когда ошиблась, вместо поддержки получает только обвинение и стыжение. Грустно, но факт.

Башкатова Дарья - Ничего не хочу - Книга-объятие для уставшего человека

М: «Эксмо», 2025
Серия "Практическая психотерапия"
ISBN 978-5-04-223973-1

Башкатова Дарья - Ничего не хочу - Книга-объятие для уставшего человека - Содержание

Введение
Глава 1
  • Здравствуй, внутренний голос!
  • Почему мы начинаем себя критиковать?
  • А кто, если не я?
  • Распознать и обезвредить
  • Когда война происходит снаружи
  • Ваш внутренний атлас
  • На первый-второй – рассчитайся!
    • Голос первый. Оценивающий
    • Голос второй. Обесценивающий
    • Голос третий. Стыдящий
    • Голос четвертый. Обвиняющий
    • Голос пятый. Идеализирующий
  • Куда еще утекает энергия?
    • Подавление чувств
    • Маленькие пожиратели ресурса
    • Бытовое выгорание
  • Диагностируем свою жизнь
  • Оксфордский опросник счастья
Глава 2
  • 2.1. Первое приближение
    • Соединяемся с собой
    • Встречаемся с чувствами
      • Интерес
      • Удовольствие, радость
      • Удивление
      • Грусть
      • Злость
      • Отвращение
      • Страх
      • Стыд
      • Вина
    • Зачем вообще нужны эмоции?
    • Пишем о себе рассказ
    • Определяем свои потребности
    • Обнаруживаем наслаждение в теле
    • Окно толерантности
    • Определяем направление движения
    • Райдер для жизни
    • Воронка истощения
    • Волшебные слова для себя
    • Рефлексируете? Или занимаетесь самоедством?
  • 2.2. Даем себе поддержку
    • Возможности или ограничения?
    • Инвентаризация жизненных опор
    • Сеансы самотерапии после сложного дня
    • «Вампиры» среди нас
    • Поддержка прямо сейчас
    • Пой, птичка, не стыдись
    • Фон или фигура
    • Как быть, если «надо»?
  • 2.3. Даем себе ресурс
    • Искусство самоодобрения
    • Основа хороших отношений с собой
    • Личная формула счастья
    • Малиновое варенье для энергии
    • Набрать ресурса для себя
    • Создаем пути для своего счастья
    • Управляем настроением с самого утра
    • Сладкое слово «Предвкушение»
    • Вырабатываем серотонин
    • Аптечка для души
Глава 3
  • Что нужно для усвоения материала?
  • Я молодец!
  • Игра в радость
  • Техника Энтони Хопкинса
  • Бумажный человечек
  • Мне можно
  • План Б
  • Привет, мой перфекционизм!
  • Пять свобод
Важное послесловие
Views 289
Rating 4.9 / 5
Added 27.05.2025
Author brat Andron
Rate this publication:
4.9/5 (4)

Comments (1 comment)

A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!

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