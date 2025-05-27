Башкатова Дарья - Ничего не хочу - Книга-объятие для уставшего человека

Башкатова - Ничего не хочу
Однажды я стала свидетелем странной сцены. Представьте: городские пейзажи, ранняя весна, светит солнце, а по еще скользким от наледи улицам бегут ручьи. Эти ручьи в моем провинциальном городке стекаются в большие лужи с мелкими островками, по которым спешащие прохожие и прокладывают путь, чтобы не намочить ноги. Среди прохожих идет семья. Впереди бодрым шагом – мама с папой, а в кильватере плетется девочка-подросток, что-то сосредоточенно читающая в телефоне. Мама с папой, конечно, удачно преодолевают препятствие в виде лужи и оказываются на тротуаре, а вот девочка… Она так увлечена телефоном, что на полном ходу попадает по щиколотку в воду и замечает это, когда обувь уже залита. Раздается крик «Ой», на который реагируют родители.
Чуть позже я продолжу историю, а прямо сейчас, дорогие читатели, давайте немного остановимся и проведем эксперимент. Наверняка эта зарисовка уже вызвала в вас какие-то чувства. Интересно, какие? Может, разозлились по поводу привычки современных детей зали- пать в телефоне? Может, испугались, что ребенок простынет и заболеет? А может, про себя ругаете родителей, которые не показали девочке дорогу? Запомните эти чувства, они нам еще пригодятся.
Итак, что же произошло дальше? А дальше мама и папа в два голоса прямо посреди дороги накинулись на девочку:
– Опять в телефоне? Сколько раз я тебе говорила!
– Вымокла вся! Так тебе и надо (тут папа припечатал и ругательством, которое я не буду повторять).
– Иди теперь мокрой, пусть тебе будет стыдно в гостях (мама решила, что папиных слов недостаточно, и добавила еще).
У меня защемило в груди. Да, родителей можно понять. Скорее всего, они расстроились, испугались за ребенка, а сила аффекта была высока, переработать фразы в приемлемое послание не получилось. Но представьте себя на месте девочки. Она намочила ноги. Намочила весьма резко и неприятно. Думаю, испугалась от внезапности, ей точно некомфортно физически. В ее голове наверняка крутится миллион мыслей. Предположу, что девочке страшно, стыдно перед родителями. Со всем этим она точно остается в одиночестве. В тот самый момент, когда ошиблась, вместо поддержки получает только обвинение и стыжение. Грустно, но факт.
Башкатова Дарья - Ничего не хочу - Книга-объятие для уставшего человека
М: «Эксмо», 2025
Серия "Практическая психотерапия"
ISBN 978-5-04-223973-1
Башкатова Дарья - Ничего не хочу - Книга-объятие для уставшего человека - Содержание
Введение
Глава 1
- Здравствуй, внутренний голос!
- Почему мы начинаем себя критиковать?
- А кто, если не я?
- Распознать и обезвредить
- Когда война происходит снаружи
- Ваш внутренний атлас
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На первый-второй – рассчитайся!
- Голос первый. Оценивающий
- Голос второй. Обесценивающий
- Голос третий. Стыдящий
- Голос четвертый. Обвиняющий
- Голос пятый. Идеализирующий
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Куда еще утекает энергия?
- Подавление чувств
- Маленькие пожиратели ресурса
- Бытовое выгорание
- Диагностируем свою жизнь
- Оксфордский опросник счастья
Глава 2
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2.1. Первое приближение
- Соединяемся с собой
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Встречаемся с чувствами
- Интерес
- Удовольствие, радость
- Удивление
- Грусть
- Злость
- Отвращение
- Страх
- Стыд
- Вина
- Зачем вообще нужны эмоции?
- Пишем о себе рассказ
- Определяем свои потребности
- Обнаруживаем наслаждение в теле
- Окно толерантности
- Определяем направление движения
- Райдер для жизни
- Воронка истощения
- Волшебные слова для себя
- Рефлексируете? Или занимаетесь самоедством?
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2.2. Даем себе поддержку
- Возможности или ограничения?
- Инвентаризация жизненных опор
- Сеансы самотерапии после сложного дня
- «Вампиры» среди нас
- Поддержка прямо сейчас
- Пой, птичка, не стыдись
- Фон или фигура
- Как быть, если «надо»?
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2.3. Даем себе ресурс
- Искусство самоодобрения
- Основа хороших отношений с собой
- Личная формула счастья
- Малиновое варенье для энергии
- Набрать ресурса для себя
- Создаем пути для своего счастья
- Управляем настроением с самого утра
- Сладкое слово «Предвкушение»
- Вырабатываем серотонин
- Аптечка для души
Глава 3
- Что нужно для усвоения материала?
- Я молодец!
- Игра в радость
- Техника Энтони Хопкинса
- Бумажный человечек
- Мне можно
- План Б
- Привет, мой перфекционизм!
- Пять свобод
Важное послесловие
Большое спасибо!