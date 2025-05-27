Башкатова Дарья - Ничего не хочу - Книга-объятие для уставшего человека

Однажды я стала свидетелем странной сцены. Представьте: городские пейзажи, ранняя весна, светит солнце, а по еще скользким от наледи улицам бегут ручьи. Эти ручьи в моем провинциальном городке стекаются в большие лужи с мелкими островками, по которым спешащие прохожие и прокладывают путь, чтобы не намочить ноги. Среди прохожих идет семья. Впереди бодрым шагом – мама с папой, а в кильватере плетется девочка-подросток, что-то сосредоточенно читающая в телефоне. Мама с папой, конечно, удачно преодолевают препятствие в виде лужи и оказываются на тротуаре, а вот девочка… Она так увлечена телефоном, что на полном ходу попадает по щиколотку в воду и замечает это, когда обувь уже залита. Раздается крик «Ой», на который реагируют родители.

Чуть позже я продолжу историю, а прямо сейчас, дорогие читатели, давайте немного остановимся и проведем эксперимент. Наверняка эта зарисовка уже вызвала в вас какие-то чувства. Интересно, какие? Может, разозлились по поводу привычки современных детей зали- пать в телефоне? Может, испугались, что ребенок простынет и заболеет? А может, про себя ругаете родителей, которые не показали девочке дорогу? Запомните эти чувства, они нам еще пригодятся.

Итак, что же произошло дальше? А дальше мама и папа в два голоса прямо посреди дороги накинулись на девочку:

– Опять в телефоне? Сколько раз я тебе говорила!

– Вымокла вся! Так тебе и надо (тут папа припечатал и ругательством, которое я не буду повторять).

– Иди теперь мокрой, пусть тебе будет стыдно в гостях (мама решила, что папиных слов недостаточно, и добавила еще).

У меня защемило в груди. Да, родителей можно понять. Скорее всего, они расстроились, испугались за ребенка, а сила аффекта была высока, переработать фразы в приемлемое послание не получилось. Но представьте себя на месте девочки. Она намочила ноги. Намочила весьма резко и неприятно. Думаю, испугалась от внезапности, ей точно некомфортно физически. В ее голове наверняка крутится миллион мыслей. Предположу, что девочке страшно, стыдно перед родителями. Со всем этим она точно остается в одиночестве. В тот самый момент, когда ошиблась, вместо поддержки получает только обвинение и стыжение. Грустно, но факт.

Башкатова Дарья - Ничего не хочу - Книга-объятие для уставшего человека

М: «Эксмо», 2025

Серия "Практическая психотерапия"

ISBN 978-5-04-223973-1

Башкатова Дарья - Ничего не хочу - Книга-объятие для уставшего человека - Содержание

Введение

Глава 1

Здравствуй, внутренний голос!

Почему мы начинаем себя критиковать?

А кто, если не я?

Распознать и обезвредить

Когда война происходит снаружи

Ваш внутренний атлас

На первый-второй – рассчитайся! Голос первый. Оценивающий Голос второй. Обесценивающий Голос третий. Стыдящий Голос четвертый. Обвиняющий Голос пятый. Идеализирующий

Куда еще утекает энергия? Подавление чувств Маленькие пожиратели ресурса Бытовое выгорание

Диагностируем свою жизнь

Оксфордский опросник счастья

Глава 2

2.1. Первое приближение Соединяемся с собой Встречаемся с чувствами Интерес Удовольствие, радость Удивление Грусть Злость Отвращение Страх Стыд Вина Зачем вообще нужны эмоции? Пишем о себе рассказ Определяем свои потребности Обнаруживаем наслаждение в теле Окно толерантности Определяем направление движения Райдер для жизни Воронка истощения Волшебные слова для себя Рефлексируете? Или занимаетесь самоедством?

2.2. Даем себе поддержку Возможности или ограничения? Инвентаризация жизненных опор Сеансы самотерапии после сложного дня «Вампиры» среди нас Поддержка прямо сейчас Пой, птичка, не стыдись Фон или фигура Как быть, если «надо»?

2.3. Даем себе ресурс Искусство самоодобрения Основа хороших отношений с собой Личная формула счастья Малиновое варенье для энергии Набрать ресурса для себя Создаем пути для своего счастья Управляем настроением с самого утра Сладкое слово «Предвкушение» Вырабатываем серотонин Аптечка для души



Глава 3

Что нужно для усвоения материала?

Я молодец!

Игра в радость

Техника Энтони Хопкинса

Бумажный человечек

Мне можно

План Б

Привет, мой перфекционизм!

Пять свобод

Важное послесловие