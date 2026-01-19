Владимир Владимирович Башков - Репетиция политического. Сёрен Кьеркегор и Карл Шмитт

(Архив политической мысли)

СПб : «Владимир Даль», 2022. - 320 с.

ISBN 978-5-93615-322-8

Владимир Владимирович Башков - Репетиция политического. Сёрен Кьеркегор и Карл Шмитт - Содержание

Введение

Глава 1. Интерпретация

«Политический романтизм»: критика эстетизма и апология этического

«Политическая теология»: исключение объясняет всеобщее

«Понятие политического»: экзистенциальный смысл решения

Глава 2. Критика

Децизионизм и эстетизация решения

Повторение: трансцендентное или имманентное?

Демонизм, ирония и юмор

Глава 3. Страх и свобода, или От Кьеркегора к Гоббсу и обратно

Страх и антропология

Неестественное состояние

Изъян в устройстве механизма

Глава 4. Исключение

Одиночество и тотальность политического

Теория партизана и новая политическая теология

Вместо заключения

Приложение. Несколько слов об академической стороне исследования