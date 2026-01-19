Башков - Репетиция политического
Владимир Владимирович Башков - Репетиция политического. Сёрен Кьеркегор и Карл Шмитт
(Архив политической мысли)
СПб : «Владимир Даль», 2022. - 320 с.
ISBN 978-5-93615-322-8
Владимир Владимирович Башков - Репетиция политического. Сёрен Кьеркегор и Карл Шмитт - Содержание
Введение
Глава 1. Интерпретация
«Политический романтизм»: критика эстетизма и апология этического
«Политическая теология»: исключение объясняет всеобщее
«Понятие политического»: экзистенциальный смысл решения
Глава 2. Критика
Децизионизм и эстетизация решения
Повторение: трансцендентное или имманентное?
Демонизм, ирония и юмор
Глава 3. Страх и свобода, или От Кьеркегора к Гоббсу и обратно
Страх и антропология
Неестественное состояние
Изъян в устройстве механизма
Глава 4. Исключение
Одиночество и тотальность политического
Теория партизана и новая политическая теология
Вместо заключения
Приложение. Несколько слов об академической стороне исследования
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