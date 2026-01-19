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Башков - Репетиция политического

Башков - Репетиция политического
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Eschatology, Philosophy, History, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Series Архив политической мысли (5 books)

Владимир Владимирович Башков - Репетиция политического. Сёрен Кьеркегор и Карл Шмитт

  • (Архив политической мысли)

  • СПб : «Владимир Даль», 2022. - 320 с.

  • ISBN 978-5-93615-322-8

Владимир Владимирович Башков - Репетиция политического. Сёрен Кьеркегор и Карл Шмитт - Содержание

Введение

Глава 1. Интерпретация

  • «Политический романтизм»: критика эстетизма и апология этического

  • «Политическая теология»: исключение объясняет всеобщее

  • «Понятие политического»: экзистенциальный смысл решения

Глава 2. Критика

  • Децизионизм и эстетизация решения

  • Повторение: трансцендентное или имманентное?

  • Демонизм, ирония и юмор

Глава 3. Страх и свобода, или От Кьеркегора к Гоббсу и обратно

  • Страх и антропология

  • Неестественное состояние

  • Изъян в устройстве механизма

Глава 4. Исключение

  • Одиночество и тотальность политического

  • Теория партизана и новая политическая теология

Вместо заключения

Приложение. Несколько слов об академической стороне исследования

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Added 19.01.2026
Author esxatos
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