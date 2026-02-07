Басовская Наталья - Средневековье - Самые известные герои истории

«Средневековье» Натальи Басовской — это живая история, написанная с огромной любовью к человеку. Автор обладает редким даром видеть за пыльными манускриптами живую плоть и кровь. Средневековье в её описании перестает быть «темными веками» и предстает временем страстей, интеллектуальных споров и рождения европейской цивилизации.

Книга написана легким, почти разговорным стилем, что делает ее доступной для широкого круга читателей, но при этом она остается строго научной по своей сути. Басовская учит нас сопереживать героям прошлого, понимать их логику и видеть в их судьбах отражение вечных человеческих проблем. Это обязательное чтение для тех, кто хочет не просто знать факты, но «чувствовать» пульс истории.

Серия «История и наука Рунета»

«Издательство АСТ», 2019 - 384

ISBN: 978-5-17-115697-8

Наталья Ивановна Басовская – Средневековье - Самые известные герои истории - Содержание

Авиценна Целитель, мудрец, странник

Алиенора Аквитанская Бабушка средневековой Европы

Ричард Львиное сердце Незаслуженно возвеличенный

Саллах ад-Дин Рыцарь Востока

Фридрих I Барбаросса Миф и реальность

Чингисхан Бежалостный завоеватель мира

Людовик IX Святой Последний крестоносец

Робин Гуд Человек из баллады

Ян Гус Человек-знамя

Ягайло Победитель тевтонцев

Балтазар Косса Пират в папской тиаре

Улугбек Ученый на троне

Генрих V Победитель За что его приукрасил Шекспир?

Хлодвиг Основатель королевства франков

Карл Великий Был ли он великим?

Харун аль-Рашид Халиф 1001-й ночи: народная мечта

Император Василии II Болгаробоица Византийская жестокость

Нормандский герцог Вильгельм Завоеватель Англии

Готфрид Бульонский Защитник Гроба Господня

Марко Поло Европейский взгляд на чудеса Востока

Эдуард III Английский Две жизни в одной

Тамерлан Природа зла

Жанна д’Арк Жизнь как шедевр

Христофор Колумб Открытие нового мира

Генрих II Плантагенет Начало династии

Изабелла Английская Француженка на троне

Королева Польши Ядвига Любовь и долг

Карл VII Король-победитель, или «Милый дофин» Жанны д’Арк

Сулейман Великолепный Взлет перед закатом

Жак де Моле Крах тамплиеров

Тоетоми Хидэеси Из крестьян в самураи

Иллюстрации