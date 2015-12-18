Отмечая философские интересы Льюиса, нельзя сказать, что сказки о Нарнии - всего лишь авторский способ выразить свои нравственные и религиозные воззрения или что «истинная цель» написания книг исключительно философская. Однако игнорировать или отрицать философскую составляющую не умнее, чем рассматривать эти сказки, как ловко замаскированные проповеди.

Главы данной книги преследуют скромную цель: помочь читателям, желающим исследовать захватывающий философский и нравственный пласт, который, вне всякого сомнения, залегает во всех книгах о Нарнии. Аудитория, на которую рассчитан данный сборник, - это скорее поклонники Нарнии, интересующиеся философией, чем философы, интересующиеся Нарнией.

Учитывая эти цели, а также вполне понятное ограничение по объему, авторы обращаются только к основным проблемам и вопросам, а не к детальным характеристикам и возражениям, которые необходимы при написании эссе, ориентированных на профессиональных философов.

Составители Грегори Басшэм и Джерри Л. Уоллз - Хроники Нарнии и философия – Лев, колдунья и мировоззрение

Москва: Эксмо, 2011 г.—400с.

ISBN 978-5-699-46998-7

Составители Грегори Басшэм и Джерри Л. Уоллз - Хроники Нарнии и философия – Лев, колдунья и мировоззрение - Содержание

НАРНИЯ И ВОЛШЕБСТВО ФИЛОСОФИИ. Джерри Л. Уоллз

Часть 1. ПРОЩАНИЕ СО СТРАНОЙ ТЕНЕЙ. ВЕРА, СОМНЕНИЯ, ЗНАНИЕ

1. ГОЛОС АСЛАНА: К. С. ЛЬЮИС И МАГИЯ ЗВУКА. Стивен X. Уэбб

2. ЭПИСТЕМОЛОГИЯ ДОБРОДЕТЕЛИ: ПОЧЕМУ ДЯДЯ ЭНДРЮ НЕ СЛЫШАЛ ГОВОРЯЩИХ ЖИВОТНЫХ. Кевин Кингхорн

3. ПОВЕРИТЬ ЛЮСИ - ПОВЕРИТЬ В НЕВОЗМОЖНОЕ. Томас Д. Сенор

4. КАК СНЯТЬ ПРОКЛЯТИЕ СКЕПТИЦИЗМА: ЛУЖЕХМУР ПРОТИВ ЗЕЛЕНОЙ КОЛДУНЬИ. Стивен Лоувелл

5. ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ, ЗДЕСЬ НЕТ ОБМАНА: ИСТИНА И ПЕРСПЕКТИВА. Брюс Р. Райхенбах

Часть 2. ДАО В НАРНИИ. НРАВСТВЕННОСТЬ И ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ

6. ГЕРОИЗМ И АЛЬТРУИЗМ СТОЯТ СМЕРТИ: УРОКИ НАРНИИ. Лора Гарсиа

7. РАБОТА, ПРИЗВАНИЕ И ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ В НАРНИИ. Девин Браун

8. ДАО НАРНИИ. Тим Мостеллер

9. ТОТАЛЬНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ: НРАВСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВСТРЕЧА С АСЛАНОМ. Билл Дэвис

10. ХОРОШО ЛИ БЫТЬ ПЛОХИМ? БЕЗНРАВСТВЕННОСТЬ В НАРНИИ. Джанис Дорио

11. НАРНИЯ И НРАВСТВЕННОЕ ВООБРАЖЕНИЕ. Гайне Дж. Анакер

12. ЗВЕРИ, ГЕРОИ И МОНСТРЫ: ФОРМИРУЯ НРАВСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ. Венди С. Хэмблет

13. БОЛЬШЕ НЕДРУГ: НАРНИЯ И ТЕНДЕР. Карин Фрай

Часть 3. ВЫШЕ И ДАЛЬШЕ. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ НА БОЛЕЕ ГЛУБОКОМ УРОВНЕ

14. ПЛАТОН В НАРНИИ. Гарет Б. Метьюс

15. РАЗНЫЕ МИРЫ, РАЗНЫЕ ТЕЛА: НАРНИЯ И ПРОБЛЕМА ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ. Тимоти Кливленд

16. ПОЧЕМУ ЮСТЭС ПОЧТИ ЗАСЛУЖИЛ СВОЕ ИМЯ: КРИТИКА СОВРЕМЕННОГО СЕКУЛЯРИЗМА У ЛЬЮИСА. Энгус Меньюдж

17. ВРЕМЯ ВСЕ ЕЩЕ ПРОДОЛЖАЕТ СВОЙ ХОД? РОЛЬ ВРЕМЕНИ В «ХРОНИКАХ НАРНИИ». Майкл и Адам Петерсон

Часть 4. БОЛЕЕ ТАЙНАЯ МАГИЯ. РЕЛИГИЯ И ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ

18. АСЛАН УЖАСНЫЙ: БОЛЕЗНЕННЫЕ ВСТРЕЧИ С АБСОЛЮТНЫМ ДОБРОМ. ЭрикДж. Виленберг

19. ДОСТОЙНЫЙ ЛУЧШЕГО БОГА: РАЗНООБРАЗИЕ РЕЛИГИЙ И СПАСЕНИЕ В «ХРОНИКАХ НАРНИИ». Джеймс Ф. Сеннетт

20. ИСКУПЛЕНИЕ В НАРНИИ. Чарльз Талиаферро и Рашель Трауберг

21. ЗЕЛЕНАЯ КОЛДУНЬЯ И ВЕЛИКИЕ ДЕБАТЫ: ОСВОБОЖДЕНИЕ НАРНИИ ОТ ЛЕГЕНДЫ ЛЬЮИСА-ЭНСКОМБ. Виктор Репперт

22. НЕКОТОРЫЕ ПСЫ ПОПАДАЮТ НА НЕБО: ЛЬЮИС И СПАСЕНИЕ ЖИВОТНЫХ. Грегори Бэсшем

Составители Грегори Басшэм и Джерри Л. Уоллз - Хроники Нарнии и философия – Лев, колдунья и мировоззрение - Нарния и волшебство философии

Художественный фильм «Страна теней» начинается со сцены в одной из часовен Оксфордского университета, за которой следует знаменитый оксфордский обед, где разодетые в мантии профессора ведут оживленные беседы. Вслушиваясь в разговор, мы обнаруживаем, что К. С. Льюис, главный герой фильма, не только является участником дискуссии, но также и предметом обсуждения в одной из бесед. Кто-то из коллег довольно бесцеремонно интересуется, как у Льюиса получается писать детские книги, если он не знаком ни с одним ребенком. Но Льюис тут же находится с ответом: его старший брат Уорни когда-то был ребенком и, как это ни парадоксально, сам Льюис тоже!

Несколько сцен спустя все те же персонажи сидят вокруг камина в уютном английском пабе и ведут похожую беседу. Один из членов компании вдруг заявляет, что хочет пожаловаться на «платяной шкаф». Поклонники К. С. Льюиса без труда узнают аллюзию на книгу «Лев, колдунья и платяной шкаф», первую из семи детских книг, написанных Льюисом и известных под общим названием «Хроники Нарнии». Жалоба состоит в том, что в книге описывается старый профессор, который, будучи холостым, хранит в шкафу ворох меховых шуб, по всей видимости, принадлежащих женщине. Именно пробравшись сквозь шубы у задней стенки шкафа, дети попали в чудесную страну Нарнию. Однако наличие такого шкафа у старого профессора объясняется просто: Льюис поясняет, что шубы принадлежали матери профессора.

Теперь меха становятся главной темой разговора, и один из персонажей фильма предлагает фрейдистскую интерпретацию сюжета: детям приходится продираться сквозь мех матери, чтобы попасть в Нарнию. Но Льюис не поддерживает шутку. «Мех совершенно не важен», - настаивает он. Затем он вскакивает на ноги и начинает описывать, как он представлял себе, что чувствуют дети в его сказке, когда они практически задыхаясь, пробирались сквозь меха, как вдруг внезапно появились белые огни, морозный свежий воздух и деревья, покрытые снегом. Какой разительный контраст с повседневным существованием. «Это врата в магический мир», - восклицает Льюис.

Бесчисленное количество читателей нашли свои врата в этот мир магии на страницах «Хроник Нарнии». Несомненно, «Хроники» являются одной из самых любимых книжных серий для детей всех времен: ежегодно продаются миллионными тиражами. Более того, неизменная популярность книг привела к экранизации серии кинокомпанией «Уолт Дисней пикчерс» совместно с «Уолден медиа». Первый из фильмов «Лев, колдунья и платяной шкаф» был поставлен Эндрю Адамсоном, режиссером мультипликационных фильмов «Шрек» и «Шрек-2».

Не только дети, но и взрослые очарованы миром, созданным Льюисом. «Хроники» - это замечательные сказки на все времена, рассказанные прекрасным языком. Родители, бабушки и дедушки, которые обожали эти книги в детстве, теперь читают их на ночь своим детям и внукам с не меньшим, а зачастую и с большим интересом и удовольствием.

Хотя «Хроники Нарнии» написаны в первую очередь для детей, они, тем не менее, богаты философскими рассуждениями. Среди философских вопросов, затронутых в «Хрониках», встречаются и такие: Как можно отличить правду от иллюзии? Прав ли тот, кто сильнее, или же существуют непреложные нравственные правила, которые накладывают одинаковые обязательства на всех нас? Можно ли, как Юстэс, превратиться в дракона и при этом остаться самим собой?