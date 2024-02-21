В путешествии, охватившем 50 книг, сотни идей и более ста лет истории, эта книга рассматривает наиболее интригующие вопросы, связанные с тем, что движет нами, что заставляет нас чувствовать и поступать в определенной манере, как работает наш мозг и что определяет наше чувство собственного Я. Более глубокие знания в этих областях помогают нам лучше разобраться в себе, понять природу человека, улучшить взаимоотношения и повысить их эффективность — то есть привносят реальные изменения в нашу жизнь.

Эта книга — обзор работ не только культовых личностей психологической науки, таких, как Фрейд, Адлер, Юнг, Скиннер, Джеймс, Пиаже и Павлов, но и современных мыслителей, включая Гарднера, Гилберта, Гоулмана и Селигмана. Каждой из книг этих авторов отведен свой комментарий, отражающий ключевые моменты, а также рассказывающий об идеях, людях и событиях, связанных с ней. Здесь представлены книги по психологии, о которых любой уважающий себя человек должен хотя бы знать, даже если он никогда не соберется их прочесть, а также работы, которые включают в себя самые последние научные достижения в этой области.

Основное внимание было уделено трудам по психологии «для непрофессионалов», книгам, которые любой может прочитать и найти для себя полезные идеи или которые были первоначально написаны для массовой аудитории. Авторами представленных в сборнике работ являются не только психологи, но и неврологи, психиатры, биологи, эксперты по связям с общественностью, журналисты, не говоря уже об одном портовом грузчике, эксперте в области проблем насилия и романисте. Поскольку постижение секретов человеческого поведения является настолько важным, что оно было выделено в отдельную научную дисциплину, мы просто обязаны прислушиваться ко всему разнообразию голосов тех людей, которые когда-либо делились с миром своими идеями.

Том Батлер-Боудон - 50 великих книг по психологии

М. : Эксмо, 2014. - 608 с.

ISBN: 978-5-699-53409-8

Том Батлер-Боудон - 50 великих книг по психологии – Содержание

Введение

1.Альфред Адлер. Попять природу человека (1927)

2.Гэвин де Беккер. Дар страха: Тайные сигналы выживания, защищающие нас от насилия (1997)

3.Эрик Берн. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений (1964)

4.Роберт Болтон. Навыки людей: Как отстаивать свое мнение, выслушивать других и решать конфликты (1979)

5.Эдвард де Боно. Латеральное мышление. Учебник творческого мышления (1970)

6.Натаниэль Бранден. Психология самоуважения (1969)

7.Изабель Бриггс Майерс. У каждого свой дар. MBTI: определение типов (1980)

8. Луанн Брайзендайн. Женский мозг (2006)

9. Дэвид Д. Бернс. Хорошее самочувствие: Новая терапия настроений (1980)

10. Роберт Чалдини. Психология влияния (1984)

11. Михай Чиксентмихайи. Креативность: Поток и психология открытий и изобретений (1996)

12. Альберт Эллис и Роберт А. Харпер. Руководство по рациональной жизни (1961)

13. Милтон Эриксон (автор Сидней Розен). Мой голосостанется с вами. Обучающие истории Милтона Эриксона (1982)

14. Эрик Эриксон. Молодой Лютер. Психоаналитическое историческое исследование (1958)

15. Ганс Айзенк. Измерения личности (1947)

16. Сюзан Форуард. Эмоциональный шантаж (1997)

17. Виктор Франкл. Воля к смыслу (1969)

18. Анна Фрейд. Психология Я и защитные механизмы (1936)

19. Зигмунд Фрейд. Толкование сновидений (1900)

20.Говард Гарднер. Структура разума: Теория множественного интеллекта (1983)

21. Дениэл Гилберт. Спотыкаясь о счастье (2006)

22.Малкольм Гладуэлл. Озарение: Сила мгновенных решений (2005)

23. Дениэл Гоулман. Эмоциональный интеллект на работе (1998)

24. Джон М. Готтман. Карта любви (1999)

25.Гарри Харлоу. Природа любви (1958)

26.Томас Э. Харрис. Я - о’кей, ты - о’кей (1967)

27.Эрик Хоффер. Истинноверующий: Личность, власть и массовые общественные движения (1951)

28.Карен Хорни. Наши внутренние конфликты (1945)

29. Уильям Джеймс. Принципы психологии (1890)

30.Карл Юнг. Архетипы и коллективное бессознательное (1968)

31. Альфред Кинси. Сексуальное поведение самки человека (1953)

32.Мелани Кляйн. Зависть и благодарность (1957)

33.Р. Д. Лэнг. Расколотое Я (1960)

34. Абрахам Маслоу. Дальние пределы человеческой психики (1971)

35.Стэнли Милгрэм. Подчинение авторитету (1974)

36.Энн Мойр и Дэвид Джессел. Пол мозга: Реальные различия между мужчиной и женщиной (1989)

37. И. П. Павлов. Условные рефлексы (1927)

38.Фриц Перлз. Теория гештальттерапии (1951)

39.Жан Пиаже. Речь и мышление ребенка (1923)

40.Стивен Пинкер. Чистый лист: Современный взгляд на отрицание человеческой природы (2002)

41.В. С. Рамачандран. Призраки разума: Исследование загадок человеческого сознания (1998)

42.Карл Роджерс. Становление личности: Взгляд на психотерапию (1961) 490

43.Оливер Сакс. Человек, который принял жену за шляпу (1970)

44.Барри Шварц. Парадокс выбора: Почему «больше» значит «меньше» (2004)

45.Мартин Селигман. Новая позитивная психология: Научный взгляд на счастье и смысл жизни (2002)

46.Гейл Шихи. Возрастные кризисы (1976)

47.Б. Ф. Скиннер. По ту сторону свободы и достоинства (1971)

48. Дуглас Стоун, Брюс Пэттон и Шейла Хин. Трудные разговоры (1999)

49. Уильям Стайрон. Зримая тьма (1990)

50.Роберт Е. Тайер. Источник повседневного настроения: Управление энергией, напряженностью и стрессом (1996)

И еще 50 книг

Хронологический список работ

Список использованной литературы