Батлер - Как обращаться к детским сердцам

Я принадлежу к породе людей, всегда читающих предисловия к книгам, — подозреваю, что встречаются такие редко. Так что добро пожаловать, коллега. Надеюсь, что вам понравится содержание этой книги. Но больше всего я надеюсь, и молюсь об этом, что вам передастся через страницы этого труда хотя бы частичка той страсти, с которой я знакомлю с Иисусом детей и их семьи.

Я занимаюсь различными видами благовестия для детей уже двадцать лет. Христианином я стал двадцать два года назад, когда мне было пятнадцать лет. Кажется, благовестие — мое призвание, моя работа для Иисуса. Я вздрагиваю, вспоминая о совершенных мной ошибках, о том, какими методами я иногда работал. Я рад, что Бог в милосердии Своем действует через нашу человеческую слабость, и даже вопреки ей. Меня всегда поражала идея, что Бог использует меня; но иногда Он это, кажется, делает.

Одна идея ясно пребывала в моем сознании, когда я писал эту книгу. Бог учит меня, формирует меня все эти двадцать два года, и этот процесс еще не закончен. Даже пока я писал, мое сознание развивалось дальше; к тому времени, когда книга достигнет вас, я надеюсь, оно разовьется еще. В деле благовествования об Иисусе никто не совершенен; мы все должны продолжать расти, формироваться. Если мы этого не делаем, мы подводим Господа нашего. Я надеюсь лишь, что содержимое этой книги поможет вам в вашем росте и развитии.

Раньше я часто не понимал, зачем обязательно завершать предисловие изъявлениями благодарности; теперь я это понял. Поэтому прежде всего особо благодарю Дая Льюиса, принявшего меня под свое крыло, когда я был семнадцатилетним юнцом; но совет, пример, помощь и, что главное, дружба, значили и до сих пор значат для меня столько, что это не выразить словами. Спасибо моим коллегам из организации «Открытая Библия» (Scripture Union), в основном из отдела по миссионерству, за их участие и поддержку. Особо хочу выделить Тони Берри, Майкла Уэллса и Дженет Морган — они способствовали активизации моего мышления и во всех отношениях внесли большой вклад в эту книгу. Огромную благодарность выражаю Кэти Смит и Джоан Кинг, без чьих внимательных, критических замечаний этот труд был бы куда беднее, и Кэмпбеллу Гранту, который любезно опекал меня, пока велась работа, вплоть до рождения книги.

И еще больше я благодарен моей семье: в течение долгих часов и дней они мирились с папой, сидящим перед микрокомпьютером «Амстрад 9512». Каролина, Дэвид и Эндрю — вы просто чудо! Розмари, что бы я делал без тебя?

А теперь, друг читатель, переверните страницу и приступайте к работе над этой книгой. Есть дети и семьи, жаждущие узнать Иисуса; я молюсь о том, чтобы эта книга помогла вам, наряду с другими, донести до них Весть.

Батлер Π. - Как обращаться к детским сердцам

СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 1995. — 128 с.

ISBN 5-7454-0027-7

Батлер Π. - Как обращаться к детским сердцам – Содержание

Предисловие

ГЛАВА 1 Дети В беде

ГЛАВА 2 Библия как хартия детей

ГЛАВА 3 Иисус и дети

ГЛАВА 4 Можно ли благовествовать детям отдельно?

ГЛАВА 5 Можно ли быть слишком маленьким для Бога?

ГЛАВА 6 Благая Весть для детей

ГЛАВА 7 «Давай дружить!»

ГЛАВА 8 Для всей семьи

ГЛАВА 9 Клубы, группы и тому подобное

ГЛАВА 10 Специальные мероприятия

ГЛАВА 11 Работа в школах

ГЛАВА 12 Выездные детские лагеря

ГЛАВА 13 Советы детям

ГЛАВА 14 Руководители

ГЛАВА 15 Дети — лучшие проповедники для детей?

ГЛАВА 16 Работа всей жизни

Приложение Закон о детях 9 года