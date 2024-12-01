В Библии написано, что в последние дни настанут времена тяжкие. Лично я верю, что мы живём в последние дни. Господь сказал мне: то, о чём я буду писать в этой книге, очень важно для того, чтобы в эти тяжёлые последние дни вы смогли жить как победитель. Те, кто живёт верой, успешно преодолеют все тяготы и опасности последнего времени в отличие от тех, кто веры не имеет и живёт лишь тем, что видит. «...И сия есть победа, победившая мир, вера наша» (1 Иоанна 5:4).

Я изучил жизнь Авраама — самой важной личности в Писании после Отца, Сына и Святого Духа, и на страницах этой книги расскажу вам о том, что узнал. Авраам совершил несколько ошибок, не раз терпел поражение, но в конце концов понял, как жить человеку в завете с Богом. Дела Авраама и его вера подробно обсуждаются христианами, когда речь заводят о том, как Бог говорит с людьми и что нужно делать, чтобы слышать Его голос. Умение слышать Бога и готовность действовать в соответствии с тем, что Он скажет, будет иметь для вас решающее значение, когда мир придёт в полный упадок. Не будет так, что одной своей частью вы сможете принадлежать миру, другой — Богу. Вы должны принадлежать Ему полностью. И у меня есть для вас хорошая новость: Бог на вашей стороне. Вы — наследник Божьих благословений, а это означает, что Божья сила и Божьи обетования — ваши, при условии что вы будете жить верой.

Вы не раз будете сталкиваться с испытаниями, не раз будете чувствовать на себе давление, но знайте: посредством смерти и воскресения Христа вам было даровано всё, необходимое для того, чтобы вести такую жизнь, которая будет угодна Богу. Придёт день, и Бог вознаградит вашу веру. Вы получите небесную награду, которую Он приберёг специально для вас.

Кит А. Батлер – Вера для жизни – Как с ее помощью преодолевать трудности

Перевод: Гойман Маргарита. - Москва: Местная религиозная организация христиан веры евангельской «Мир», 2013. – 186 с.

ISBN: 978-5*91384-015-8

Кит А. Батлер – Вера для жизни – Содержание

Предисловие