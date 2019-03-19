Батлер - Вместе ради одной цели
Сотрудничество - Божий замысел. Само Божье существование выражается в отношениях Троицы - в общности вечной любви. Только в отношениях с другими реализуется наш личный потенциал, и в нашу жизнь приходит полнота. Бог сотворил нас для взаимоотношений и сотрудничества. На протяжении всей истории верующие стремились реализовать Божий призыв в своей жизни - единство с Богом и друг с другом. В Библии содержится множество историй о работе верующих в партнерстве - даже в случае двух-трех человек.
Другие же примеры являются свидетельством того, как сотни людей объединялись вместе, чтобы совершить нечто, что не под силу отдельным людям. Но желание сатаны состоит в разрушении Божьего замысла. Его успех в этом деле, по крайней мере, частично, объясняет состояние тьмы, в котором находится этот мир. Стремление человечества к целостности, взаимоотношениям и сотрудничеству, в последние 200-300 лет, было осложнено распространением индивидуализма в обществе.
Индивидуализм повлиял на нашу жизнь, богословие, церкви, учебные методы, и даже на осуществление миссионерской деятельности. В этой книге изложены ключевые моменты процесса восстановления Божьего призвания в жизни человека. На примере историй из жизни верующих, которые сотрудничают в разных частях земного шара, исследуются Библейские и практические принципы сотрудничества, которые будут полезны вам в вашей повседневной деятельности.
Филл Батлер - Вместе ради одной цели
К. : Четверта хвиля, 2011. 412 с.
ISBN 978-966-529-236-4
Филл Батлер - Вместе ради одной цели - Содержание
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Благодарность
Введение
Часть первая: общая картина
- 1. Для начала: законы и преимущества партнерства
- 2. Почему партнерство? Каковы ваши мотивы?
- 3. Партнерства, сообщества и стратегические союзы: сколько идей - столько и толкований!
Часть вторая: божий замысел
- 4. Божий замысел - взаимоотношения: цельность, единство и разнообразие
- 5. Божий замысел - духовные изменения: не сразу а постепенно
- 6. Божий замысел: судьбоносные решения
Часть третья: за кулисами
- 7. Видение: движущая сила партнерства
- 8. Молитва: ее нередко упускают из вида. Ее никогда не бывает слишком много
- 9. На пути к цели: партнерство - процесс, а не одномоментное событие
Часть четвертая: в пути
- 10. В пути (часть первая): исследование
- 11. В пути (часть вторая): формирование
- 12. В пути: ключевые элементы встреч по формированию партнерства
- 13. В пути (часть третья): деятельность
Часть пятая: партнерство на практике
- 14. Организатор партнерства: лидер, движимый видением и стремлением служить другим
- 15. Созидание надежды: доверять и быть достойным доверия
- 16. Форма определяется назначением: эффективные структуры партнерства
Часть шестая: особые случаи, особые возможности
- 17. Сообщества: международные, функциональные и географические
- 18. Партнерство: специфические трудности городского служения
- 19. Партнерство: применение в бизнесе и работе
- 20. Будущее партнерства
Приложение
- Основные принципы партнерства
- Основные правила партнерства
- Оценка готовности к партнерству
- Оценивание партнерства
- Анкета оценивания партнерства
Примечания
Интернет-ресурсы
Филл Батлер - Вместе ради одной цели - Введение
У нас есть основание для больших надежд! Несмотря на века разделений, разочарований и даже отчаяния, сотни людей по всему миру доказывают на практике, что Божий народ может работать вместе! Сотрудничая вместе, он совершает удивительные дела - то, что было бы невозможно реализовать, работая в одиночку То, что когда-то было мечтой, воплощается в реальность. Сегодня мы видим исполнение молитвы Иисуса из Иоанна 17:21: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня» (курсив наш. - Ф.Б.).
Пересадка сердца, которую впервые в мире совершил доктор Христиан Барнард из Южной Африки, вызвала неоднозначную реакцию - удивление, гнев, а в некоторых случаях, профессиональную зависть. В то время операция по пересадке сердца, ход и последствия которой нельзя было предугадать, была подобна «коту в мешке». В настоящее время совершаются тысячи подобных операций. Такие факторы, как обследование пациентов, продвинутые технологии, специальная подготовка врачей и годы практического опыта, существенно повысили шансы на успех. На основании опыта последних двадцати лет, я убежден, что, несмотря на конфликты и разделения, которые существовали на протяжении веков, последователи Христа самых разных направлений все же могут сотрудничать вместе, оказывая колоссальное влияние на общество. Сегодня нам известны сотни примеров реализации такого сотрудничества.
В настоящее время уже сложилась система основных составляющих успешного сотрудничества. В их числе аспекты, на которые необходимо обратить особое внимание: видение, которое принесет настоящие перемены; навыки, необходимые для организации и поддержки эффективного сотрудничества; надежные партнерства в церквах. Все они проверены временем и могут послужить примером! Я хочу, чтобы у вас, у ваших друзей и коллег была надежда. Вы можете помочь Божьему народу совершить то, что невозможно сделать в одиночку. Следуя Божьему плану, вы сможете превратить мечты вашего служения в реальность.
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