Сотрудничество - Божий замысел. Само Божье существование выражается в отношениях Троицы - в общности вечной любви. Только в отношениях с другими реализуется наш личный потенциал, и в нашу жизнь приходит полнота. Бог сотворил нас для взаимоотношений и сотрудничества. На протяжении всей истории верующие стремились реализовать Божий призыв в своей жизни - единство с Богом и друг с другом. В Библии содержится множество историй о работе верующих в партнерстве - даже в случае двух-трех человек.

Другие же примеры являются свидетельством того, как сотни людей объединялись вместе, чтобы совершить нечто, что не под силу отдельным людям. Но желание сатаны состоит в разрушении Божьего замысла. Его успех в этом деле, по крайней мере, частично, объясняет состояние тьмы, в котором находится этот мир. Стремление человечества к целостности, взаимоотношениям и сотрудничеству, в последние 200-300 лет, было осложнено распространением индивидуализма в обществе.

Индивидуализм повлиял на нашу жизнь, богословие, церкви, учебные методы, и даже на осуществление миссионерской деятельности. В этой книге изложены ключевые моменты процесса восстановления Божьего призвания в жизни человека. На примере историй из жизни верующих, которые сотрудничают в разных частях земного шара, исследуются Библейские и практические принципы сотрудничества, которые будут полезны вам в вашей повседневной деятельности.

Филл Батлер - Вместе ради одной цели

К. : Четверта хвиля, 2011. 412 с.

ISBN 978-966-529-236-4

Филл Батлер - Вместе ради одной цели - Содержание

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Введение

Часть первая: общая картина

1. Для начала: законы и преимущества партнерства

2. Почему партнерство? Каковы ваши мотивы?

3. Партнерства, сообщества и стратегические союзы: сколько идей - столько и толкований!

Часть вторая: божий замысел

4. Божий замысел - взаимоотношения: цельность, единство и разнообразие

5. Божий замысел - духовные изменения: не сразу а постепенно

6. Божий замысел: судьбоносные решения

Часть третья: за кулисами

7. Видение: движущая сила партнерства

8. Молитва: ее нередко упускают из вида. Ее никогда не бывает слишком много

9. На пути к цели: партнерство - процесс, а не одномоментное событие

Часть четвертая: в пути

10. В пути (часть первая): исследование

В пути (часть первая): исследование 11. В пути (часть вторая): формирование

12. В пути: ключевые элементы встреч по формированию партнерства

13. В пути (часть третья): деятельность

Часть пятая: партнерство на практике

14. Организатор партнерства: лидер, движимый видением и стремлением служить другим

15. Созидание надежды: доверять и быть достойным доверия

16. Форма определяется назначением: эффективные структуры партнерства

Часть шестая: особые случаи, особые возможности

17. Сообщества: международные, функциональные и географические

18. Партнерство: специфические трудности городского служения

19. Партнерство: применение в бизнесе и работе

20. Будущее партнерства

Приложение

Основные принципы партнерства

Основные правила партнерства

Оценка готовности к партнерству

Оценивание партнерства

Анкета оценивания партнерства

Примечания

Интернет-ресурсы

Филл Батлер - Вместе ради одной цели - Введение

У нас есть основание для больших надежд! Несмотря на века разделений, разочарований и даже отчаяния, сотни людей по всему миру доказывают на практике, что Божий народ может работать вместе! Сотрудничая вместе, он совершает удивительные дела - то, что было бы невозможно реализовать, работая в одиночку То, что когда-то было мечтой, воплощается в реальность. Сегодня мы видим исполнение молитвы Иисуса из Иоанна 17:21: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня» (курсив наш. - Ф.Б.).

Пересадка сердца, которую впервые в мире совершил доктор Христиан Барнард из Южной Африки, вызвала неоднозначную реакцию - удивление, гнев, а в некоторых случаях, профессиональную зависть. В то время операция по пересадке сердца, ход и последствия которой нельзя было предугадать, была подобна «коту в мешке». В настоящее время совершаются тысячи подобных операций. Такие факторы, как обследование пациентов, продвинутые технологии, специальная подготовка врачей и годы практического опыта, существенно повысили шансы на успех. На основании опыта последних двадцати лет, я убежден, что, несмотря на конфликты и разделения, которые существовали на протяжении веков, последователи Христа самых разных направлений все же могут сотрудничать вместе, оказывая колоссальное влияние на общество. Сегодня нам известны сотни примеров реализации такого сотрудничества.

В настоящее время уже сложилась система основных составляющих успешного сотрудничества. В их числе аспекты, на которые необходимо обратить особое внимание: видение, которое принесет настоящие перемены; навыки, необходимые для организации и поддержки эффективного сотрудничества; надежные партнерства в церквах. Все они проверены временем и могут послужить примером! Я хочу, чтобы у вас, у ваших друзей и коллег была надежда. Вы можете помочь Божьему народу совершить то, что невозможно сделать в одиночку. Следуя Божьему плану, вы сможете превратить мечты вашего служения в реальность.