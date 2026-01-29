Эта книга рассказывает о двух важнейших устремлениях человека — о надежде и о готовности принимать благое и активное участие в жизни. А также она рассказывает о том, что человек способен видеть свою собственную задачу в установлении необходимого порядка вещей в мире, воспринимать это как призыв к себе. Эта задача заключается в попытке изменить что-то к лучшему там, где в ином случае человек прошел бы мимо, пожав плечами.

Она также рассказывает о причинах, которые могут помешать нам быть активными, чувствующими, открытыми, вести экзистенциально насыщенную и в некоторой мере приспособленную к реальности жизнь. Жизнь, которая приобретает полноту не благодаря тому, что мы думаем о самих себе, но прежде всего благодаря тому, что мы остаемся открытыми, заинтересованными и активными - даже несмотря на долю уверенности в том, что многое из того, что нами запланировано, не осуществится или осуществится только частично.

Флоренс Фостер-Дженкинс, которую музыкальные критики единогласно назвали, вероятно, худшей певицей в мире, принадлежит прекрасная фраза: «Пускай люди говорят, что я не умею петь. Но никто не скажет, что я не пела». И пусть никто не сможет сказать, что мы, по крайней мере, не пытались дать жизни лучшее, что в нас есть. Это также предполагает, что мы не должны оставлять надежду и, когда утрачиваем ее, должны обретать ее вновь.

Александр Баттиани - Преодоление безразличия - Нахождение смысла во время перемен

(Логотерапия и экзистенциальный анализ)

Московский институт психоанализа

М.: Когито-Центр, 2020. — 139 с.

ISBN 978-5-89353-586-0

Александр Баттиани - Преодоление безразличия - Нахождение смысла во время перемен - Содержание

Благодарность

Предисловие к русскому изданию

Идеал, который был у нас однажды

Введение: жизненная позиция и образ жизни - Представление о жизни и жизненная реальность - Кризис нашего представления о человеке: потерянный идеал - Социальная опасность современного кризиса - Нам уготовано нечто хорошее — снова обрести идеал

Человек желанный от начала до конца

Человек: желанный с самого начала - Утрата ценностей или кризис ценностей? - Богатство через отдачу: наша дружба с жизнью - До тех пор, пока мы не простимся с жизнью - Учиться жить у тех, кто готовится к смерти

Настоящее открыто

Современная позиция отстраненного существования - Вопросы, которые задает жизнь - Человек: больше чем продукт прошлого - Настоящее как открытое пространство

Свобода в центре жизни

Миф об ответной реакции - Отвечать добром на зло - На что могут повлиять решения - Миф о зависимости - О своеобразной экономике любви

Ответственность в центре свободы

Не забывать о надежде и о других людях, потому что это разумно - Неосознанная радость повседневности - О преодолении внутренних препятствий - Мотивация к свободе: действовать значит осознавать больше - О краже свободы и ее цене

Через мир к себе

О сложном вопросе человеческих желаний - Что делает нас счастливыми и что это значит для жизни? - Редукционизм в хосписе - Если Я ведет мир к истощению - Можно ли вообще хотеть счастья? - Те, кто хотят слишком много

О правильных желаниях

Чувства — это не самоцель - Чувства-состояния и предметные чувства - Уверенность в себе и самооценка - Седьмой день: непрерывный шаббат

Примечания

Послесловие

Об авторе