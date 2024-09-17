Батырев, Максим Валерьевич - 45 татуировок личности - Правила моей жизни

29 октября 2017 года, выступая в Краснодаре перед полутысячным залом, я пообещал написать книгу, которую вы держите в руках.

Признаюсь, меня терзал внутренний конфликт: имею ли я право давать житейские советы людям?

Если в книгах «45 татуировок менеджера» и «45 татуировок продавана»* я еще мог претендовать на статус эксперта, поскольку он подтвержден результатами моей коммерческой и управленческой деятельности, то что я моїу сказать как личность?

И я решил, что не имею на это права.

Именно поэтому, обратите внимание, книга называется «45 татуировок личности. Правила моей жизни».

Да, здесь описаны те мои татуировки, которые сформировали меня как человека. Возможно, книга получилась чересчур откровенной и кое-чего мне писать не стоило. Прошу вас меня не осуждать, ведь это моя жизнь, и я выбрал жить согласно этим принципам.

Я просто человек со своими сильными сторонами и слабостями, преимуществами и недостатками, победами и поражениями, переживаниями и парой живущих в глубинах мозга тараканов, которые ругаются не только на меня, но и друг с другом.

«А не многовато ли у вас татуировок?» — спрашивают меня иногда.

Я считаю, что чем больше принципов у человека, тем он целостнее, тем прочнее его внутренний стержень и тем ближе он к тем, кого принято называть атлантами, стоиками или гиперборейцами. Принципы делают человека сильным.

«С каждым новым принципом вы становитесь менее гибким! Вы понимаете, что ваши принципы одновременно являются вашими ограничениями?»—спрашивают меня все те же люди.

Понимаю.

Понимаю и горжусь этим.

Принципы порой важнее всего остального. Именно люди с принципами строили города, выигрывали войны, запускали ракеты в космос, создавали науки и формулировали законы. Именно люди с принципами оставляли след в этом мире и входили в историю.

В качестве бонусов в этой книге будет много ссылок на разные статьи и видеоролики. Для того чтобы вам было удобно сразу переходить по ссылкам, я оформил их в виде QR-кодов.

Батырев, Максим Валерьевич - 45 татуировок личности - Правила моей жизни

Москва : МИФ, 2024. - 384 с. - (NEON Pocketbooks).

ISBN 978-5-00214-688-8

Батырев, Максим Валерьевич - 45 татуировок личности – Содержание

0. Очень важное вступление, которое нужно прочитать

1. Никогда не говори, что ты чего-то не можешь

2. Нет хайпу! Да — труду и самодисциплине!

3. Чем хуже, тем лучше

4. Кокон раскрывается на время

5. Самое темное время — перед рассветом

6. Никто не хочет, чтобы у тебя получилось

7. Прежде чем осуждать человека, надень его обувь и пройди его путь

8. Никогда не слушай советы людей, на которых ты не хочешь быть похожим

9. Не бывает побед без поражений

10. Не бывает неприятностей и ошибок. Бывают только уроки

11. ППЖ

12. Пенсии не будет! Рассчитывай только на себя

13. Копить нужно то, что невозможно отобрать

14. То, чем ты сейчас занимаешься, и есть дело всей твоей жизни

15. Твои результаты — это и есть ты сам

16. Вознаграждай себя за дело!

17. Меняй мир вокруг себя, насколько можешь

18. Свои границы ты определяешь сам

19. Не планируй неудачу

20. Быстрый не тот, кто быстрее бежит, а тот, кто не останавливается

21. Бытие определяет сознание

22. Инвестируй в свое развитие! Эти деньги всегда возвращаются

23. Деньги не портят человека

24. Нам не нужен мат, чтобы разговаривать

25. Сначала успех, потом баланс

26. Стань индусом

27. Научись говорить «нет»

28. Все начинается с утра

29. Что излучаешь, то и получаешь

30. Иногда надо заставлять себя делать то, чего делать не хочется

31. Гигиена и внешний вид имеют значение

32. Любая аскеза полезна

33. Патриотизм — это действия, а не разговоры

34. У всех разные идеальные картинки

35. Любить своих родителей — значит помнить о них!

36. Отпусти и прости

37. Любой труд должен быть оплачен

38. Наполняй смыслом каждый момент своей жизни!

39. Я живу, чтобы... что?

40. Кто закончил рождаться, начинает умирать

41. Не бойся мечтать масштабно!

42. Намерения минус действия равно ничего

43. Одинаково важно и то, что ты хочешь, и то, чего ты не хочешь

44. Оправдания убивают действия

45. Наслаждайся каждой минутой жизни!

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