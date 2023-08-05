Много тысяч лет тому назад шумерский царь Алулим правил городом Эриду — обнесенным стеной безопасным местом, отрезанным от долины непредсказуемой и суровой реки; позднее римляне назовут эту местность Месопотамией. Взлет Алулима к вершине власти отметил начало цивилизации, и его правление длилось почти тридцать тысяч лет.

Шумеры, которые жили в мире, где сверхъестественное и материальное еще не были разнесены в разные приделы, не задохнулись бы от второй части предыдущего предложения. С другой стороны, они бы с огромным трудом проглотили утверждение, что воцарение Алулима стало «началом цивилизации». С их точки зрения, шумеры были цивилизованными всегда. Царская власть Алулима, внесенного в список шумерских царей (вероятно, самая древняя историческая запись в мире), была «спущена с небес» и уже являлась абсолютной, когда появилась на земле. Но, оглядываясь назад, мы видим появление первого царя в другой перспективе. Это море перемен в условиях жизни человека, начало совершенно новых взаимоотношений между людьми, на их землях, и их лидерами.

Мы не можем датировать правление Алулима, так как он не упоминается в каких-либо других записях, а также поскольку мы не знаем, сколько лет самому шумерскому царскому списку. Список был нанесен на глиняные таблички примерно в 2100 году до н.э. — но он, без сомнения, отражает гораздо более древние традиции. Более того, хронология, данная шумерским списком царей, не точно соответствует прошлому, как мы его знаем.

Сьюзен Уайс Бауэр - История Древнего мира: от истоков цивилизации до падения Рима

пер. с англ. В. Гончарова, Н. Таргаковской

М.: АСТ: Астрель, 2011. - 988, [4] с.

lSBN 978-5-17-057026-3 (000 «Изд-во АСТ»)

lSBN 978-5-271-37483-8 (000 «Изд-во Астрель»)

Сьюзен Уайс Бауэр - История Древнего мира: от истоков цивилизации до падения Рима - Содержание

Отавтора

Предисловие

Часть первая НАЧАЛО ИСТОРИИ

Часть вторая САМЫЕ ПЕРВЫЕ

Часть третья БОРЬБА

Часть четвертая ИМПЕРИИ

Часть пятая ИДЕНТИЧНОСТЬ

Примечания

Литература