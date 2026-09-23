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Баумейстер - Картина мира и мировоззрение

Баумейстер - Картина мира и мировоззрение
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, Educational
Series Открытая кафедра (27 books)

«Картина мира и мировоззрение» Андрея Баумейстера — полный учебно-методический курс, посвящённый осознанной работе с основаниями, из которых человек мыслит, оценивает, выбирает и действует. Мировоззрение рассматривается не как набор готовых мнений, а как динамическая система идей, убеждений, ценностей, добродетелей, историй и жизненных ориентиров, формирующая ядро личности. Центральный вопрос курса состоит в том, насколько человек действительно участвует в формировании собственного мировоззрения и насколько оно складывается без его осознанного участия под воздействием семьи, образования, среды, медиа, пропаганды, культурных образов и усвоенных идентичностей.

Курс последовательно различает картину мира, мировоззрение и идеологию, исследует структуру мировоззренческого ядра, исторические «большие картины мира», личность, память, свободу, мировоззренческие кризисы, трансформацию, смысл и призвание. Лекционный материал дополнен первоисточниками, диалогами с аудиторией, практическими заданиями, справочным словарём и методикой написания итогового эссе «Моё мировоззрение», которое задумано не как проверка усвоенной теории, а как инструмент интеллектуальной саморефлексии и осознанной сборки собственного опыта.

Баумейстер Андрей – Картина мира и мировоззрение – Полный учебно-методический курс

Баумейстер А. О. Картина мира и мировоззрение: полный учебно-методический курс. – Богословский клуб «Эсхатос», 2026. – 237 с. – (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по философии, богословию и религиоведению).

Баумейстер Андрей – Картина мира и мировоззрение – Содержание

  • Об этом курсе

  • Введение

  • Картина мира и мировоззрение: что формирует личность?

  • Ядро мировоззрения: главные идеи, ценности и добродетели

  • Большая картина мира и мировоззрение личности

  • Дополнительный материал: Научная картина мира

  • Мировоззрение, идеология, личность и трансформация

  • Хрестоматия к занятию 4

  • Эссе «Моё мировоззрение» и практические итоги курса

  • Зачем и как писать эссе

  • Словарь ключевых понятий курса

  • Итоговая работа: эссе «Моё мировоззрение»

  • Литература и источники

Views 98
Rating 5.0 / 5
Added 23.09.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 hours ago
Благодарю.

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