Баумейстер - Картина мира и мировоззрение
«Картина мира и мировоззрение» Андрея Баумейстера — полный учебно-методический курс, посвящённый осознанной работе с основаниями, из которых человек мыслит, оценивает, выбирает и действует. Мировоззрение рассматривается не как набор готовых мнений, а как динамическая система идей, убеждений, ценностей, добродетелей, историй и жизненных ориентиров, формирующая ядро личности. Центральный вопрос курса состоит в том, насколько человек действительно участвует в формировании собственного мировоззрения и насколько оно складывается без его осознанного участия под воздействием семьи, образования, среды, медиа, пропаганды, культурных образов и усвоенных идентичностей.
Курс последовательно различает картину мира, мировоззрение и идеологию, исследует структуру мировоззренческого ядра, исторические «большие картины мира», личность, память, свободу, мировоззренческие кризисы, трансформацию, смысл и призвание. Лекционный материал дополнен первоисточниками, диалогами с аудиторией, практическими заданиями, справочным словарём и методикой написания итогового эссе «Моё мировоззрение», которое задумано не как проверка усвоенной теории, а как инструмент интеллектуальной саморефлексии и осознанной сборки собственного опыта.
Баумейстер Андрей – Картина мира и мировоззрение – Полный учебно-методический курс
Баумейстер А. О. Картина мира и мировоззрение: полный учебно-методический курс. – Богословский клуб «Эсхатос», 2026. – 237 с. – (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по философии, богословию и религиоведению).
Баумейстер Андрей – Картина мира и мировоззрение – Содержание
Об этом курсе
Введение
Картина мира и мировоззрение: что формирует личность?
Ядро мировоззрения: главные идеи, ценности и добродетели
Большая картина мира и мировоззрение личности
Дополнительный материал: Научная картина мира
Мировоззрение, идеология, личность и трансформация
Хрестоматия к занятию 4
Эссе «Моё мировоззрение» и практические итоги курса
Зачем и как писать эссе
Словарь ключевых понятий курса
Итоговая работа: эссе «Моё мировоззрение»
Литература и источники
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