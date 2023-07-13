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Баумейстер - Лекции по метафизике

Баумейстер - Лекции по метафизике
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Educational

Мы начинаем с вами курс, который называется «Метафизика», я на этих двух первых лекциях попытаюсь рассказать о том, что это за философская дисциплина, что это за наука, что она исследует. Попытаюсь максимально приблизиться к нашему непосредственному восприятию мира, восприятию реальности. Потом шаг за шагом я попытаюсь какие-то вещи приблизить к какому-то уровню сложности.

История метафизики описывается за одну минуту. Вначале это была главная философская наука. Потому что первые вопросы касались структуры реальности, таких вещей, как порядок реальности, таксис, законы реальности, основные свойства реальности. Реальность понималась по-разному, она обозначалась с помощью греческого слова «космос». Как вы помните, это слово ввел Гераклит (возможно, Пифагор, но скорее всего Гераклит).

И потом Парменид вводит слова, которые станут словарем метафизики - бытие, сущность. Метафизика становится главной наукой и остается ей на протяжении нескольких столетий, вплоть до XVII в. В XVII в. она не то чтобы сходит со сцены, но если мы будем внимательно читать главные книги, написанные в XVII в., то эти книги будут касаться вопросов познания, человеческого познания. Джон Локк, Лейбниц и многие другие авторы вплоть до Канта в «Критике чистого разума» будут касаться вопросов, связанных с познанием. Хотя философы это все делают спорным и говорят, что и работы Канта в первую очередь относятся к онтологии, а не к гносеологии.

Андрей Баумейстер - Лекции по метафизике

М.: — Издательский Дом «Русская Философия», 2023. —184 с.

Андрей Баумейстер - Лекции по метафизике - Содержание

  • Лекция №1. Метафизический поворот в современной философии

  • Лекция №2. Зачем сегодня нужна метафизика

  • Лекция №3. Постмодернизм против метафизики

  • Лекция №4. Природа метафизического вопрошания

  • Лекция №5. Логический позитивизм против метафизики

  • Лекция №6. Человек как метафизическое существо

  • Лекция №7. Язык и реальность

  • Лекция №8. Ключевые слова метафизики: бытие, сущность, существование

  • Лекция №9. Главные метафизические модели: Аристотель

  • Лекция №10. Влияние теологии на метафизику. Бог и бытие

  • Лекция №11. Главные метафизические модели: Кант

  • Лекция №12. Трансцендентальная философия Канта в главных чертах

  • Лекция №13. Грамматика метафизики: универсалии, категории, трансценденталии

  • Лекция №14. Реальность духа: что такое сознание

  • Лекция №15. Можно ли объяснить сознание с помощью теории эволюции

  • Лекция №16. Возрождение рациональной теологии

  • Лекция №17. Аргументы в пользу бытия Бога: Суинберн и Платинга

Views 21 917
Rating 4.6 / 5
Added 13.07.2023
Author brat christifid
Rate this publication:
4.6/5 (19)

Comments (8 comments)

E
esxatos 3 years ago

читаем ссылку - там же ясно написано - заказывать у админа, и ссылка, куда исать...
Y
Yana17 3 years ago

Как приобрести книгу? (Андрей Баумейстер) разьясните пожалуйста.
S
Sklyar 3 years ago

... кто вообще читает такую макулатуру ... ?!
A
AChekman 4 years ago
Да, я тоде хотел бы получить эту книгу? Сколько и кому чделать начисления? И могу ли я получить в формате .epub или .fb2?
R
Rick_Graf 4 years ago

Как можно ее прибрести?
I
ingvar 5 years ago

книгу читати онлайн можна?

а купить электронный вариант?
E
esxatos 5 years ago

можно - смотрите
D
deynar 5 years ago

Отличная книга. Большое спасибо!

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