Мы начинаем с вами курс, который называется «Метафизика», я на этих двух первых лекциях попытаюсь рассказать о том, что это за философская дисциплина, что это за наука, что она исследует. Попытаюсь максимально приблизиться к нашему непосредственному восприятию мира, восприятию реальности. Потом шаг за шагом я попытаюсь какие-то вещи приблизить к какому-то уровню сложности.

История метафизики описывается за одну минуту. Вначале это была главная философская наука. Потому что первые вопросы касались структуры реальности, таких вещей, как порядок реальности, таксис, законы реальности, основные свойства реальности. Реальность понималась по-разному, она обозначалась с помощью греческого слова «космос». Как вы помните, это слово ввел Гераклит (возможно, Пифагор, но скорее всего Гераклит).

И потом Парменид вводит слова, которые станут словарем метафизики - бытие, сущность. Метафизика становится главной наукой и остается ей на протяжении нескольких столетий, вплоть до XVII в. В XVII в. она не то чтобы сходит со сцены, но если мы будем внимательно читать главные книги, написанные в XVII в., то эти книги будут касаться вопросов познания, человеческого познания. Джон Локк, Лейбниц и многие другие авторы вплоть до Канта в «Критике чистого разума» будут касаться вопросов, связанных с познанием. Хотя философы это все делают спорным и говорят, что и работы Канта в первую очередь относятся к онтологии, а не к гносеологии.

Андрей Баумейстер - Лекции по метафизике

М.: — Издательский Дом «Русская Философия», 2023. —184 с.

Андрей Баумейстер - Лекции по метафизике - Содержание