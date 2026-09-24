Баумейстер - Практикум чтения Марка Аврелия

«Практикум чтения Марка Аврелия» Андрея Баумейстера — учебно-методическое пособие по медленному и внимательному чтению философского текста на материале трактата Марка Аврелия «Наедине с собой» («Размышления»). В центре курса находится не пересказ стоицизма и не коллекционирование афоризмов античного императора, а формирование навыка понимания: читатель учится расчленять текст, восстанавливать движение аргумента, распознавать понятия и метафоры, сравнивать переводы, обращаться к греческой терминологии и отличать собственную реакцию от исторически корректной интерпретации произведения.

Пять занятий постепенно переводят чтение от отдельных фрагментов ко всему философскому миру Марка Аврелия. Рассматриваются стоическая практика как askēsis, три дисциплины желания, действия и согласия, Логос, природа, судьба, внутренний daimōn, hēgemonikon, проблема свободы и необходимости, добродетель, долг и eudaimonia. Пособие соединяет лекционный материал, разбор II, III и XII книг «Размышлений», диалоги с аудиторией, самостоятельные задания, работу с переводами, тезаурус основных понятий и библиографию. Итоговая задача практикума — научить не просто читать Марка Аврелия, а самостоятельно работать со сложным философским текстом.

Баумейстер Андрей – Практикум чтения Марка Аврелия – Медленное чтение трактата «Наедине с собой»

Баумейстер А. О. Практикум чтения Марка Аврелия: учебно-методическое пособие. – Богословский клуб «Эсхатос», 2026. – 137 с. – (Открытая кафедра. Серия университетских курсов).

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