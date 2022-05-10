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Бауринг - Деградация международного правового порядка

Билл Бауринг - Деградация международного правового порядка
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, History, Ethics, Sociology Political Science
Эта книга призвана диагностировать и дать предварительный прогноз относительно того безвыходного положения, в котором оказалось современное международное право и международные отношения до вторжения в Ирак и его оккупации и после этого события. Международное право оказалось в разделенном мире, но разделения той поры преобразовались менее чем за два десятилетия. В книге прослеживаются парадоксы одновременного возрождения либерально-кантианских концепций международного права, неожиданного распада СССР, видимого апофеоза и в то же время смертельно опасного кризиса прав человека. Я выступаю за радикальную защиту реальных достижений системы ООН в период деколонизации и за содержательный взгляд на права человека.
Мой ответ на вопиюще противоправное поведение США и Великобритании при вторжении в Ирак и его оккупации (с 2003 г. по настоящее время), которое нельзя назвать неожиданным после опыта Первой Иракской войны, Косово и Афганистана (см. главу г этой книги), заключается в том, чтобы защитить развившиеся со Второй мировой войны прочные принципы международного права, которые я подробно изучаю в главе I. Я утверждаю, что эти принципы противодействуют беззаконию не в силу своего высокого юридического статуса, но поскольку они имеют определенное содержание — говоря точнее, символическое, материальное содержание, — обретенное в борьбе, сложенное из реальных человеческих достижений.
В этой книге поэтому предпринята попытка осуществить радикальное, диалектическое перепрочтение международного права и прав человека.

Билл Бауринг - Деградация международного правового порядка? Реабилитация права и возможность политики

(Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»)
М.: Новое литературное обозрение, 2021. — 392 с.
ISBN 978-5-4448-1263-1

Билл Бауринг - Деградация международного правового порядка? Реабилитация права и возможность политики - Содержание

  • Введение
  • Глава 1. Самоопределение —революционное ядро международного права
  • Глава 2. Деградация международного права?
  • Глава 3. Законность вторжения в Ирак и его оккупации
  • Глава 4. После Ирака—международное право прав человека в кризисе
  • Глава 5. Идеология в международном праве и критика Хабермаса
  • Глава 6. Содержательный взгляд на права человека
  • Глава 7. Права человека как отрицание политики?
  • Глава 8. «Постмодернистские» реконструкции прав человека
  • Глава 9. Вызов методологического индивидуализма
  • Глава 10. Скандал социально-экономических прав
  • Глава 11. Проблема «правовой трансплантации» и прав человека
  • Заключение: чего я стремился добиться этой книгой?
Список литературы
Примечания
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Views 286
Rating 5.0 / 5
Added 10.05.2022
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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