Эта книга призвана диагностировать и дать предварительный прогноз относительно того безвыходного положения, в котором оказалось современное международное право и международные отношения до вторжения в Ирак и его оккупации и после этого события. Международное право оказалось в разделенном мире, но разделения той поры преобразовались менее чем за два десятилетия. В книге прослеживаются парадоксы одновременного возрождения либерально-кантианских концепций международного права, неожиданного распада СССР, видимого апофеоза и в то же время смертельно опасного кризиса прав человека. Я выступаю за радикальную защиту реальных достижений системы ООН в период деколонизации и за содержательный взгляд на права человека.

Мой ответ на вопиюще противоправное поведение США и Великобритании при вторжении в Ирак и его оккупации (с 2003 г. по настоящее время), которое нельзя назвать неожиданным после опыта Первой Иракской войны, Косово и Афганистана (см. главу г этой книги), заключается в том, чтобы защитить развившиеся со Второй мировой войны прочные принципы международного права, которые я подробно изучаю в главе I. Я утверждаю, что эти принципы противодействуют беззаконию не в силу своего высокого юридического статуса, но поскольку они имеют определенное содержание — говоря точнее, символическое, материальное содержание, — обретенное в борьбе, сложенное из реальных человеческих достижений.

В этой книге поэтому предпринята попытка осуществить радикальное, диалектическое перепрочтение международного права и прав человека.

Билл Бауринг - Деградация международного правового порядка? Реабилитация права и возможность политики

(Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»)

М.: Новое литературное обозрение, 2021. — 392 с.

ISBN 978-5-4448-1263-1

Билл Бауринг - Деградация международного правового порядка? Реабилитация права и возможность политики - Содержание

Введение

Глава 1. Самоопределение —революционное ядро международного права

Глава 2. Деградация международного права?

Глава 3. Законность вторжения в Ирак и его оккупации

Глава 4. После Ирака—международное право прав человека в кризисе

Глава 5. Идеология в международном праве и критика Хабермаса

Глава 6. Содержательный взгляд на права человека

Глава 7. Права человека как отрицание политики?

Глава 8. «Постмодернистские» реконструкции прав человека

Глава 9. Вызов методологического индивидуализма

Глава 10. Скандал социально-экономических прав

Глава 11. Проблема «правовой трансплантации» и прав человека

Заключение: чего я стремился добиться этой книгой?

Список литературы

Примечания

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