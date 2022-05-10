Бауринг - Деградация международного правового порядка
Эта книга призвана диагностировать и дать предварительный прогноз относительно того безвыходного положения, в котором оказалось современное международное право и международные отношения до вторжения в Ирак и его оккупации и после этого события. Международное право оказалось в разделенном мире, но разделения той поры преобразовались менее чем за два десятилетия. В книге прослеживаются парадоксы одновременного возрождения либерально-кантианских концепций международного права, неожиданного распада СССР, видимого апофеоза и в то же время смертельно опасного кризиса прав человека. Я выступаю за радикальную защиту реальных достижений системы ООН в период деколонизации и за содержательный взгляд на права человека.
Мой ответ на вопиюще противоправное поведение США и Великобритании при вторжении в Ирак и его оккупации (с 2003 г. по настоящее время), которое нельзя назвать неожиданным после опыта Первой Иракской войны, Косово и Афганистана (см. главу г этой книги), заключается в том, чтобы защитить развившиеся со Второй мировой войны прочные принципы международного права, которые я подробно изучаю в главе I. Я утверждаю, что эти принципы противодействуют беззаконию не в силу своего высокого юридического статуса, но поскольку они имеют определенное содержание — говоря точнее, символическое, материальное содержание, — обретенное в борьбе, сложенное из реальных человеческих достижений.
В этой книге поэтому предпринята попытка осуществить радикальное, диалектическое перепрочтение международного права и прав человека.
Билл Бауринг - Деградация международного правового порядка? Реабилитация права и возможность политики
(Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»)
М.: Новое литературное обозрение, 2021. — 392 с.
ISBN 978-5-4448-1263-1
Билл Бауринг - Деградация международного правового порядка? Реабилитация права и возможность политики - Содержание
- Введение
- Глава 1. Самоопределение —революционное ядро международного права
- Глава 2. Деградация международного права?
- Глава 3. Законность вторжения в Ирак и его оккупации
- Глава 4. После Ирака—международное право прав человека в кризисе
- Глава 5. Идеология в международном праве и критика Хабермаса
- Глава 6. Содержательный взгляд на права человека
- Глава 7. Права человека как отрицание политики?
- Глава 8. «Постмодернистские» реконструкции прав человека
- Глава 9. Вызов методологического индивидуализма
- Глава 10. Скандал социально-экономических прав
- Глава 11. Проблема «правовой трансплантации» и прав человека
- Заключение: чего я стремился добиться этой книгой?
Список литературы
Примечания
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