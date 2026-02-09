«Реформатская догматика» Бавинка состоит из четырех томов. Первый из них имеет вводный характер: в нем Бавинк рассматривает сущность, метод, структуру и историю догматики, а также ее первоначала, уделяя особое внимание учению об откровении. Настоящим, вторым томом открывается собственно систематическое рассмотрение различных богословских тем. Во втором томе Бавинк рассуждает о Боге и первозданном мире, в третьем — о павшем мире и Христе, а в четвертом продолжает рассуждения о пути спасения и раскрывает учение о церкви, средствах благодати и последнем времени. В этом предисловии мы кратко рассмотрим главные темы второго тома, уделим внимание контексту, в котором работал Бавинк, и коснемся современных дискуссий о его богословии. В Средневековье и эпоху Реформации считалось общепринятым, что наше знание о Боге зависит от Его откровения. Однако в модернизме отправной точкой в обретении всякого знания становится сам человек. А поскольку он ограничен пространством и временем, то, заключали многие философы, все, что выходит за пределы человеческого опыта, недоступно для знания. Это не значит, что философы отказались от идеи о Боге, ведь реальность может превосходить наш опыт, а постулирование существования Бога может быть важным, например, для утверждения нравственности. Однако именно это большее осознание ограниченности человеческого познания было главным мотивом современной Бавинку философии. Согласно Бавинку, это наблюдение во многом истинно. Философы опять обратили внимание на то, о чем часто забывали богословы-рационалисты: Бог есть тайна. Этой мыслью и открывается второй том «Реформатской догматики». Такое начало не было типичным для реформатских богословов: обычно они вскользь упоминали о Божьей непостижимости в ряду других Божьих качеств, тогда как Бавинк посвящает ей весь первый раздел. Этим он дает понять, что непостижимостью проникнуто все учение о Боге и все Его качества, непередаваемые или передаваемые. Более того, тайной пронизано не только существование Бога, но и все в мире: «в каждой области мы сталкиваемся с тайнами» (с. 112). Этот акцент также соответствовал духу времени: стремительное развитие наук в начале XIX в. подавало надежды на всестороннее объяснение мира, но дальнейшие исследования, отмечает Бавинк, «вынудили признать, что тайны — как в мире, так и человеке — не испаряются, а, скорее, умножаются и углубляются».

Бавинк, Герман - Реформатская догматика - В 4 томах - том 2 - Учение о Боге и первозданном мире Герман Бавинк ; пер. с нид. Д. И. Бинцаровского. — Минск : Полиграфкомбинат им. Я. Коласа, 2023. — 784 с. ISBN 978-985-7122-53-0 Герман Бавинк - Реформатская догматика - том 2. Учение о Боге и первозданном мире - Содержание Предисловие к русскому изданию Часть 4. О Боге 23. Непостижимость Бога

24. Знание о Боге, присущее человеку от рождения (cognitio Dei insita)

25. Обретаемое знание о Боге (cognitio Dei acquisita)

26. Имена Божьи

27. Классификация Божьих имен

28. Имена собственные

29. Непередаваемые качества

30. Передаваемые качества

31. Святая Троица

32. Совет Божий Часть 5. О первозданном мире 33. Сотворение

34. Духовный мир

35. Материальный мир

36. Происхождение человека

37. Сущность человека

38. Предназначение человека

39. Провидение Именной указатель Русские переводы западной богословской классики часто не поспевают за развитием богословия на Западе. Скажем, переводы Барта, Бонхёффера, Бальтазара или Ранера появились у нас лишь тогда, когда на Западе акценты сместились и интерес к их богословию несколько угас.

Казалось бы, нечто подобное можно было бы сказать и о настоящем издании, в котором представлен русский перевод книги, увидевшей свет более ста лет тому назад. Но нет. Это издание отличается тем, что оно очень своевременно. Хотя Герман Бавинк не столь известен и влиятелен, как вышеупомянутые богословы, именно сейчас интерес к его богословию как никогда высок. В одном только университете Эдинбурга за последние четыре года было защищено пять докторских диссертаций, посвященных его богословию. К трудам Бавинка обращаются не только рассматривая традиционные вопросы о Боге, Христе или церкви, но и говоря о самых злободневных на Западе вопросах: положении женщин, расовых отличиях или экологических проблемах. Поэтому перевод четырехтомной «Реформатской догматики» Бавинка позволит русскоязычным читателям приобщиться к изучению труда, который в наши дни широко обсуждается в западных богословских кругах. Кем же был Герман Бавинк и о чем главный труд его жизни?

Жизнь Германа Бавинка

Герман Бавинк родился 13 декабря 1854 года. Его отец Ян был пастором одной из церквей, которые, протестуя против либеральных тенденций в национальной реформатской церкви, отделились от нее в 1834 году. Они хотели восстановить библейское проповедование, церковную дисциплину, верность реформатским исповеданиям и прежнее церковное устройство, не отягощенное влиянием государства. Всего за неделю до рождения Германа эти церкви организовали теологическую школу в городе Кампен для того, чтобы готовить в ней служителей. Яна Бавинка приглашали стать одним из первых профессоров, но он отказался. Как мы увидим, его сын, Герман, станет в будущем самым знаменитым профессором этого учебного заведения и проведет в нем самые плодотворные в богословском плане годы.

Герман Бавинк - Реформатская догматика, том 1 : Пролегомены

Минск : Полиграфкомбинат им. Я. Коласа, 2022. — 800 с.

ISBN 978-985-7122-46-2 (т. 1)

ISBN 978-985-7122-45-5

Герман Бавинк - Реформатская догматика, том 1 : Пролегомены - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Введение

1. Понятие догматики

2. Место догматики в кругу богословских дисциплин

3. Метод догматики

4. Структура догматики

5. История догматики и догматическая литература

Часть 1. Первоначала в общем (principia)

6. Значение первоначал

7. Первоначала в науке

8. Религиозные первоначала

Часть 2. Внешнее первоначало (principium externum)

9. Понятие откровения

10. Общее откровение

11. Особое откровение

12. Откровение в природе

13а. Откровение в Священном Писании

13б. Богодухновенность Писания

14. Свойства Писания

Часть 3. Внутреннее первоначало (principium internum)

15. Значение внутреннего первоначала

16. Историко-апологетический метод

17. Умозрительный метод

18. Религиозно-эмпирический метод

19. Этическо-психологический метод

20. Вера

21. Основание веры

22. Вера и богословие

Именной указатель