Бавинк - Реформированная догматика

Четвёртый том «Реформированной догматики» Германа Бавинка продолжает изложение пути спасения и посвящён трём взаимосвязанным областям христианского учения: Церкви, средствам благодати и последним судьбам человека и мира. Бавинк рассматривает сущность и признаки Церкви, её управление и власть, служение Слова и таинств, крещение и Вечерю Господню, а затем переходит к вопросам смерти, промежуточного состояния, второго пришествия Христа, воскресения, суда и окончательного обновления творения.

Для Бавинка экклезиология, сакраментология и эсхатология образуют единую богословскую последовательность. Христос не только приобретает спасение, но через Духа собирает Церковь и сообщает ей Свои блага посредством Слова и таинств; история же спасения направлена к своему завершению в возвращении Христа, воскресении и преображении мира. Автор последовательно сопоставляет реформатскую традицию с римско-католическим, лютеранским, анабаптистским и другими богословскими подходами, соединяя библейскую аргументацию с обширным материалом из истории догматики.

Бавинк Герман – Реформированная догматика – Том 4. Учение о Церкви, средствах благодати и последнем времени

Бавинк Г. Реформированная догматика. Том 4. Учение о Церкви, средствах благодати и последнем времени / Герман Бавинк; пер. А. Баркалова с изд.: Herman Bavinck. Gereformeerde Dogmatiek. Vierde Deel. Kampen: J. H. Bos, 1901. – Нови-Сад – Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2026. – 530 с.

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