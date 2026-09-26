Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Бавинк - Реформированная догматика

Бавинк - Реформированная догматика
Read book review
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Esxatos Club Translations, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, PROTESTANTISM, Theology, **Eschatology, **Ecclesiology Faith Experience

Четвёртый том «Реформированной догматики» Германа Бавинка продолжает изложение пути спасения и посвящён трём взаимосвязанным областям христианского учения: Церкви, средствам благодати и последним судьбам человека и мира. Бавинк рассматривает сущность и признаки Церкви, её управление и власть, служение Слова и таинств, крещение и Вечерю Господню, а затем переходит к вопросам смерти, промежуточного состояния, второго пришествия Христа, воскресения, суда и окончательного обновления творения.

Для Бавинка экклезиология, сакраментология и эсхатология образуют единую богословскую последовательность. Христос не только приобретает спасение, но через Духа собирает Церковь и сообщает ей Свои блага посредством Слова и таинств; история же спасения направлена к своему завершению в возвращении Христа, воскресении и преображении мира. Автор последовательно сопоставляет реформатскую традицию с римско-католическим, лютеранским, анабаптистским и другими богословскими подходами, соединяя библейскую аргументацию с обширным материалом из истории догматики.

Бавинк Герман – Реформированная догматика – Том 4. Учение о Церкви, средствах благодати и последнем времени

Бавинк Г. Реформированная догматика. Том 4. Учение о Церкви, средствах благодати и последнем времени / Герман Бавинк; пер. А. Баркалова с изд.: Herman Bavinck. Gereformeerde Dogmatiek. Vierde Deel. Kampen: J. H. Bos, 1901. – Нови-Сад – Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2026. – 530 с.

Бавинк Герман – Реформированная догматика – Содержание

  • От переводчика

  • Глава IX. О Церкви

    • § 47. Сущность Церкви

    • § 48. Управление Церковью

    • § 49. Власть Церкви

  • Глава X. О средствах благодати

    • § 50. Слово

    • § 51. Таинства

    • § 52. Крещение

    • § 53. Вечеря Господня

  • Глава XI. О конечной судьбе человека и мира

    • § 54. Промежуточное состояние

    • § 55. Второе пришествие Христа

    • § 56. Завершение веков

Views 79
Rating 5.0 / 5
Added 26.09.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books