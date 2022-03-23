Молитву отцы называют матерью добродетелей, соединяющей с Богом, беседой и восхождением ума к Богу, оплотом духовным, без которого нельзя выходить на брань против духов злобы поднебесной. Молитва раскрывает саму сущность христианской жизни и поэтому важнее всякого другого делания. Об этом ясно учит Евангелие. Так, Марфа, заботясь об угощении, показала нам пример лишь деятельного служения ближним, в то время как Мария, ее сестра, избрав благую часть и сидя у ног Иисусовых, подала нам образ более богоугодного делания — созерцательного молитвенного предстояния.

Ублажая эту благую часть богообщения, Илия Екдик говорит, что для деятельной жизни служение, труды, посты и бдения лишь «препоясание чресл», ибо этим человек восходит на ступень созерцательной жизни, для которой молчание и молитва суть уже светильники горящие (Лк. 12, 35). В своих главах о молитве блаженный патриарх Каллист с особым молитвенным вдохновением поучает о таине Царствия Божия, сокрытого внутри нас. Он пишет: «Если хочешь держать настоящее делание молитвы, подражай гусляру, который, преклонив немного главу и ухо обратив к струнам, искусно ударяет по струнам и, извлекая гармонические звуки, услаждается их мелодиею. Ясен ли тебе пример сей? — Гусли — сердце; струны — чувства; бряцало — память Божия; гусляр — ум. Ум памятию о Боге и Божественных вещах извлекает из богобоязненного сердца чувства святые, от которых сладость некая неизреченная исполняет душу и ум, чистым бывая, освещается Божественными озарениями. Гусляр ничего не видит и не слышит, кроме своей мелодии, коею услаждается. И ум во время молитвы действенной трезвенно углубляется в сердце и ничему уже внимать не может, кроме Бога. Всё внутреннее его изрекает к Богу Давидским гласом: Прильпе душа моя по Тебе (Пс. 62, 9)». Тогда на земле сердца обретается вода живая, духовная, льющаяся ключом.

Архимандрит Наум Байбородин - Сокровенное делание умно-сердечной молитвы

М.: Сибирская Благозвонница, 2022. 189, [3] с.

ISBN 978-5-00127-275-5

Архимандрит Наум Байбородин - Сокровенное делание умно-сердечной молитвы - Содержание

Путь Иисусовой молитвы

ДЕЯТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ КАК НАЧАЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МОЛИТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ

Скорби внешние

Добродетели

ПОНЯТИЕ О МОЛИТВЕ

ПОНЯТИЕ ОБ ИИСУСОВОЙ МОЛИТВЕ

Условия молитвы

О трезвении в молитве

О прелести и благодати в молитве

ИИСУСОВА МОЛИТВА И ЕЕ ПЛОДЫ

Устная молитва Иисусова

Умная молитва

Соединение ума с сердцем

Сердечная молитва

Высшая молитва

Непрестанная молитва по учению отцов

ПЛОДЫ МОЛИТВЫ

Богоподобие

Бесстрастие

Жизнь во Христе

СМЫСЛ ЗАПОВЕДИ НЕПРЕСТАННО МОЛИТЕСЯ (1 ФЕС. 5, 17)

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Примечания