Христианские общины проводят множество различнейших мероприятий для молодежи. Сколько энергии и времени посвящается этому делу! Вряд ли кто-либо в состоянии подсчитать число ответственных руководителей и их помощников, которые в свободное от работы время заботятся о духовных нуждах молодежи и стараются составить интересные программы для своих подопечных. И их результаты обнадеживают. Многие группы растут по численности, занимаются миссионерской работой и не страшатся брать на себя социальную ответственность, что во всех отношениях положительно.

Однако нельзя забывать и о том, что другие группы христианской молодежи борются с серьезными трудностями. То здесь, то там заводят речь о „сбрасывании лишнего веса“, что чаще всего, увы, описывает не только сокращение численности группы. Определенные кризисы регулярно повторяются. Ответственные работники не выдерживают нагрузки или же сдают посты просто за отсутствием вдохновения. Разногласия в кругу соработников тормозят развитие группы и ведут к расщеплению ее на фракции. Разочарование препятствует новому взлету, даже если его выдают за реализм.

Карл Байер - Работа с молодежью в христианской общине - Практические советы

Издательство «Логос», Ehlenbrucher Str. 96, W-4937 Lage, Germany, 1992

ISBN 3-927767-24-7

Карл Байер - Работа с молодежью в христианской общине - Практические советы - Содержание

Вступление: Цель этой книги