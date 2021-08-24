Константинополе и был в этом городе в разные эпохи, — я этим не надеюсь придать моей книге более цены, но единственно желаю показать причины, побудившие меня к предпринятию сего труда.

В этих «Очерках» я соединил сохраненные мною воспоминания о Константинополе, дополнил их свежими рассказами, собранными мною на месте, о недавних любопытных происшествиях этой столицы, на которую уже несколь - ко лет устремлены взоры всего просвещенного мира, и постарался изложить в нескольких картинах дела султана-преобразователя и его удивительную судьбу, равно и состояние его столицы в последнюю эпоху моего пребывания в ней, эпоху особенно занимательную для всякого русского, любящего славу и величие своего отечества. Целью моего труда было — представить нашей публике занимательное чтение о предмете, столь близком нам и так мало доселе известном.

Нет города более достойного внимания наших соотечественников. Десять веков постоянно обращены взгляды России на босфорскую столицу: то заманивает она наших баснословных рыцарей своим богатством, то изливает на обрадованный север свет христианства, то завещает московскому князю последнюю отрасль императорского дома и улетевших от пленных берегов Босфора орлов древнего Рима, то занимает великие помыслы Екатерины II и обещает миру новые судьбы, удивленной Европе новую эпоху рыцарства; а в наши дни испуганный город султанов с высоты своих холмов и минаретов видит дым русского войска и победное отражение штыков; потом наше войско и наш флот приносят востоку дар мира.

Константинополь, как средоточие великих перемен и перерождения обширной империи, в одинаковой степени обращает на себя внимание политика и всякого образованного человека. Если записки путешественника возбудят любопытство читающей публики — это я припишу эпохе, а не внутреннему достоинству моего труда. Говорят, что наш век любит говорить важным тоном даже о пустяках, так как прошедший век говорил шутя о предметах важных; но без поддельной скромности могу сказать, что я старался избегнуть всякой учености; если иногда читатель найдет сведения о законах, об обычаях турецкой старины, я был в необходимости поместить такие подробности, чтобы пояснить нынешние перемены турок. Сведения мои о Востоке весьма ограничены; меня успокаивает уверенность, что эта книга не должна сделаться предметом критики ориенталистов. Добросовестность моего труда заставила меня, однако же, прибегнуть к некоторым ученым сочинениям о Турции, чтобы проверять мои замечания, местные рассказы и предания. Равным образом постарался я воспользоваться трудами моих предшественников, читал многотомные собрания путешествий различных эпох, и в них, среди кучи неточностей и ошибок, которых, без сомнения, ия часто не мог избегнуть, отыскивал иногда нужные мне сведения.

Константин Михайлович Базили - Очерки Константинополя. Босфор и новые очерки Константинополя

Москва: Индрик, 2006 г. - 464 с..

ISBN 5-85759-356-5

Константин Михайлович Базили - Очерки Константинополя. Босфор и новые очерки Константинополя - Содержание

Очерки Константинополя

Босфор и новые очерки Константинополя

Краткий словарь терминов и понятий