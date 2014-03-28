Каталог новинок издательства ББИ в 2013-2014 годах

Очередной каталог издательства ББИ порадует как профессионалов, так и людей, только начинающих свое знакомство с богословской проблематикой.

Ульрих Луц НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ (Мф 5–7). БОГОСЛОВСКО-ЭКЗЕГЕТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

ISBN 978-5-89647-306-0; пер., 528 с.; 145х215 мм.



Книга известного немецкого библеиста Ульриха Луца – один из лучших современных комментариев к Нагорной проповеди. В него вошли две части. Первая – общее введение в Евангелие от Матфея. Вторая часть представляет собой объемный библейский комментарий, вошедший в первый том немецкого четырехтомного комментария к Евангелию от Матфея.

Свою задачу автор видит в том, чтобы не просто воссоздавать первоначальный смысл какого-либо библейского текста, а указывать, весьма осторожно, в каком направлении ведут нас эти тексты сегодня. Ориентиром для этого служат отцы церкви, реформаторы и католические толкователи, которые выполнили эту задачу для своего времени.

В книге отчетливо слышны голоса всех церквей, поэтому, несомненно, она будет интересна русскому читателю, желающему получить новейшие научно обоснованные данные о Новом Завете.



ЕДИНСТВО ЦЕРКВИ В НОВОМ ЗАВЕТЕ Под ред. Ульриха Луца

ISBN 978-5-89647-317-6; пер., ок. 240 с.; 145х210 мм.

Выходит в ноябре 2013 г.

Вера в «святую, единую и вселенскую Церковь», зафиксированная в апостольском символе, имеет глубокие новозаветные корни.

Авторы данной книги, известные современные библеисты, подходя с разных богословских и конфессиональных точек зрения на толкования Нового Завета, свидетельствуют о том, что католическая, протестантская и православная традиции при всем своем различии исходят из одного корня – благовестия Иисуса Христа, которое и дает надежду на церковное единство.

Карл Барт. ЦЕРКОВНАЯ ДОГМАТИКА. Том 4

ISBN 978-5-89647-310-7; пер. ок. 400 с; 145х210 мм. Выходит в июне 2014 г.



Этот том составят четыре параграфа «Церковной догматики», объединенные общей темой откровения триединого Бога. Бог, согласно Писанию, есть воплощенное Слово Божье (§ 8) и вместе с тем Единый, существующий в трех лицах: Отца, Сына и Святого Духа (§ 9). Прежде всего, Бог откровения – это Творец, Господь нашего здесь-бытия и тем самым наш Отец (§ 10).

Единый Бог открывается как Посредник в человеческой среде, враждебной Господу, как предвечное Слово Божье, воплощенное для нас в Сыне (§ 11). Наконец, Единый Бог открывается в Писании как Искупитель, делающий нас свободными, и как таковой являет нам Духа Святого, в котором мы становимся детьми Божьими (§ 12).

Чарльз Тейлор. СЕКУЛЯРНЫЙ ВЕК

ISBN 978-5-89647-307-7; пер. ок. 600 с.; 145х215 мм.

Выходит в марте 2014 г.

Книга канадского философа Чарльза Тейлора, одного из безусловных лидеров современной мировой философской мысли, дает читателю возможность заново определить свою духовную позицию в сложном и многогранном строении, которое автор описывает как «секуляризованную» культуру нашего времени. Чарльз Тейлор поражает редким даром диалогического подхода к взглядам, отличным от его собственных.

Вместе с тем он уделяет большое внимание определению духовных вызовов современности, перед которыми по-своему оказываются и верующие и неверующие. В этой книге читатель найдет, пожалуй, исчерпывающий ответ на вопрос: что может сказать современной культуре – и о современной культуре – энциклопедически образованный, искренний и глубокий философ-христианин.

Ганс Урс фон Бальтазар. СЛАВА ГОСПОДА. БОГОСЛОВСКАЯ ЭСТЕТИКА

Т. 1. СОЗЕРЦАНИЕ ФОРМЫ

ISBN 978-5-89647-312-1; пер., ок. 600 c.; 145х215 мм.

Выходит в ноябре 2014 г.



В первом томе своей обширной «Богословской эстетики» Г. У. фон Бальтазар развивает христианское богословие в аспекте третьей трансцеденталии – красоты, вслед за фундаментальными понятиями истины и блага.

Эти три трансцеденталии нерасторжимо связаны между собой, и поэтому пренебрежение одной из них разрушительно влияет на остальные. По мнению автора, утрата эстетического измерения, когда-то насквозь пронизывавшего все богословие, существенно обеднила христианскую мысль.

Поэтому задачу «Эстетики» он видит в том, чтобы вернуть красоту (Славу Господа) на прежний, магистральный путь, без попытки утвердить преимущество эстетического начала перед логическим и этическим.

Дитрих Бонхеффер. ПРОПОВЕДИ, ИСТОЛКОВАНИЯ, РАЗМЫШЛЕНИЯ

Т. 1 ISBN 978-5-89647-308-4; пер., ок. 400 с.; 145х215 мм.

Выходит в декабре 2013 г.



Т. 2 ISBN 978-5-89647-309-1; пер., ок. 400 с.; 145х215 мм.

Выходит в марте 2014 г.



Настоящий двухтомник объединяет все проповеди и истолкования, опубликованные в многотомных сочинениях Дитриха Бонхеффера, и тем самым облегчает доступ к бонхефферовской гомилетике, помогая читателю встретиться непосредственно с великим богословом как проповедником и толкователем Писания. У читателя есть уникальная возможность связать главный вопрос Бонхеффера: «Кем является для нас Иисус Христос сегодня?» с ответами, которые дает на него сам проповедник.

Ганс Кюнг. ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ?

ISBN 978-5-89647-311-4; пер., ок. 400 с.; 145х215 мм.

Выходит в декабре 2013 г.



Верите ли вы в жизнь после смерти? Такой прямой вопрос может порой застать врасплох и богослова. И действительно, ведь здесь задан вопрос, который, хотя и будоражит умы со времени зарождения человечества в эпоху палеолита, сегодня уже кажется немного вышедшим из моды. Вечная жизнь? Что может она означать в эпоху прогресса перед лицом постоянно повышающихся стандартов и качества жизни?



Эта книга не пространный богословский трактат по эсхатологии. Ганс Кюнг, как и в книгах «Быть христианином» (Рус. пер. авторизированной сокращенной версии книги «Быть христианином»: Кюнг Г. Христианский вызов) и «Существует ли Бог?», точно в соответствии с новейшими достижениями богословской науки стремится дать обстоятельный и доступный ответ на насущные вопросы современников и прежде всего на вопрос о вечной жизни. В основании этой книги лежат девять лекций, прочитанных в Тюбингене в летнем семестре 1981 года в рамках Studium Generale.

Питер Крифт. АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ

ISBN 978-5-89647-315-2; пер., ок. 240 с.; 145х215 мм.

Выходит в январе 2014 г.



Источником этой книги стали вопросы, которые были придуманы не автором, известным современным богословом, а его читателями. Мотивом для ее написания послужило, с одной стороны, чувство неудовлетворенности писателя качеством наводнивших рынок книг об ангелах, а с другой – радость по поводу их количества.

Люди изголодались по литературе на эту тему, но им предлагают лишь фаст-фуд. Основу книги составил курс лекций «Ангелы, дьяволы, духи и чудеса», прочитанный Крифтом в Бостонском колледже и вызвавший интерес не только среди студентов, но и в средствах массовой информации.

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