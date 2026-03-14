Настоящая книга представляет собой попытку рассмотреть различные истины христианской веры вокруг одной темы, которая была тщательнейшим образом исследована в ранней церкви, но вместе с тем зачастую остается без должного внимания в современных учебниках по богословию. Эта тема о взаимоотношениях между Богом Отцом и Богом Сыном, к которым мы приобщаемся через Святого Духа. Многие Отцы церкви были убеждены в том, что христианская жизнь заключается в приобщении к взаимоотношениям Отца и Сына и последующем отражении этих взаимоотношений в жизни.

Donald Fairbairn

Life in the Trinity

AN INTRODUCTION TO THEOLOGY WITH THE HELP OF THE CHURCH FATHERS

Дональд Ферберн - Жизнь в Троице - Введение в богословие с Отцами церкви

Пер. с англ. В. Литвиненко

Черкассы: Коллоквиум, 2013. - 288 стр.

ISBN 978-966-8957-44-4

Жизнь в Троице - Дональд Ферберн - Содержание

Глава 1. Введение - На подступах к изучению христианского богословия

Глава 2. Сущность христианства - Отношения Сына с Отцом

Глава 3. Кратко о Троице - От отношений Отца с Сыном к Троице и обратно

Глава 4. Жизнь по замыслу Бога - Отображение отношений между Отцом и Сыном

Глава 5. Жизнь по замыслу человека - Утрата приобщения к Сыновним отношениям с Отцом

Глава 6. Обетование - Приготовление мира к пришествию Сына Божьего

Глава 7. Воплощение - Единственный Сын становится Сыном единородным

Глава 8. Искупление - Божий дар Сыновних отношений с Отцом

Глава 9. Путь к вере - Приобщение к Сыновним отношениям с Отцом

Глава 10. Путь веры - Новый взгляд на отражение отношений Отца и Сына

Приложение

Рекомендации по чтению четырех Отцов церкви

Библейский указатель

Жизнь в Троице - Дональд Ферберн - На подступах к изучению христианского богословия

Как правило, западные учебники по систематическому богословию начинаются с вопроса об авторитете: обладает ли Библия авторитетом сама по себе или же он зависит от каких-то земных или человеческих факторов, которые дополняют либо даже замещают его своим собственным авторитетом? Верующие евангельского толка без колебаний признают уникальный (а порой исключительный) авторитет самой Библии. Для них Писание - это первостепенный, а возможно, и единственный источник христианского учения. Между тем, сколь бы важным ни был вопрос авторитета Библии, Отцы церкви не окажут нам существенной помощи по части библиологии. Посему, если мы желаем заниматься богословием с помощью Отцов церкви, нам следует начинать не с учения о Писании, а с вопроса о разрыве, который непроизвольно возник между тем, чему мы учим, и тем, как мы живем. В этой вступительной главе я хотел бы кратко объяснить, почему в ранней церкви не придавали особого значения вопросу библейского авторитета, и затем обратиться к обсуждению упомянутого разрыва, который волновал Отцов церкви куда больше, нежели вопрос авторитета.

Отцы церкви и авторитет Библии

В эпоху Отцов церкви практически не возникал вопрос о библейском авторитете. Страницы патристических творений усеяны библейскими цитатами, и в них нет ни малейшего намека на то, что Отцы церкви сомневались в истинности Библии. Их больше интересовало истолкование Библии, а не то, следует ли ей доверять; их волновало, что Писание означает, а не вопрос его авторитета. Отцы церкви без колебаний принимали то, что Библия достоверна и авторитетна, и если судить по частоте библейских цитат в их творениях и тому, с каким благоговением они к ним относились, мы должны заключить, что Писание представляло для них уникальнейший авторитет. В большинстве случаев они не видели необходимости в том, чтобы делать прямые заявления о своей вере в истинность или авторитетность Библии.

Разумеется, мы живем в другое время, отличающееся от эпохи Отцов церкви. Сейчас нормой считается не вера, а скептицизм, и поэтому, когда дело касается нашей веры, то вопросы авторитета начинают играть ключевую роль. В то же самое время нам следует понять, что под (как нам может показаться) столь наивной убежденностью Отцов церкви в истинности Писания кроется нечто важное. Воспринимая авторитет Библии как данность, мы проявляем больше смирения перед Богом, чем в том случае, когда пытаемся доказать ее уникальность и достоверность. В каком-то смысле наше стремление убедить людей в надежности Писания выглядит, как попытка расположить их к себе и заверить в том, что у нас есть достаточно веские аргументы для того, чтобы заставить их относиться к Библии серьезно.

Читая же Библию безо всяких предварительных рассуждений о том, достойна ли она подобного почитания, мы, напротив, демонстрируем еще большее уважение к ней. Многие современные богословы говорят, что мы можем доверять Библии потому, что ее достоверность можно доказать. В противоположность этому, Отцы церкви воспринимали надежность Библии как нечто само собой разумеющееся, поскольку она была дана от Бога, и они настолько свято и искренне верили в это, что вопрос уникальности Писания очень редко затрагивался. Уникальность Писания была для них самоочевидным фактом, от которого они отталкивались при заучивании, исследовании, цитировании и использовании Библии в своих трудах. Поэтому Отцы церкви нам мало чем помогут в обсуждении вопроса об авторитете Писания, но зато мы сможем научиться у них тому, как на деле нужно подчиняться Слову Божьему. Следуя примеру Отцов церкви, я рассматриваю Библию как главный источник истины, обладающий уникальным и наивысшим авторитетом во всех вопросах, связанных с Богом. Возможно, читатель этой книги уже разделяет такое отношение к Библии, но если это не так, я хотел бы попросить его о том, чтобы он позволил себе допустить, что Библия может быть достоверной и потому достойной того, чтобы к ней относились серьезно. Вместо дискуссии, касающейся учения о Писании, я хотел бы начать эту книгу с обсуждения христианского богословия, а точнее с проблемы, которую мы, хоть и непроизвольно, но зачастую создаем для себя в современном христианстве.