Четыре египетских пустынника

"Лавсаик" является для нас одним из важнейших литературных источников, повествующих о египетском монашестве анахоретского типа (Нитрия, Скит, Келлии) в IV веке. Он вышел из среды, в которой возникли «Apophtegmata Patrum» и другие произведения, составляющие классическое монашеское наследие. Этим и обусловлен интерес к нему со стороны монашества с момента его появления до наших дней.

Следует, однако, отметить, что автор этого произведения принадлежал к мощному течению в лоне отшельнического монашества, причисленного впоследствии к иноверному по причине оригенизма, которому оно следовало: Палладий был учеником и искреннейшим другом Евагрия Понтийского (приблизительно 345–399 гг.), ставшего благодаря своей духовной личности и своим литературным трудам одной из самых видных фигур этого течения. Кроме того, «Лавсаик» является «творением, написанным в духе Евагрия» (Драге) и одним из важнейших внутренних источников, рассказывающих об этом течении и его участниках. Неудивительно поэтому, что более поздняя традиция не без некоторых трудностей приняла это произведение — столь же, однако, важное, как и творения Евагрия.

«Лавсаик» дошел до нас в большом количестве рукописей, редакций и древних версий, что свидетельствует о большом интересе, который данное произведение всегда вызывало. К этой главной традиции следует добавить традицию «побочную», содержащуюся главным образом в коптском Синаксарии, основанном на греческом оригинале, который был по большей части утрачен, но существование которого не вызывает сомнений. Тексты, которые мы намереваемся опубликовать, относятся к «побочной» традиции. Как ее оценить? Существовал ли «Лавсаик» с самого начала (около 420 г.) в двух редакциях — короткой и пространной, фрагменты которой мы находим на греческом, сирийском, латинском и в особенности коптском языках? Для того чтобы определить, какое место занимают наши тексты по отношению к общему тексту «Лавсаика», представляется необходимым рассмотреть для начала вопрос, затрагивающий всю эту «палладианскую тему»

Четыре египетских пустынника (по коптским фрагментам «Лавсаика»)

Пер. с фр. В.А. Фадеев; Введение и коммент. схиархим. Гавриила (Бунге); коммент. иером. Адальбера (де Вогюэ)

Сретенская духовная семинария

М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2018. 240 с.

ISBN 978-5-7533-1471-0

Четыре египетских пустынника (по коптским фрагментам «Лавсаика») - Оглавление

Иеромонах Адальбер (де Вогюэ)

Предисловие к французскому изданию 1994 года

Уведомление

Библиография, использованная во Введении

Схиархимандрит Гавриил (Бунге). Введение

I. «Лавсаик»

1. Три редакции (G – B — A)

2. Евагрий и его друзья в «Лавсаике»

3. «Лавсаик» и два оригенистских спора

II. «Побочная» традиция

1. Коптское «Житие Макария Великого»

2. Коптское «Житие Макария Александрийского»

3. Посвящение и Предисловие в коптской версии

4. Коптское «Житие Памвы»

5. Коптское «Житие Евагрия»

6. Две главы, сохранившиеся на сирийском языке

7. «Житие Аммония»

8. Свидетельство Сократа

III. Попытки решения проблемы

1. Четыре решения Батлера

2. Два разных труда Палладия?

3. «Монобиблон» verba et facta seniorum монаха Палладия

4. Заключение

КОПТСКИЕ ФРАГМЕНТЫ «ЛАВСАИКА»

Глава I. Письмо-посвящение и Предисловие

Письмо, писанное служителю Лавсу, рабу Христову, с миром Божиим

Жизнь святых мужей, рассказанная правителю Лавсу, рабу Иисуса Христа

Глава II. Житие Памвы (HL 10)

Об авве Памве

Глава III. Житие Макария Египетского (HL 17)

Об авве Макарии Великом

Об иераките

Короткая редакция

Глава IV. Житие Макария Александрийского (HL 18)

[Житие Макария Александрийского]

Глава V. Житие Евагрия (HL 38)

О житии Евагрия

Приложение I. Греческий фрагмент, опубликованный Ж. Б. Котелье

Отрывок из «Жития святого Евагрия», писанного Палладием

Приложение II. Отрывки из трудов Ананишо и Сократа

Два отрывка, сохранившиеся в произведении Ананишо «Рай отцов»

Фрагмент, сохранившийся в «Церковной истории» Сократа Константинопольского

Таблицы

I. Цитаты из Священного Писания

II. Цитаты из произведений древних авторов

III. Имена собственные в тексте

IV. Имена собственные во Введении и примечаниях

V. Греческие и коптские слова

Четыре египетских пустынника (по коптским фрагментам «Лавсаика») - Предисловие к французскому изданию 1994 года

"Лавсаик", который был, вне всякого сомнения, написан на греческом языке Палладием к 420 году, часто подвергался редактированию и переводился на разные современные языки. Сегодня все эти версии можно легко отыскать. Напротив, коптскую версию данного произведения найти труднее, поскольку ее дошедшие до нас фрагменты публиковались по отдельности в разных специализированных изданиях. Кроме того, этот очень древний перевод не является лишь более или менее точной калькой с греческого текста, имеющегося в нашем распоряжении. Очевидно, что речь здесь идет о другом тексте, связь которого с известным нам текстом требует прояснения. Содержащиеся в нем факты и подробности, особенно те из них, которые касаются Евагрия Понтийского, представляют немалый интерес, и мы посчитали полезным предоставить читателю возможность ознакомиться с ними без особых усилий. С этой целью мы и публикуем в настоящем издании полный французский перевод коптской версии. Отметим, что делается это впервые.

В коптском фонде Ватиканской библиотеки содержатся в виде отдельных рукописей следующие фрагменты произведений Палладия: Письмо-послание Лавсу, по имени которого и названо это произведение, Предисловие и Жития Памвы (гл. 10), двух Макариев (гл. 17–18) и Евагрия (гл. 38). В заключительной части своей докторской диссертации, опубликованной в Париже более века назад, Э. Амелино представил редакцию Письма и Предисловия, а также Житий Памвы и Евагрия, присовокупив к коптскому тексту латинскую версию. Семь лет спустя тот же ученый опубликовал повествование о кончине Макария Египетского, которое было включено в «Житие Макария Скитского». Далее в тот же сборник коптских текстов и французских переводов он включил «Житие Макария Александрийского», в котором распознал принадлежность к «Лавсаику». И наконец, через тридцать лет после этого М. Шен обнаружил в одном Лекционарии текст Палладия о Макарии Египетском и опубликовал его на коптском и французском языках, сделав при этом ссылку на повествование о кончине святого в издании, опубликованном ранее Амелино.

Продолжая в настоящем издании работу этих первопроходцев, мы восстановили порядок фрагментов в соответствии с греческой версией. Не подвергая редактированию коптский текст, мы сверили по ватиканским рукописям публикации наших предшественников и составили список «Errata», обнаруженных в последних. Таким образом, настоящий перевод представляет собой текст, который в большей степени соответствует рукописной традиции; кроме того, в нем устранены некоторые допущенные Амелино и Шеном ошибки толкования. В серии статей, опубликованных в журнале «Studia Monastica», на страницах которого были впервые напечатаны некоторые главы настоящего издания, мы уже указали в примечаниях большую часть исправлений, внесенных в коптский текст, а также в переводы на латинский и французский языки, сделанные нашими предшественниками. В настоящем издании мы упростили вводную часть: оставив в стороне критические замечания, мы решили лишь прояснить содержание коптской версии путем ее сопоставления с греческой, а также привести некоторые места, в которых обе версии сходятся.

Введение, строгое по содержанию, но необходимое для изучения и понимания предлагаемых текстов, целиком и полностью принадлежит перу Г. Бунге, который также написал примечания к «Житию Евагрия». Все остальное в настоящем издании является плодом усилий А. де Вогюэ. Оба автора счастливы, что могут представить нашим братьям и сестрам, монахам и монахиням, а также всем тем, кто интересуется монашеской жизнью, портреты четырех великих подвижников Египетской пустыни, которые были, вне всякого сомнения, написаны Палладием задолго до появления отредактированного и исправленного издания, дошедшего до нас в греческих рукописях «Лавсаика». При чтении предлагаемого текста придется привыкать к иным географическим названиям, употребляемым в коптской версии, как, например, в случае с названием «Пернудж», заменяющим столь знакомую французскому читателю «Нитрию». На страницах этой книги можно будет почерпнуть немало и других новых и полезных сведений.

В то время как Письмо Лавсу и Предисловие, в сущности, воспроизводят греческую версию, в каждой из биографий содержатся оригинальные сведения, не относящиеся к Палладию и даже никогда ранее не публиковавшиеся. Так, например, в «Житие Памвы» включен умилительный рассказ, повествующий о его любви к безмолвию и о его стремлении применять на практике все, чему он учился. Далее в том же Житии говорится о щедрости аввы и окружавших его иноков по отношению к бедным жителям Ливии и островов. Какая радость обнаружить в «Житии Макария Египетского» повествование о его столкновении с иеракитом а из Жития его тезки, Александрийца, узнать об удивительных, заставляющих задуматься фактах, среди которых можно отметить: отшельничество образованной женщины из Фессалоник, продолжавшееся целый год в соседстве с аввой; случай с разбитым стеклянным потиром, который был восстановлен чудесным образом; прибытие аввы в Александрию, чтобы вызвать дождь, и в особенности посещение святого семью мимами, его бывшими товарищами по ремеслу, которые впоследствии тоже стали монахами, последовав его примеру.

Что касается «Жития Евагрия», то оно изобилует интереснейшими сведениями, которые исчезли из греческой версии: ночные бдения, когда в течение двух третей ночи понтийский монах ходил взад и вперед по своему дворику, предаваясь размышлениям; ночи с субботы на воскресенье, когда он выслушивал каждого своего ученика, чтобы дать ему наставление; щедрое гостеприимство по отношению к посетителям, а также денежные приношения в знак благодарности и почтения; попытки избежать епископства посредством бегства и многие другие подробности, в значительной степени обогащающие просопографию этого великого созерцателя Келлий. И наконец, не меньшую ценность в этом не всегда гладком тексте представляет повествование о ночном восхищении Евагрия, предвещающем космическое видение святого Бенедикта. В последнем Папа Григорий усмотрел лишь ничтожество всего творения в глазах души, зрящей Творца. Что же касается опыта, пережитого Евагрием и напоминающего об одном из искушений Иисуса в пустыне, то он заканчивается Божественным побуждением к милосердию и смирению. Вторая из этих добродетелей вновь напоминает нам о Бенедикте. Согласно монашескому уставу, она ведет к человеколюбию. На языке же Евагрия, она направляет ум к ведению Бога.

Иеромонах Адальбер (де Вогюэ)