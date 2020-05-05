Антология литературы православных арабов - Том 1 - История

Православные арабы. Название этого народа может удивить неподготовленного читателя: современное общество привыкло воспринимать арабов исключительно как мусульман. Только бури «Арабской весны», поставившие ближневосточное христианство на грань исчезновения, привлекли мировое внимание к судьбам арабоязычных христианских общин и к православным арабам в том числе.

В генетическом и культурном плане они имеют мало общего с исконными носителями арабской идентичности - аравийскими бедуинами. Впрочем, то же может быть сказано про большинство жителей Благодатного Полумесяца — дуги плодородных земель, охватывающих с севера треугольник Сирийской пустыни. Нынешнее население Сирии и Ирака — это потомки доарабских жителей региона, арамеев и ассимилированных ими народностей.

Антология литературы православных арабов - Т. 1 - История

сост. К. А. Панченко

М.: Изд-во ПСТГУ, 2020. 416 с. + цв. вкл. [8]

Литературное наследие и история Христианского Востока

ISBN 978-5-7429-1240-8

Антология литературы православных арабов - Т. 1 - История - Содержание

Предисловие

Панченко К. А Православные арабы: краткий исторический очерк

Панченко К. А Историческая литература мелькитов

СРЕДНЕВЕКОВОЕ ЛЕТОПИСАНИЕ

Известие о разрушении церкви Март-Марйам (пер. с араб., предисл. и коммент. Панченко К. А.)

Евтихий Александрийский (Са‘ид ибн Батрик). Хроника (фрагмент) (пер. с араб. Грацианского М. В., предисл. и коммент. Панченко К. А.)

Агапий Манбиджский. Хроника (фрагмент) (пер. с араб., предисл. и коммент. Кораева Т. К.)

Яхья Антиохийский. Хроника (фрагмент) (пер. с араб., предисл. и коммент. Кораева Т. К.)

Иеромонах Михаил. Предисловие к Житию Иоанна Дамаскина (о падении Антиохии 1084 г.) (предисл. Панченко К. А. и Моисеевой С. А., пер. с араб. Моисеевой С. А., коммент. Панченко К. А.)

Ибн ас-Сука‘и. Продолжение книги «О кончинах знаменитых мужей» (фрагменты) (пер. с араб., предисл. и коммент. Кораева Т. К.)

МЕЛЬКИТСКИЙ ПРОТОРЕНЕССАНС

Трактат о самоназвании мелькитов (пер. с греч., предисл. и коммент. свящ. А. Трейгера)

Сказание о чуде Александрийского патриарха Иоакима (пер. с араб. Моисеевой С. А., предисл. Панченко К. А., коммент. Панченко К. А. и Моисеевой С. А.)

‘Иса, митрополит Хамы. Касыда о Московии (пер. с араб., предисл. и коммент. Кораева Т. К.)

Митрополит Анастасий ибн Муджалла. Ответ папе Римскому (пер. с араб., предисл. и коммент. Панченко К. А.)

МЕЛЬКИТСКИЙ РЕНЕССАНС И XVIII ВЕК

Акты Собора в Рас-Баальбеке 1628 г. (пер. с араб., предисл. и коммент. Панченко К. А.)

Хождение к горе Божьей Синай 1635—1636 гг. (пер. с араб., предисл. и коммент. Петровой Ю. И.)

Макарий III ибн аз-3а‘им. История Антиохийских патриархов (фрагмент) (предисл. Панченко К. А., пер. с араб. Касумова Р. И., коммент. Касумова Р. И. и Панченко К. А.)

Макарий III ибн аз-3а‘им. Имена патриархов града Божьего Антиохии (фрагмент) (пер. с араб., предисл. и коммент. Панченко К. А.)

Павел Алеппский. Путешествие Макария (фрагмент) (пер. с араб., предисл. и коммент. Петровой Ю. И.)

Павел Алеппский. Описание Грузии (подготовка к публ., предисл. и коммент. Панченко К. А.)

Михаил Брейк. Полная истина об истории патриархов Антиохийской Церкви (фрагмент) (предисл. Панченко К. А., пер. с араб. Касумова Р. К. коммент. Касумова Р. И.и Панченко К. А.)

Михаил Брейк. История Дамаска (фрагмент) (пер. с араб. Петровой Ю. И. при участии Константинопольского И. Г., предисл. Панченко К. А., коммент. Петровой Ю. И.)

Список литературы

Именной указатель

Указатель географических названий

Указатель этнонимов и названий религиозных общин

Сокращения

Антология литературы православных арабов - Т. 1 - История - Предисловие

Цель данной Антологии — знакомство отечественного читателя с письменным наследием православных арабов, в Средние века именовавшихся мелькитами. Это была первая христианская конфессия, которая с VIII века сделала арабский язык богослужебным и литературным. За истекшие столетия ее представители создали обширный, но мало известный широкому читателю корпус текстов самых разных жанров. Выступая прямой наследницей византийской письменности, арабо-мелькитская литература в то же время формировалась в принципиально новых условиях — в мусульманском окружении и на языке, изначально и неразрывно связанном с религией ислама. Эти факторы наложили отпечаток на все виды литературного творчества мелькитов, которое, таким образом, можно считать не просто иноязычным продолжением или вариантом византийской традиции, но самобытным культурным феноменом. В настоящее время изучение арабо-православной литературы переживает бурный расцвет в контексте общего развития арабохристианских исследований, фактически ставших самостоятельной научной дисциплиной. С 1980 г. раз в четыре года проводится международная конференция (Conference of Christian Arabic Studies); издаются регулярные библиографические обзоры, в том числе отечественных публикаций; появляются все новые научные сообщества и сайты, специализирующиеся на арабохристианской тематике.

При этом начало активного изучения литературы православных арабов не только в отечественной, но и в мировой науке связано с именами ведущих арабистов конца XIX — первой половины XX в.: В. Р. Розена, А. А. Васильева и И. Ю. Крачковского. Списокученых, занимавшихся в XX — начале XXI в. изучением отдельных произведений или сюжетов арабо-мелькитской литературы, весьма обширен, однако обобщающих работ, позволяющих дать цельное представление об этой традиции (или хотя бы ее части), крайне мало. Единственным полным обзором остается многотомная монография Жозефа Насраллы (1911—1993), экзарха патриарха Мелькитской католической Церкви во Франции. Предпринимались единичные попытки обобщения канонического, исторического и агиографического материала, хотя и ограниченные временными рамками. Статьи о значимых арабо-православных авторах стали органической частью продолжающихся справочных изданий «Православная энциклопедия» и «Christian-Muslim Relations». В последние годы данное направление исследований активно развивается Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом (ПСТГУ), выпустившим как ряд научных публикаций по этой тематике, так и уникальный цикл учебных пособий по изучению арабского языка на базе текстов арабо-православной традиции.

В 2014 г. усилиями международной группы исследователей во главе с С. Ноблем и А. Трейгером была опубликована английская антология «Православная Церковь в Арабском мире: 700—1700 гг.», включившая переводы богословских, агиографических и исторических текстов. Появление этого издания во многом послужило толчком к воплощению давно назревшего замысла сделать арабоправославную традицию доступной и русскоязычному читателю. Вместе с тем, ориентируясь на англоязычный прецедент в идейном плане, составители настоящей Антологии ставили целью дать более широкий охват литературы и организовать его с учетом не только хронологического принципа. Поскольку несомненно, что адекватное понимание культуры, включая ее литературную и религиозную составляющие, невозможно без знания исторического контекста, в первый, открывающий том Антологии было решено включить тексты, так или иначе связанные с историей арабо-православной общины. Сюда вошли не только созданные в ее среде собственно исторические сочинения, но и памятники, отражающие ее самовосприятие в условиях меняющихся исторических реалий, организацию внутри- церковной жизни, контакты с другими народами. Второй том Антологии планируется посвятить богословию православных арабов, которое до настоящего времени остается неизвестным отечественному читателю. Мелькитские авторы не оставили ярких сочинений в таких областях, как библейская экзегеза, литургика, каноническое право. Здесь они ограничивались переводами на арабский язык греческого патриотического наследия. Основные их усилия были направлены на создание произведений богословско-апологетической направленности. Знакомство с этими сочинениями не позволяет согласиться с мнением, что их авторы лишь переводили византийскую традицию на арабский язык.