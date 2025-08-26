Первушин - Жизнь и «Житие» Евфросина Псковского - святой еретик

Долгое время в нашей стране исключалась возможность объективного исследования вопросов, связанных с религиозным мировоззрением. Писали обычно о его несостоятельности, а история Церкви излагалась как история заблуждений, достойных лишь сурового разоблачения. В лучшем случае, говорилось о религиозных предрассудках и их сознательном использовании правящими классами в интересах эксплуатации трудящихся.

Обстановка существенно изменилась на рубеже 80-90-х годов XX века. В связи с тысячелетием Крещения Руси резко возрос интерес к проблемам религии, как главнейшей духовной ценности народа. Стало очевидно, что без научного познания сущности православия на Руси не могут быть раскрыты глубинные процессы русского национального сознания.

Таким образом, сегодня сама жизнь поставила перед учёными задачу преодолеть субъективизм и предвзятость в освещении русской религиозности, дать объективное подлинно научное толкование ключевых событий и процессов её истории.

Политические события, развивавшиеся в нашей стране с конца 80-х годов XX века, повлекли за собой изменения во всех сферах жизни российского общества, затронув и государственно-церковные отношения. Остро встала проблема разработки государственной политики в области свободы совести и вероисповедания. Однако и сегодня мы не можем с уверенностью сказать, что Российское государство имеет целостную и научно обоснованную концепцию своей церковной политики. В связи с этим особо актуальным представляется обобщение и практическое осмысление отечественного исторического опыта церковно-государственных отношений, необходимость учитывать как внутреннюю эволюцию форм церковной и государственной организации, так и динамику в их взаимоотношениях. Ведь деятельность церковных и государственных институтов одновременно оказывала формирующее влияние на общество и, в свою очередь, во многом определялась запросами и требованиями общественных групп. По этой причине отношения между ними предпочтительнее рассматривать в рамках следующих связей: Церковь — общество — государство.

Коснёмся связи первых двух звеньев триады. Одна из задач для исследователя именно этой первой связи Церкви с обществом состоит в том, чтобы разобраться в структуре религиозного сознания, проанализировать причины и истоки его деформации, раскрыть структуру этого феномена и, выявив иерархию религиозных ценностей, показать в ней место святых как носителей определённого культурного идеала. И для решения этой задачи необходим ретроспективный взгляд на многовековую историю христианства в России. Ведь в богатом прошлом нашего Отечества есть события и люди, без которых невозможно представить себе его нынешнего состояния. Говоря о духовном и историческом становлении русского народа, нельзя умолчать об истории его святости, его святых. С точки зрения осмысления природы культуры, основа которой лежит в духовности, в религии, в вере, главная цель настоящей работы — изучение русской святости, что является сейчас одной из насущных задач национального возрождения России: «В русской святости мы найдём ключ, объясняющий многое в явлениях современной, секуляризованной русской культуры» 1. На протяжении многих столетий святые выполняли функцию культурных, религиозных героев. Своими подвигами, жизнью, поучениями они представляли для общества определённые нравственные идеалы, к которым должны стремиться верующие.

С самого начала возникновения канонизационной практики Церковь на примере житий святых представляла верующим определённый образец христианского поведения. С социологической точки зрения важным представляется то, что канонизация вносит в сообщество верующих определённую стратификацию, т. к. святые — то меньшинство избранных, которое заслужило самый высокий титул благодаря особому образу жизни, ценностным ориентациям и формам социокультурного поведения.

Однако, чтобы начинать подобные исследования, необходимо составить сначала представления о том, что олицетворяет собой святость на примере отдельно взятых подвижников христианской веры, изучить их литературное наследие, процесс канонизации, каковы её функции и как она связана с почитанием этих святых. Изучению указанных вопросов на примере отдельно взятого православного подвижника и посвятим первую часть книги.

Первушин М.В. - Жизнь и «Житие» Евфросина Псковского: святой еретик

Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2025. — 260 с.

ISBN 978-5-907449-30-5

Первушин М.В. - Жизнь и «Житие» Евфросина Псковского: святой еретик — Содержание