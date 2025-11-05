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Поп Никита Добрынин (прозванный никонианами Пустосвят) - Полное собрание автографов и документов

Поп Никита Добрынин (прозванный никонианами Пустосвят) - Полное собрание автографов и документов
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, History, **History of Russian Orthodoxy, *Biographies Memoirs
Series RUSSICA (17 books)

Наша книга в первой, третьей и четвертой частях представляет собой рассказ об известных нам эпизодах жизни попа Никиты; а во второй — анализ главного его произведения: Великой Челобитной. В основном тексте книги помещены все сохранившиеся автографы Никиты Константиновича и наиболее важные из разного рода бумаг, проливающих свет на обстоятельства его жизни. В Приложениях мы помещаем либо бумаги, имеющие меньшее значение, либо большие произведения, которые не могут быть икорпорированы в основной текст. Главным источником для нашей работы стала великолепная и нисколько не устаревшая мононография Ивана Румянцева1, подавляющее большинство текстов взято нами именно из нее; если бы этой книге хватило динамизма в композиции и изложении, то настоящее издание было бы излишним.

Эпизод первый.
Дело архиепископа суздальского Стефана

Что делать, если твой епископ — глава ОПГ? С этим именно вопросом в 1659 г. и входит в историю России главный герой нашей книги — поп соборной церкви Рождества Пречистой Богородицы в Суздале — Никита Константинович Добрынин. До 1659 года о нем мы не знаем ничего вообще. Вряд ли к тому времени он был священником слишком долго, ибо можно не сомневаться, что моральная щепетильность, сопряженная с пылкостью нрава, несомненно, дала бы о себе знать и ранее. Потому мы догадываемся, что в 1659 году было ему около 25 лет (обычный по тем временам возраст поставления в попы), и, что, соответственно, в момент казни в 1682 году было ему лет около 50. В отличие от большинства ранних противников Никона, был он человек не столичный — ни к двору, ни к книжной справе отношения не имевший. Ни к ревнителям благочестия, ни в иные столичные кружки вхож он не был: ни к Федору Ртищеву, ни к Ивану Неронову не хаживал. Жил одиноко; известно лишь, что в конце 1665 года приносил благовещенскому диакону Федору Иванову для прочтения свою «Великую Челобитную», и что общение они потом какое-то сохранили. К числу невероятных его чудачеств следует отнести совершенно ровное, трезвое, почти доброжелательное отношение к патриарху Никону — вещь, во времена, когда одни его едва ли не боготворили, а другие без ума ненавидели, наиредчайшая.

Поп Никита Добрынин (прозванный никонианами Пустосвят) - Полное собрание автографов и документов

Поп Никита Добрынин (прозванный никонианами Пустосвят) : Полное собрание автографов и документов. — СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2025. — 736 с.
ISBN 978-5-00207-911-7

Поп Никита Добрынин (прозванный никонианами Пустосвят) - Полное собрание автографов и документов - Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

  • Эпизод первый. Дело архиепископа суздальского Стефана
    • 1. (1) ПЕРВАЯ ЧЕЛОБИТНАЯ ЦАРЮ АЛЕКСЕЮ МИХАИЛОВИЧУ
    • 2. (2) ВТОРАЯ ЧЕЛОБИТНАЯ ЦАРЮ АЛЕКСЕЮ МИХАИЛОВИЧУ о допросе черного диакона Кирилла и попа Ивана.
    • 3. (3) ТРЕТЬЯ ЧЕЛОБИТНАЯ ЦАРЮ АЛЕКСЕЮ МИХАИЛОВИЧУ о допросе предтеченского попа Петра Гаврилова и чюдовского иеродиакона Моисея.
    • 4. (4) ЧЕТВЕРТАЯ ЧЕЛОБИТНАЯ ЦАРЮ АЛЕКСЕЮ МИХАИЛОВИЧУ о лишении о. Никиты арх. Стефаном всякого довольства и других кознях.
    • 5. (5) ПЯТАЯ ЧЕЛОБИТНАЯ ЦАРЮ АЛЕКСЕЮ МИХАИЛОВИЧУ
    • 6. (6) ШЕСТАЯ ЧЕЛОБИТНАЯ ЦАРЮ АЛЕКСЕЮ МИХАИЛОВИЧУ о выламывании гробов Великих Князей и др.
    • 7. ОБЫСКНЫЕ РЕЧИ ПОПА НИКИТЫ
    • 8. (7) СЕДЬМАЯ ЧЕЛОБИТНАЯ ЦАРЮ АЛЕКСЕЮ МИХАИЛОВИЧУ о восстановлении в служении.
  • Эпизод второй. Дело 1663 г. о похищении епархиальной казны
    • 9. Донесение Суздальского воеводы Василия Прокудина царю Алексею Михаиловичу

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ВЕЛИКАЯ ЧЕЛОБИТНАЯ

  • 1. (8А) Беловой список Великой Челобитной
  • 2. (8Б) Черновое продолжение «Великой Челобитной»
  • 3. (8В) Большая черновая версия «Великой Челобитной»

Первые критики «Великой Челобитной»:

  • Паисий Лигарид и Симеон Полоцкий
    • 1. Теология
    • 2. Христология
    • 3. Мариология
    • 4. Сакраментология

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. СУДИЛИЩЕ 1666–1667 гг.

  • 1. (9) Скаска от 7 марта 1666 г. (об Иосифовой Аллилуии)
  • 2. (10) Восьмая челобитная царю Алексею Михаиловичу
  • 3. (11) Покаянный свиток Никиты, 1666 года 21 июня
  • 4. (12) Покаянный свиток из «Пятого деяния»
  • 5. (13) Челобитная Никиты патриархам Паисию, Макарию и Иоасафу и всему собору
  • 6. (14) Свиток для публичного покаяния, составленный на Соборе 1666 г.
  • 7. Запись о принесении Никанором и некоторыми другими расколоучителями покаяния перед собором 1667 года
  • 8. (15) Челобитная Никиты патриарху Иоакиму и собору 1681 года

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ДИСПУТ И КАЗНЬ

  • 1. Показания инока Сергия, инока Савватия Соловецкаго, инока Савватия (Костромитина), инока Дорофея и инока Гавриила
  • 2. Стрелецко-чернослободская Челобитная 1682 г.
  • 3. Приговор
  • 4. О иереи Никите Суздальском

ПРИЛОЖЕНИЕ ПЕРВОЕ

  • 1. Письмо архимандрита Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря Авраамия к Власу Телятеву
  • 2. Первая челобитная архимандрита Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря Авраамия к царю Алексею Михайловичу
  • 3. Челобитная братьев Лихониных к царю Алексею Михайловичу
  • 4. Первая челобитная архиепископа Стефана к царю Алексею Михайловичу
  • 5. Скаска архиепископа Стефана от 3 августа 1659 г.
  • 6. Донесение приказного Дениса Петровых царю Алексею Михаиловичю
  • 7. Донесение воеводы Василия Аничкова царю Алексею Михайловичу
  • 8. Обыскные речи причта суздальской соборной церкви Рожества Богородицы
  • 9. Обыскные речи Матвея диакона суздальской соборной церкви Рожества Богородицы
  • 10. Челобитная строителя Осовецкой Пустыни Дионисия к царю Алексею Михайловичу
  • 11. Оправдательная речь арх. Стефана 10 апреля 1660 г.
  • 12. Обвинение и защита арх. Стефана 9 августа 1660 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ ВТОРОЕ

  • Паисий Лигарид. Опровержение Челобитной попа Никиты

ПРИЛОЖЕНИЕ ТРЕТЬЕ

  • 1. Допросные речи дьякона Федора, 9 дек. 1665 г.
  • 2. Из «Деяния Собора 1666–1667 гг.». Деяние 5
  • 3. Из «Выписка черная раскольников»
  • 4. Из «Показания Никиты и дьякона Федора угрешскому игумену Викентию», 1666 г. июня 2

ПРИЛОЖЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

  • Савва Романов. История о вере и челобитная о стрельцах

ПРИЛОЖЕНИЕ ПЯТОЕ

  • Свиток Синодальной библиотеки № 1074.
  • Свитки Синодальной библиотеки № 1085 и № 1086
  • Свиток Синодальной библиотеки № 1083.
  • Свиток Синодальной библиотеки № 1082
  • Свиток Синодальной библиотеки № 1078.
  • Свиток Синодальной библиотеки № 1087.
  • Свиток Синодальной библиотеки № 1123.
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Rating 4.8 / 5
Added 05.11.2025
Author brat Vadim
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4.8/5 (2)

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