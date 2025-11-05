Поп Никита Добрынин (прозванный никонианами Пустосвят) - Полное собрание автографов и документов
Наша книга в первой, третьей и четвертой частях представляет собой рассказ об известных нам эпизодах жизни попа Никиты; а во второй — анализ главного его произведения: Великой Челобитной. В основном тексте книги помещены все сохранившиеся автографы Никиты Константиновича и наиболее важные из разного рода бумаг, проливающих свет на обстоятельства его жизни. В Приложениях мы помещаем либо бумаги, имеющие меньшее значение, либо большие произведения, которые не могут быть икорпорированы в основной текст. Главным источником для нашей работы стала великолепная и нисколько не устаревшая мононография Ивана Румянцева1, подавляющее большинство текстов взято нами именно из нее; если бы этой книге хватило динамизма в композиции и изложении, то настоящее издание было бы излишним.
Эпизод первый.
Дело архиепископа суздальского Стефана
Что делать, если твой епископ — глава ОПГ? С этим именно вопросом в 1659 г. и входит в историю России главный герой нашей книги — поп соборной церкви Рождества Пречистой Богородицы в Суздале — Никита Константинович Добрынин. До 1659 года о нем мы не знаем ничего вообще. Вряд ли к тому времени он был священником слишком долго, ибо можно не сомневаться, что моральная щепетильность, сопряженная с пылкостью нрава, несомненно, дала бы о себе знать и ранее. Потому мы догадываемся, что в 1659 году было ему около 25 лет (обычный по тем временам возраст поставления в попы), и, что, соответственно, в момент казни в 1682 году было ему лет около 50. В отличие от большинства ранних противников Никона, был он человек не столичный — ни к двору, ни к книжной справе отношения не имевший. Ни к ревнителям благочестия, ни в иные столичные кружки вхож он не был: ни к Федору Ртищеву, ни к Ивану Неронову не хаживал. Жил одиноко; известно лишь, что в конце 1665 года приносил благовещенскому диакону Федору Иванову для прочтения свою «Великую Челобитную», и что общение они потом какое-то сохранили. К числу невероятных его чудачеств следует отнести совершенно ровное, трезвое, почти доброжелательное отношение к патриарху Никону — вещь, во времена, когда одни его едва ли не боготворили, а другие без ума ненавидели, наиредчайшая.
Поп Никита Добрынин (прозванный никонианами Пустосвят) - Полное собрание автографов и документов
Поп Никита Добрынин (прозванный никонианами Пустосвят) : Полное собрание автографов и документов. — СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2025. — 736 с.
ISBN 978-5-00207-911-7
Поп Никита Добрынин (прозванный никонианами Пустосвят) - Полное собрание автографов и документов - Содержание
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
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Эпизод первый. Дело архиепископа суздальского Стефана
- 1. (1) ПЕРВАЯ ЧЕЛОБИТНАЯ ЦАРЮ АЛЕКСЕЮ МИХАИЛОВИЧУ
- 2. (2) ВТОРАЯ ЧЕЛОБИТНАЯ ЦАРЮ АЛЕКСЕЮ МИХАИЛОВИЧУ о допросе черного диакона Кирилла и попа Ивана.
- 3. (3) ТРЕТЬЯ ЧЕЛОБИТНАЯ ЦАРЮ АЛЕКСЕЮ МИХАИЛОВИЧУ о допросе предтеченского попа Петра Гаврилова и чюдовского иеродиакона Моисея.
- 4. (4) ЧЕТВЕРТАЯ ЧЕЛОБИТНАЯ ЦАРЮ АЛЕКСЕЮ МИХАИЛОВИЧУ о лишении о. Никиты арх. Стефаном всякого довольства и других кознях.
- 5. (5) ПЯТАЯ ЧЕЛОБИТНАЯ ЦАРЮ АЛЕКСЕЮ МИХАИЛОВИЧУ
- 6. (6) ШЕСТАЯ ЧЕЛОБИТНАЯ ЦАРЮ АЛЕКСЕЮ МИХАИЛОВИЧУ о выламывании гробов Великих Князей и др.
- 7. ОБЫСКНЫЕ РЕЧИ ПОПА НИКИТЫ
- 8. (7) СЕДЬМАЯ ЧЕЛОБИТНАЯ ЦАРЮ АЛЕКСЕЮ МИХАИЛОВИЧУ о восстановлении в служении.
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Эпизод второй. Дело 1663 г. о похищении епархиальной казны
- 9. Донесение Суздальского воеводы Василия Прокудина царю Алексею Михаиловичу
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ВЕЛИКАЯ ЧЕЛОБИТНАЯ
- 1. (8А) Беловой список Великой Челобитной
- 2. (8Б) Черновое продолжение «Великой Челобитной»
- 3. (8В) Большая черновая версия «Великой Челобитной»
Первые критики «Великой Челобитной»:
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Паисий Лигарид и Симеон Полоцкий
- 1. Теология
- 2. Христология
- 3. Мариология
- 4. Сакраментология
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. СУДИЛИЩЕ 1666–1667 гг.
- 1. (9) Скаска от 7 марта 1666 г. (об Иосифовой Аллилуии)
- 2. (10) Восьмая челобитная царю Алексею Михаиловичу
- 3. (11) Покаянный свиток Никиты, 1666 года 21 июня
- 4. (12) Покаянный свиток из «Пятого деяния»
- 5. (13) Челобитная Никиты патриархам Паисию, Макарию и Иоасафу и всему собору
- 6. (14) Свиток для публичного покаяния, составленный на Соборе 1666 г.
- 7. Запись о принесении Никанором и некоторыми другими расколоучителями покаяния перед собором 1667 года
- 8. (15) Челобитная Никиты патриарху Иоакиму и собору 1681 года
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ДИСПУТ И КАЗНЬ
- 1. Показания инока Сергия, инока Савватия Соловецкаго, инока Савватия (Костромитина), инока Дорофея и инока Гавриила
- 2. Стрелецко-чернослободская Челобитная 1682 г.
- 3. Приговор
- 4. О иереи Никите Суздальском
ПРИЛОЖЕНИЕ ПЕРВОЕ
- 1. Письмо архимандрита Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря Авраамия к Власу Телятеву
- 2. Первая челобитная архимандрита Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря Авраамия к царю Алексею Михайловичу
- 3. Челобитная братьев Лихониных к царю Алексею Михайловичу
- 4. Первая челобитная архиепископа Стефана к царю Алексею Михайловичу
- 5. Скаска архиепископа Стефана от 3 августа 1659 г.
- 6. Донесение приказного Дениса Петровых царю Алексею Михаиловичю
- 7. Донесение воеводы Василия Аничкова царю Алексею Михайловичу
- 8. Обыскные речи причта суздальской соборной церкви Рожества Богородицы
- 9. Обыскные речи Матвея диакона суздальской соборной церкви Рожества Богородицы
- 10. Челобитная строителя Осовецкой Пустыни Дионисия к царю Алексею Михайловичу
- 11. Оправдательная речь арх. Стефана 10 апреля 1660 г.
- 12. Обвинение и защита арх. Стефана 9 августа 1660 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ ВТОРОЕ
- Паисий Лигарид. Опровержение Челобитной попа Никиты
ПРИЛОЖЕНИЕ ТРЕТЬЕ
- 1. Допросные речи дьякона Федора, 9 дек. 1665 г.
- 2. Из «Деяния Собора 1666–1667 гг.». Деяние 5
- 3. Из «Выписка черная раскольников»
- 4. Из «Показания Никиты и дьякона Федора угрешскому игумену Викентию», 1666 г. июня 2
ПРИЛОЖЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
- Савва Романов. История о вере и челобитная о стрельцах
ПРИЛОЖЕНИЕ ПЯТОЕ
- Свиток Синодальной библиотеки № 1074.
- Свитки Синодальной библиотеки № 1085 и № 1086
- Свиток Синодальной библиотеки № 1083.
- Свиток Синодальной библиотеки № 1082
- Свиток Синодальной библиотеки № 1078.
- Свиток Синодальной библиотеки № 1087.
- Свиток Синодальной библиотеки № 1123.
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