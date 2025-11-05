Поп Никита Добрынин (прозванный никонианами Пустосвят) - Полное собрание автографов и документов

Наша книга в первой, третьей и четвертой частях представляет собой рассказ об известных нам эпизодах жизни попа Никиты; а во второй — анализ главного его произведения: Великой Челобитной. В основном тексте книги помещены все сохранившиеся автографы Никиты Константиновича и наиболее важные из разного рода бумаг, проливающих свет на обстоятельства его жизни. В Приложениях мы помещаем либо бумаги, имеющие меньшее значение, либо большие произведения, которые не могут быть икорпорированы в основной текст. Главным источником для нашей работы стала великолепная и нисколько не устаревшая мононография Ивана Румянцева1, подавляющее большинство текстов взято нами именно из нее; если бы этой книге хватило динамизма в композиции и изложении, то настоящее издание было бы излишним.

Эпизод первый.

Дело архиепископа суздальского Стефана

Что делать, если твой епископ — глава ОПГ? С этим именно вопросом в 1659 г. и входит в историю России главный герой нашей книги — поп соборной церкви Рождества Пречистой Богородицы в Суздале — Никита Константинович Добрынин. До 1659 года о нем мы не знаем ничего вообще. Вряд ли к тому времени он был священником слишком долго, ибо можно не сомневаться, что моральная щепетильность, сопряженная с пылкостью нрава, несомненно, дала бы о себе знать и ранее. Потому мы догадываемся, что в 1659 году было ему около 25 лет (обычный по тем временам возраст поставления в попы), и, что, соответственно, в момент казни в 1682 году было ему лет около 50. В отличие от большинства ранних противников Никона, был он человек не столичный — ни к двору, ни к книжной справе отношения не имевший. Ни к ревнителям благочестия, ни в иные столичные кружки вхож он не был: ни к Федору Ртищеву, ни к Ивану Неронову не хаживал. Жил одиноко; известно лишь, что в конце 1665 года приносил благовещенскому диакону Федору Иванову для прочтения свою «Великую Челобитную», и что общение они потом какое-то сохранили. К числу невероятных его чудачеств следует отнести совершенно ровное, трезвое, почти доброжелательное отношение к патриарху Никону — вещь, во времена, когда одни его едва ли не боготворили, а другие без ума ненавидели, наиредчайшая.

Поп Никита Добрынин (прозванный никонианами Пустосвят) - Полное собрание автографов и документов

Поп Никита Добрынин (прозванный никонианами Пустосвят) : Полное собрание автографов и документов. — СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2025. — 736 с.

ISBN 978-5-00207-911-7

Поп Никита Добрынин (прозванный никонианами Пустосвят) - Полное собрание автографов и документов - Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Эпизод первый. Дело архиепископа суздальского Стефана 1. (1) ПЕРВАЯ ЧЕЛОБИТНАЯ ЦАРЮ АЛЕКСЕЮ МИХАИЛОВИЧУ 2. (2) ВТОРАЯ ЧЕЛОБИТНАЯ ЦАРЮ АЛЕКСЕЮ МИХАИЛОВИЧУ о допросе черного диакона Кирилла и попа Ивана. 3. (3) ТРЕТЬЯ ЧЕЛОБИТНАЯ ЦАРЮ АЛЕКСЕЮ МИХАИЛОВИЧУ о допросе предтеченского попа Петра Гаврилова и чюдовского иеродиакона Моисея. 4. (4) ЧЕТВЕРТАЯ ЧЕЛОБИТНАЯ ЦАРЮ АЛЕКСЕЮ МИХАИЛОВИЧУ о лишении о. Никиты арх. Стефаном всякого довольства и других кознях. 5. (5) ПЯТАЯ ЧЕЛОБИТНАЯ ЦАРЮ АЛЕКСЕЮ МИХАИЛОВИЧУ 6. (6) ШЕСТАЯ ЧЕЛОБИТНАЯ ЦАРЮ АЛЕКСЕЮ МИХАИЛОВИЧУ о выламывании гробов Великих Князей и др. 7. ОБЫСКНЫЕ РЕЧИ ПОПА НИКИТЫ 8. (7) СЕДЬМАЯ ЧЕЛОБИТНАЯ ЦАРЮ АЛЕКСЕЮ МИХАИЛОВИЧУ о восстановлении в служении.

Эпизод второй. Дело 1663 г. о похищении епархиальной казны 9. Донесение Суздальского воеводы Василия Прокудина царю Алексею Михаиловичу



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ВЕЛИКАЯ ЧЕЛОБИТНАЯ

1. (8А) Беловой список Великой Челобитной

2. (8Б) Черновое продолжение «Великой Челобитной»

3. (8В) Большая черновая версия «Великой Челобитной»

Первые критики «Великой Челобитной»:

Паисий Лигарид и Симеон Полоцкий 1. Теология 2. Христология 3. Мариология 4. Сакраментология



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. СУДИЛИЩЕ 1666–1667 гг.

1. (9) Скаска от 7 марта 1666 г. (об Иосифовой Аллилуии)

2. (10) Восьмая челобитная царю Алексею Михаиловичу

3. (11) Покаянный свиток Никиты, 1666 года 21 июня

4. (12) Покаянный свиток из «Пятого деяния»

5. (13) Челобитная Никиты патриархам Паисию, Макарию и Иоасафу и всему собору

6. (14) Свиток для публичного покаяния, составленный на Соборе 1666 г.

7. Запись о принесении Никанором и некоторыми другими расколоучителями покаяния перед собором 1667 года

8. (15) Челобитная Никиты патриарху Иоакиму и собору 1681 года

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ДИСПУТ И КАЗНЬ

1. Показания инока Сергия, инока Савватия Соловецкаго, инока Савватия (Костромитина), инока Дорофея и инока Гавриила

2. Стрелецко-чернослободская Челобитная 1682 г.

3. Приговор

4. О иереи Никите Суздальском

ПРИЛОЖЕНИЕ ПЕРВОЕ

1. Письмо архимандрита Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря Авраамия к Власу Телятеву

2. Первая челобитная архимандрита Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря Авраамия к царю Алексею Михайловичу

3. Челобитная братьев Лихониных к царю Алексею Михайловичу

4. Первая челобитная архиепископа Стефана к царю Алексею Михайловичу

5. Скаска архиепископа Стефана от 3 августа 1659 г.

6. Донесение приказного Дениса Петровых царю Алексею Михаиловичю

7. Донесение воеводы Василия Аничкова царю Алексею Михайловичу

8. Обыскные речи причта суздальской соборной церкви Рожества Богородицы

9. Обыскные речи Матвея диакона суздальской соборной церкви Рожества Богородицы

10. Челобитная строителя Осовецкой Пустыни Дионисия к царю Алексею Михайловичу

11. Оправдательная речь арх. Стефана 10 апреля 1660 г.

12. Обвинение и защита арх. Стефана 9 августа 1660 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ ВТОРОЕ

Паисий Лигарид. Опровержение Челобитной попа Никиты

ПРИЛОЖЕНИЕ ТРЕТЬЕ

1. Допросные речи дьякона Федора, 9 дек. 1665 г.

2. Из «Деяния Собора 1666–1667 гг.». Деяние 5

3. Из «Выписка черная раскольников»

4. Из «Показания Никиты и дьякона Федора угрешскому игумену Викентию», 1666 г. июня 2

ПРИЛОЖЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Савва Романов. История о вере и челобитная о стрельцах

ПРИЛОЖЕНИЕ ПЯТОЕ