Церковь и время - Бог в русской мысли, культуре, истории

4-5 апреля 2023 г. в Общецерковной аспирантуре и докторантуре им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (г. Москва) состоялось научное мероприятие, которое стало первым в ряду ежегодных междисциплинарных конференций этого высшего духовного образовательного заведения Московского Патриархата под общим названием «Церковь и время». Ежегодная конференция ОЦАД призвана стать академической площадкой для обмена мнениями ученых различных специальностей по актуальным исследовательским достижениям и проблемам, связанным с жизнью Православной Церкви и общества, способствовать развитию разностороннего диалога церковных и светских гуманитарных наук по вопросам культуры, искусства, нравственности, социального и личностного существования человека.

Конференция 2023 г. была посвящена теме «Бог в русской мысли, культуре, истории» и состояла из нескольких частей, в каждой из которых общая идея освещалась с различных ракурсов в зависимости от специализации докладчиков: в библейской, богословской, литургической, философской, исторической, литературной, канонической и духовно-аскетической перспективах. Целостному и объемному восприятию служил тот фактор, что слушания проводились исключительно в пленарном формате без разделения на параллельные секции. Таким образом, единая тема была представлена на пересечении многих гуманитарных и богословских дисциплин, т. е. междисциплинарно, причем с точек зрения как церковных, так и светских ученых. Такой подход позволил выступающим и слушателям расширить рамки зачастую весьма узких специализированных научных и религиозных представлений.

Конференция открылась приветственным словом ректора ОЦАД протоиерея Максима Козлова. Затем вступительное слово произнес епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), который также осуществлял модерацию первой части мероприятия. В числе докладчиков были представители духовных школ Русской Православной Церкви: Общецерковной аспирантуры и докторантуры, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Московской, Санкт-Петербургской и Сретенской духовных академий, Николо- Угрешской, Новосибирской, Екатеринбургской, Пензенской и Томской духовных семинарий. Также на конференции был представлен ряд светских вузов: Московский и Новосибирский государственные университеты, Уральский федеральный университет, Государственный университет просвещения, Московский университет МВД РФ, Липецкий государственный педагогический университет, Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН и другие организации.

На тематических сессиях звучали имена святых и общественных деятелей, богословов, ученых, поэтов и философов. Доклады были объединены главным вопросом, продиктованным темой конференции: как выражается в русском историко-культурном и интеллектуальном контексте главное и по большому счету единственное содержание нашей веры — Бог. В свою очередь именно это определило как теоретическую, так и практическую значимость прошедшего научного события. По мнению одного из докладчиков доктора филологических наук В. М. Кириллина, она «состояла в осмыслении нашего собственного предстояния пред Богом — об этом необходимо говорить, это необходимо артикулировать». По словам другого участника конференции доктора богословия игумена Мефодия (Зинковского), «воплотившись, Бог вошел в историю человечества. И нам важно, как наши представления о Боге могут отразиться на наших делах, идеологии, оценке тех или иных явлений, событий, сложных и долгосрочных процессов. Перед человеком на протяжении всей его истории вставал целый ряд нетривиальных проблем, требующих вдумчивого отношения. И тут мы можем внимательно изучить сокровище Православия, заключенное не только в Священном Писании и Предании Церкви, но и в трудах русских мыслителей, философов, с помощью соборного рассмотрения выбрать что-то полезное, если нужно, что-то подкорректировать. Их мысли, разработки могут оказаться для нас весьма интересными».

Церковь и время - Бог в русской мысли, культуре, истории

Материалы Ежегодной междисциплинарной научной конференции Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия «Церковь и время». — М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 2024. — 320 с.

ISBN 978-5-906543-18-9

Церковь и время - Бог в русской мысли, культуре, истории – Содержание

Протоиерей Максим Козлов. Вступительное слово

Пилипенко Е. А. Введение

I. БОГ В РУССКОЙ БОГОСЛОВСКОЙ, ФИЛОСОФСКОЙ И ЦЕРКОВНО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ

Протоиерей Павел Хондзинский Богопознание и религиозный опыт в русском богословии первой половины XIX в

Игумен Мефодий (Зинковский) Богословие личности В. Н. Лосского и философский персонализм Н. О. Лосского

Антонов К М. Вечное и новое в интерпретации христианства в русской религиозной мысли: к постановке проблемы

Катасонов В. Я. Богословские аспекты традиции русской философии права

Иерей Виталий Коллантай Методология судебного познания церковного судебного процесса Русской Православной Церкви (Московского Патриархата)

II. БОГ В ОСМЫСЛЕНИИ ИСТОРИЧЕСКИХ СУДЕБ РОССИИ

Андреев А. Ю. Религиозное осмысление судеб России и Европы в политических концепциях императора Александра I

Протоиерей Петр Мангилёв Осмысление Промышления Божия о вновь осваиваемых землях в агиографических текстах, посвященных прав. Симеону Верхотурскому и прп. Далмату Исетскому

ПолуновА. Ю. Религиозные основы общества в воззрениях К. П. Победоносцева (российские реалии и европейский контекст)

III. БОГ В БИБЛЕЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ, ПЕРЕВОДАХ И ЭКЗЕГЕЗЕ РУССКИХ УЧЕНЫХ

Тихомиров Б. А. Дело прот. Г. П. Павского о переводах Священного Писания Ветхого Завета на русский язык (1841-1844): комментарии к Книге пророка Исаии

Иеромонах Ириней (Пиковский) Теологический метод свт. Феофана Затворника в толковании библейских текстов

Иерей Иоанн Реморов Экзегеза ответа Христа иудеям о Себе Самом у русских переводчиков Нового Завета

IV. ОБРАЗ БОГА В РУССКОЙ ДУХОВНОЙ И СВЕТСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

Кириллин В. М. Исихазм и русская литература конца XIV — начала XVI вв.: вопрос о реальном взаимоотношении явлений

Полонский В. В. Теологический агон в поэтической миниатюре: стихотворение Ф. И. Тютчева «РгоЫете» и его подтексты

V. ИДЕАЛ БОГОПОДОБИЯ В МОНАШЕСКОЙ ТРАДИЦИИ РУССКОЙ ЦЕРКВИ (К 950-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПРЕСТАВЛЕНИЯ ПРП. АНТОНИЯ ПЕЧЕРСКОГО (ум. 1073))