Демидов Евгений - Иконографические, богослужебные и священноисторические параллелизмы

Предметом этой книги являются системы параллелизмов в иконографии, христианском богослужении и Священной истории. Ключевой в настоящей книге термин параллелизм двух или нескольких священноисторических событий означает указание на связь между этими событиями иконографическими, богослужебными, историографическими или иными средствами. В книге подробно рассматриваются параллелизмы иконографической программы Капеллы Скровеньи (начало XIV в., Италия), начало изучения которых положено М. В. Алпатовым. Мы сопоставляем эти параллелизмы с параллелизмами в богослужебных текстах. В том же ключе рассмотрены иконографические программы нескольких храмов ХІ-ХVІ вв., относящиеся к разным христианским традициям и разным местностям. Для обоснования корректности таких сопоставлений приводится исторический очерк становления богослужения православной и католической традиций.

Оказывается, системы иконографических и богослужебных параллелизмов во многом сходны между собой. Обсуждаются причины и следствия выявленного сходства. Намечается программа дальнейших исследований в рассматриваемой области. В частности, речь идет о создании и обработке базы данных параллелизмов на основании иконографических, богослужебных и иных источников. Разумеется, наличие разнообразных параллелизмов в священноисторических текстах, программах монументальной декорации храмов, богослужении - объективный факт, отмеченный и изученный представителями соответствующих наук. Вместе с тем далеко не во всех исследованиях анализ и сопоставление параллелизмов происходят на систематической основе, что, несомненно, снижает объем информации, извлекаемой из изучаемых памятников. Мы хотели бы подчеркнуть не только важность изучения систем параллелизмов в отдельно взятых памятниках и даже в отдельно взятых дисциплинах - библеистике, искусствоведении, исторической литургике, но и необходимость сопоставления этих систем. Книга адресована специалистам в области искусствоведения, литургики, цифровых методов в области гуманитарных наук.

Эта книга родилась из попытки найти и осознать примеры, иллюстрирующие предположение из статьи А. Н. Паршина и Т. Н. Резвых «Время и пространство xристианского богослужения» о том, что расположение изображений в христианских храмах далеко не случайно, а указывает на глубокие связи между изображенными священноисторическими событиями и, следовательно, отражает определенные представления о Замысле Божием, Священной истории, времени и пространстве христианского Космоса. Так, изображение пророка в иконостасе, как правило, располагается над изображением события, о котором он пророчествовал. Иллюстрации к указанному предположению предпочтительнее искать, однако, в монументальной декорации храма - мозаиках, фресках, скульптуре, витражах, а не в иконостасах, поскольку изображения, составляющие иконостас, располагаются на разрозненных носителях и могут быть (намеренно или ненамеренно) произвольно переставлены.

Демидов Евгений - Иконографические, богослужебные и священноисторические параллелизмы. Опыт структурного анализа

М.: МЦНМО, 2020. 476 с.

ISBN 978-5-4439-1483-2

Демидов Евгений - Иконографические, богослужебные и священноисторические параллелизмы. Опыт структурного анализа - Оглавление

Введение

0.1 О чем эта книга

0.2 Как появилась эта книга

0.3 Структура книги

0.4 Практические выводы

0.5 Оговорки

0.6 Благодарности

Раздел 1 Системы образов в Священной истории, иконографии и богослужении

1.1 Параллелизмы в храмовом действе

1.2 О поэзии

1.3 Поэзия Священной истории

1.4 Священноисторические парллелизмы

1.5 Иконографические параллелизмы

1.6 Богослужебные параллелизмы

1.7 Гипотеза о метахронологических связях и ее следствия

Раздел 2 Анализ иконографической программы Капеллы Скровеньи

2.1 Капелла Скровеньи

2.2 Методика исследования

2.3 Описание параллелизмов

Раздел 3. Анализ иконографических программ некоторых храмов

3.1 Вводные замечания

3.2 Некоторые иконографические параллелизмы церкви Иоанна Предтечи в Мюстаире

3.3 Программа росписи южного и северного рукавов Атенского Сиона

3.4 Программа росписи южного и северного рукавов церкви святителя Николая в Кинцвиси

3.5 Программа росписи юго-западного компартимента Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря

3.6 Христологический цикл Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря

3.7 Цикл чудес и притч Собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря

3.8 Заключительные замечания

Раздел 4. Из истории христианского богослужения

4.1 Постановка задачи

4.2 Источники

4.3 Формирование богослужебных традиций: основные тенденции

4.4 І-ІII вв. Зарождение христианских богослужебных традиций

4.5 ІV-VII вв. Становление христианской гимнографии

4.6 VІІ-ХІ вв. Золотой век гимнографии

4.7 ХI-ХІІІ вв. Восток и Запад: дружба или противостояние ?

4.8 Развитие богослужения Римско-католической церкви в ХІV-ХХ вв

4.9 Развитие богослужения Русской православной церкви в ХІV-ХХ вв

4.10 Итоги

Раздел 5. Священноисторические параллелизмы: в поисках причин

5.1 Феномен священноисторических параллелизмов

5.2 Священная история как реализация Замысла Божия

5.3 Замысел и прототипы священноисторических событий

5.4 Священноисторические параллелизмы как отражение ассоциаций между их прототипами

Заключение

6.1 Общие итоги

6.2 Частные результаты

6.3 Направления дальнейших исследований

Приложения к разделу 1

П. 1.1. Цитаты и ссылки

П. 1.2. Параллелизмы богослужебных текстов Рождества Христова, Богоявления и Страстной седмицы

П. 1.3. Система образов «Плача Адама»

П. 1.4. Некоторые понятия теории структур

Приложения к разделу 2

П. 2.1. Наименования и коды фресок Капеллы Скровеньи

П. 2.2. Схема расположения фресок

П. 2.3. Структура сюжетов Капеллы Скровеньи с точки зрения их внутренней динамики

П. 2.4. Иконографические параллелизмы в Капелле Скровеньи

П. 2.5. Иконографические параллелизмы в Капелле Скровеньи по С. Г. Мьету

Приложения к разделу 3

П. 3.1. Некоторые иконографические параллелизмы Христологического цикла церкви Иоанна Предтечи монастыря Иоанна Предтечи в Мюстаире

П. 3.2. Иконографические параллелизмы сюжетов северного и южного рукавов Атенского Сиона

П. 3.3. Иконографические параллелизмы сюжетов северного и южного рукавов церкви свт. Николая в Кинцвиси

П. 3.4. Иконографические параллелизмы Протоевангельского цикла юго-западного компартимента Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря

П. 3.5. Иконографические параллелизмы Христологического цикла Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря

Приложения к разделу 4

П. 4.1. Фрески Капеллы Скровеньи и авторы богослужебных текстов, посвященных соответствующим событиям Священной истории (по И. А. Карабинову и Н. А. Мещерскому)

П. 4.2. Генезис параллелизмов в Триоди в ѴШ-ІХ вв. по И. А. Карабинову

П. 4.3. Перевод синаксаря Пасхи

Литература