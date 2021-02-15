Демидов Евгений - Иконографические, богослужебные и священноисторические параллелизмы

Демидов - Иконографические, богослужебные и священноисторические параллелизмы
Предметом этой книги являются системы параллелизмов в иконографии, христианском богослужении и Священной истории. Ключевой в настоящей книге термин параллелизм двух или нескольких священноисторических событий означает указание на связь между этими событиями иконографическими, богослужебными, историографическими или иными средствами. В книге подробно рассматриваются параллелизмы иконографической программы Капеллы Скровеньи (начало XIV в., Италия), начало изучения которых положено М. В. Алпатовым. Мы сопоставляем эти параллелизмы с параллелизмами в богослужебных текстах. В том же ключе рассмотрены иконографические программы нескольких храмов ХІ-ХVІ вв., относящиеся к разным христианским традициям и разным местностям. Для обоснования корректности таких сопоставлений приводится исторический очерк становления богослужения православной и католической традиций.
Оказывается, системы иконографических и богослужебных параллелизмов во многом сходны между собой. Обсуждаются причины и следствия выявленного сходства. Намечается программа дальнейших исследований в рассматриваемой области. В частности, речь идет о создании и обработке базы данных параллелизмов на основании иконографических, богослужебных и иных источников. Разумеется, наличие разнообразных параллелизмов в священноисторических текстах, программах монументальной декорации храмов, богослужении - объективный факт, отмеченный и изученный представителями соответствующих наук. Вместе с тем далеко не во всех исследованиях анализ и сопоставление параллелизмов происходят на систематической основе, что, несомненно, снижает объем информации, извлекаемой из изучаемых памятников. Мы хотели бы подчеркнуть не только важность изучения систем параллелизмов в отдельно взятых памятниках и даже в отдельно взятых дисциплинах - библеистике, искусствоведении, исторической литургике, но и необходимость сопоставления этих систем. Книга адресована специалистам в области искусствоведения, литургики, цифровых методов в области гуманитарных наук.
Эта книга родилась из попытки найти и осознать примеры, иллюстрирующие предположение из статьи А. Н. Паршина и Т. Н. Резвых «Время и пространство xристианского богослужения» о том, что расположение изображений в христианских храмах далеко не случайно, а указывает на глубокие связи между изображенными священноисторическими событиями и, следовательно, отражает определенные представления о Замысле Божием, Священной истории, времени и пространстве христианского Космоса. Так, изображение пророка в иконостасе, как правило, располагается над изображением события, о котором он пророчествовал. Иллюстрации к указанному предположению предпочтительнее искать, однако, в монументальной декорации храма - мозаиках, фресках, скульптуре, витражах, а не в иконостасах, поскольку изображения, составляющие иконостас, располагаются на разрозненных носителях и могут быть (намеренно или ненамеренно) произвольно переставлены.
Демидов Евгений - Иконографические, богослужебные и священноисторические параллелизмы. Опыт структурного анализа
М.: МЦНМО, 2020. 476 с.
ISBN 978-5-4439-1483-2
Демидов Евгений - Иконографические, богослужебные и священноисторические параллелизмы. Опыт структурного анализа - Оглавление
Введение
- 0.1 О чем эта книга
- 0.2 Как появилась эта книга
- 0.3 Структура книги
- 0.4 Практические выводы
- 0.5 Оговорки
- 0.6 Благодарности
Раздел 1 Системы образов в Священной истории, иконографии и богослужении
- 1.1 Параллелизмы в храмовом действе
- 1.2 О поэзии
- 1.3 Поэзия Священной истории
- 1.4 Священноисторические парллелизмы
- 1.5 Иконографические параллелизмы
- 1.6 Богослужебные параллелизмы
- 1.7 Гипотеза о метахронологических связях и ее следствия
Раздел 2 Анализ иконографической программы Капеллы Скровеньи
- 2.1 Капелла Скровеньи
- 2.2 Методика исследования
- 2.3 Описание параллелизмов
Раздел 3. Анализ иконографических программ некоторых храмов
- 3.1 Вводные замечания
- 3.2 Некоторые иконографические параллелизмы церкви Иоанна Предтечи в Мюстаире
- 3.3 Программа росписи южного и северного рукавов Атенского Сиона
- 3.4 Программа росписи южного и северного рукавов церкви святителя Николая в Кинцвиси
- 3.5 Программа росписи юго-западного компартимента Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря
- 3.6 Христологический цикл Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря
- 3.7 Цикл чудес и притч Собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря
- 3.8 Заключительные замечания
Раздел 4. Из истории христианского богослужения
- 4.1 Постановка задачи
- 4.2 Источники
- 4.3 Формирование богослужебных традиций: основные тенденции
- 4.4 І-ІII вв. Зарождение христианских богослужебных традиций
- 4.5 ІV-VII вв. Становление христианской гимнографии
- 4.6 VІІ-ХІ вв. Золотой век гимнографии
- 4.7 ХI-ХІІІ вв. Восток и Запад: дружба или противостояние ?
- 4.8 Развитие богослужения Римско-католической церкви в ХІV-ХХ вв
- 4.9 Развитие богослужения Русской православной церкви в ХІV-ХХ вв
- 4.10 Итоги
Раздел 5. Священноисторические параллелизмы: в поисках причин
- 5.1 Феномен священноисторических параллелизмов
- 5.2 Священная история как реализация Замысла Божия
- 5.3 Замысел и прототипы священноисторических событий
- 5.4 Священноисторические параллелизмы как отражение ассоциаций между их прототипами
Заключение
- 6.1 Общие итоги
- 6.2 Частные результаты
- 6.3 Направления дальнейших исследований
Приложения к разделу 1
- П. 1.1. Цитаты и ссылки
- П. 1.2. Параллелизмы богослужебных текстов Рождества Христова, Богоявления и Страстной седмицы
- П. 1.3. Система образов «Плача Адама»
- П. 1.4. Некоторые понятия теории структур
Приложения к разделу 2
- П. 2.1. Наименования и коды фресок Капеллы Скровеньи
- П. 2.2. Схема расположения фресок
- П. 2.3. Структура сюжетов Капеллы Скровеньи с точки зрения их внутренней динамики
- П. 2.4. Иконографические параллелизмы в Капелле Скровеньи
- П. 2.5. Иконографические параллелизмы в Капелле Скровеньи по С. Г. Мьету
Приложения к разделу 3
- П. 3.1. Некоторые иконографические параллелизмы Христологического цикла церкви Иоанна Предтечи монастыря Иоанна Предтечи в Мюстаире
- П. 3.2. Иконографические параллелизмы сюжетов северного и южного рукавов Атенского Сиона
- П. 3.3. Иконографические параллелизмы сюжетов северного и южного рукавов церкви свт. Николая в Кинцвиси
- П. 3.4. Иконографические параллелизмы Протоевангельского цикла юго-западного компартимента Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря
- П. 3.5. Иконографические параллелизмы Христологического цикла Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря
Приложения к разделу 4
- П. 4.1. Фрески Капеллы Скровеньи и авторы богослужебных текстов, посвященных соответствующим событиям Священной истории (по И. А. Карабинову и Н. А. Мещерскому)
- П. 4.2. Генезис параллелизмов в Триоди в ѴШ-ІХ вв. по И. А. Карабинову
- П. 4.3. Перевод синаксаря Пасхи
Литература
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