В основу росписи был положен тематический рубрикатор, поскольку размещение статей по алфавитному принципу в качестве основного было бы слишком формальным, малоинформативным и неудобным для поиска. Хотя при разработке тематического деления составители исходили, главным образом, из наличного расписываемого материала, рубрикатор отчасти исходит из практики, сложившейся в последние десятилетия в российских духовных академиях, в библиотеках ИС РПЦ и Церковно-научного центра (ЦНЦ) «Православная энциклопедия» на основе дореволюционных каталогов (и указателей статей) с учетом УДК.

Ныне действующий УДК в части церковной ориентирован на традиции богословия, сложившиеся в Католической и протестантских Церквах, и не может быть использован в РПЦ в полной мере и без должной коррекции. Предложенная составителями и редактором классификация является достаточно дробной. Такая подробность является, во многом, следствием самого материала периодических изданий, но в значительной мере отражает нашу позицию: подобная рубрикация позволяет сразу определить наиболее и наименее разработанные области и темы, представляет больше возможностей для поиска.

В определенной мере настоящий тематический рубрикатор является первой попыткой — на уровне изданной книги — обобщения и систематизации разнородного церковнооисторического материала, поскольку светские библиотеки по понятным причинам не вполне готовы к работе с этим специфическим материалом. По сравнению с указателем православных книг, изданных в СССР и Российской Федерации, наш рубрикатор имеет ряд отличий. Некоторые позиции отсутствуют у нас в силу специфики описанного материала (например, нет разделов детской и богослужебной литературы).

Богословие и история Церкви - Аннотированный указатель статей центральных периодических изданий Русской Православной Церкви (1947–2000)

Сост. и введ.: монахиня Елена (Хиловская), О. В. Мелихова, О. В. Руколь

Науч. и общ. ред., предисл.: канд. ист. наук А. Г. Дунаев

М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2006. 464 с.

Богословие и история Церкви - Аннотированный указатель статей центральных периодических изданий Русской Православной Церкви (1947–2000) - Оглавление

От редактора

От составителей

ЦЕРКОВНООИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ ПАТРОЛОГИЯ ОБЩАЯ ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ ВСЕЛЕНСКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ И ПОМЕСТНЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ АГИОГРАФИЯ СВЯЩЕННАЯ (ХРИСТИАНСКАЯ) ТОПОГРАФИЯ: СВЯТЫЕ МЕСТА, МОНАСТЫРИ, ХРАМЫ

БОГОСЛОВСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ АПОЛОГЕТИЧЕСКОЕ (ОСНОВНОЕ) БОГОСЛОВИЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ ЗАПАДНООХРИСТИАНСКИЕ ИСПОВЕДАНИЯ ВОСТОЧНООХРИСТИАНСКИЕ (НЕХАЛКИДОНСКИЕ) ЦЕРКВИ НРАВСТВЕННОЕ БОГОСЛОВИЕ ПАСТЫРСКОЕ БОГОСЛОВИЕ АСКЕТИКА

ПРИКЛАДНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИТУРГИКА ГОМИЛЕТИКА ЦЕРКОВНОЕ ПРАВО ЦЕРКОВНЫЕ ИСКУССТВА ЦЕРКОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СВЕТСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЕ ЛИТЕРАТУРА ТЕАТРОВЕДЕНИЕ, ТЕАТР ФИЛОСОФИЯ ПСИХОЛОГИЯ

ДОПОЛНЕНИЯ

Именной указатель

Предметный указатель

Учтенные издания

Сокращения

Богословие и история Церкви - Аннотированный указатель статей центральных периодических изданий Русской Православной Церкви (1947–2000) - От редактора

Вряд ли следует доказывать прописную истину, что библиография — фундамент любой науки. Тем не менее, на эту область знания в России не обращалось необходимого внимания, и православная литература как объект библиографии не оказалась исключением ни до, ни — тем более — после революции 1917 г., хотя в советский период библиография как научная отрасль интенсивно развивалась. Издательский Совет РПЦ (ИС РПЦ) не впервые обращается к библиографической тематике. На страницах БТ регулярно помещались библиографические списки и указатели, посвященные отдельным темам и лицам, а в БТ 38 сделан обзор основных публикаций (по тематическому принципу) за все годы издания сборника. В 2003 г. был издан (в серии «В помощь учителю») небольшой популярный «Рекомендательный указатель православнооориентированных книг», а в 2004 г. — фундаментальная библиография по исихазму. Настоящая книга призвана заполнить одну из существенных лакун — отсутствие росписи статей центральных периодических изданий РПЦ в послереволюционный период.

Количество и качество журнальной продукции — несомненно, лучшее зеркало интеллектуального церковного потенциала. Десяток ежемесячных толстых церковных журналов высокого уровня (помимо светских изданий) и множество небезынтересных ежемесячных периодических епархиальных изданий в дореволюционной России вполне соответствовали уровню духовного образования, что, в свою очередь, позволило состояться такому феномену, как Поместный Собор 1917–1918 гг., решения которого до сих пор являются для РПЦ ориентиром и задачей на будущее. В XIX — начале XX в. культура росписи периодических статей соблюдалась почти в каждом периодическом издании. Часто в конце полугодия или года помещался сводный перечень всех статей, а через каждые 10–15 лет (иногда с большими промежутками) издавался сводный указатель данного журнала либо за последний, либо за весь период (исключением явились только последние предреволюционные годы). Однако попыток составить единый сводный указатель по большинству периодических изданий почти не предпринималось — ни в целом, ни по отдельным богословским дисциплинам.

В результате, чтобы составить даже приблизительный список исследований по той или иной теме, приходится просматривать много десятков описаний церковных и светских журналов, составленных с разной степенью подробности, обычно пропуская те издания, к которым таковых указателей нет или имеющиеся указатели неудобны для пользования. Между тем дореволюционные журналы, особенно академические и университетские, содержат ценнейшую информацию, определявшуюся высоким уровнем дореволюционной российской гуманитарной науки и до сих пор сохраняющую научное значение. Епархиальные ведомости, переключившиеся примерно с 18800х гг., т. е. после развития академической духовной периодики, в основном на статьи местного значения, до сих пор не оценены и не используются должным образом. В конце XX столетия в духовных академиях были составлены машинописные указатели содержания ряда журналов за предреволюционные годы, но единого указателя статей до сих пор нет, и, насколько нам известно, попытки подобного рода даже не предпринимаются, хотя в современную эпоху задача росписи и тиражирования основных дореволюционных журналов на цифровых носителях представляется вполне осуществимой и более чем насущной.

В советский период периодические издания по богословско-исторической тематике можно пересчитать по пальцам. Помимо ЖМП, в котором научноопопулярные статьи помещались вместе с официальной хроникой, пастырскоопрактической и душеполезной литературой, в России публиковать серьезные статьи по данной тематике можно было только в БТ. Благодаря уникальным возможностям использовать богатейшие архивы, несмотря на цензуру и запреты редакции БТ удалось выпустить несколько десятков сборников, ставших событием в духовнооинтеллектуальной жизни России. Конечно, в БТ были недостатки, зависевшие как от общего уровня развития науки в духовных школах и разрыва в преемстве академической традиции, так и от отсутствия ориентации на высокие международные стандарты. Иногда заметен и недостаток издательской культуры (например, отсутствие ссылок на издания, по которым выполнены переводы, не отмеченные многоточиями купюры).

Однако в общем уровень публикаций БТ советского периода до сих пор остается, увы, непревзойденным образцом для современных духовных учебных заведений. Митрополит Питирим (Нечаев) предпринимал поистине колоссальные усилия, чтобы издательство Московской Патриархии функционировало на должном уровне: он организовал в издательстве библиотеку, сопоставимую с собраниями МДА и СПбДА, вел изыскания в древлехранилищах СССР, организовал экспедиции, создал образцовые архивы ЖМП, БТ, нотного и аудиоовидео отделов, специализированные картотеки. Все работы, принимавшиеся в печать в БТ, проходили двойное рецензирование — внутреннее и внешнее. Поэтому статьи из БТ, включенные в настоящую роспись, остаются ценнейшим источником информации; многие труды, изданные впервые в БТ и впоследствии многократно перепечатанные, давно стали классикой и вошли в золотой фонд богословской и церковноонаучной литературы.

На западноевропейской канонической территории РПЦ своеобразным аналогом БТ был ВРЗЕПЭ, сочетавший функции ЖМП и БТ. В нем, однако, было сравнительно мало хроники и официи альных заметок, значительная часть материалов публиковалась на французском языке. В своей русской части ВРЗЕПЭ можно считать в какоммто смысле дополнением к БТ, тем более что владыка Питирим принимал активное, хотя и негласное, участие в формировании русскоязычного портфеля парижского журнала. Публикации в ВРЗЕПЭ по своему уровню вполне сопоставимы, а порой и превосходят БТ.

Новые периодические издания появились после «перестройки», снятия цензурных ограничений и создания в 19900х гг. ряда церковных институтов. Однако качество публикаций в этих изданиях нельзя признать образцовым. Отсутствие издательского опыта, финансирования, штатных кадров, занимающихся научно-исследовательской и редакторской работой, привело к тому, что уровень статей был заметно ниже БТ советского периода и публикаций светских институтов и издательств, встречались даже простые перепечатки. Эти новые журналы можно сопоставить (при ряде необходимых оговорок) с дореволюционными «Душеполезным чтением» или «Странником», но никак не с органами прежних духовных академий или светских университетов. Пожалуй, только «Ученые записки РПУ» оказались исключением, однако высокая научная планка была достигнута ценой включения работ исследователей, имевших лишь косвенное отношение (чаще же и вовсе никакого) и к институту, и к богословию. Несомненным преимуществом «Записок» было также формирование сборников по определенным темам. На этом фоне в БСб заметен явный перевес современной церковнооисторической тематики, вполне объяснимый, впрочем, соответствующей специализацией ПСТБИ (ныне ПСТГУ).

Журнал ББИ «Страницы», тяготея к западной науке и экуменической тематике, отражает, по сравнению с «консервативными» изданиями ПСТБИ, «модернистский» уклон в РПЦ, что неизбежно отражается и на отборе и подаче информации, хотя такой «противовес», пожалуй, является полезным и нужным. Пристрастие, порой некритическое, к западным образцам обнаруживает и журнал «Мир Библии», что вполне объяснимо влияниями протестантской науки в Библейских обществах. Характеризуя в совокупности издания институтов, можно заметить, что «партийно-идеологические» ориентации журналов в общем компенсируют друг друга в рамках РПЦ, однако это размежевание все-таки вредит науке, которая не может и не должна быть «партийной» или идеологической, но в которой разные школы призваны плодотворно сосуществовать друг с другом. В пример можно привести дореволюционные школы, когда в рамках единой институтской или академической корпорации были ученые разных убеждений и школ, но их порой бурное взаимодействие не позволяло всему институту отражать лишь одно крыло науки. В настоящее же время при общем дефиците церковных ученых, несомненно, имеет место избыточный разброс сил.

По видимому, формирование единого научного поля — задача всей Церкви, и этой цели на современном этапе могли бы служить БТ, призванные объединять все лучшее, что есть в церковной науке. Справедливости ради надо отметить, что в «перестроечный» период, после ухода владыки Питирима из издательства Московской Патриархии, и в БТ упал уровень публикаций по сравнению с предыдущим этапом. Материалы БТ периода 19900х гг. — это в основном статьи по русской тематике церковно-исторического характера с минимальным количеством собственно богословской проблематики. Конечно, тут сказались и утеря «монополии» на публикации, и отток авторов в другие журналы, однако эти причии ны не объясняют всей ситуации. Положение изменилось только в XXI столетии с выходом 38 и 39 сборников БТ, которые знаменуют собой возвращение к прежним традициям, однако требуется, чтобы эта планка постоянно росла от номера к номеру.

Несомненным событием стал и выход в МДА в 2003 и 2004 гг. на высоком уровне, приближающемся к дореволюционному, 33го и 44го выпусков полностью реформированного БВ (новая серия), но это время также выходит за поставленные нами хронологические рамки. Положительные тенденции наблюдаются в настоящее время и в ПСТГУ, поскольку университет перешел к формированию тематических выпусков небогословских факультетов, а качество БСб несколько возросло. Напротив, выпуск «Ученых записок РПУ» совсем прекратился. Уровень АиО остается болеееменее одинаковым, ибо этот журнал не имеет ярко выраженного направления и не преследует специально научных целей, зато верно отражая картину современной православной русской науки и общества в целом. Неоднородно по целям и содержанию издание ОВЦС ЦиВр, с одной стороны, призванное освещать международные связи РПЦ, а с другой — пытающееся (с переменным успехом) усиливать богословскую и церковнооисторическую составляющую журнала.

Мы отнюдь не хотим сказать, что центральные послереволюционные периодические издания РПЦ последних 15 лет не представляют научной ценности — в противном случае не был бы предпринят настоящий немалый и кропотливый труд. Тем не менее непреходящее значение этих публикаций связано, прежде всего, с изданием архивных материалов и исследованиями по отечественной тематике, а также с отражением современной церковной жизни в ее полноте и многообразии. В основном они ориентированы, так сказать, на «катехизацию» общества и верующей интеллигенции, на «молочную» продукцию, а не на твердую научную пищу (1 Кор. 3, 2), к которой православное общество — и авторы, и читатели — пока не вполне готово. На данном этапе подобная ситуация, пожалуй, неизбежна и закономерна, а популярные журналы, рассчитанные на относительно широкие слои, обязательно должны быть в Церкви. Однако работы иного характера, требующие знания иностранных языков и современной литературы, высочайшего профессионализма и интуиции, многолетнего подвижнического труда и соответствующих условий — иначе говоря, публикации международного уровня, нужные ныне ничуть не менее популярных статей, обычно редки на страницах расписанных изданий, не выдерживающих сравнения с отечественной дореволюционной академической периодикой и не участвующих в современном научном сообществе, где принято формировать специализированные журналы с привлечением ученых всех стран мира.

Впрочем, краткий анализ тенденций современной центральной периодики РПЦ позволяет с определенной надеждой смотреть в будущее. Для дальнейшего повышения научного уровня требуются, по нашему мнению, укрепление институтских кадров на штатной основе, когда научноопубликаторская деятельность будет предусмотрена в нагрузке и соответствующим образом оплачиваться, а также существенное улучшение качества преподавания древних и новых языков, для чего, в частности, необходима и целенаправленная зарубежная стажировка выпускников и преподавателей. Многое здесь зависит от Учебного комитета и от политики (общей и финансовой) священноначалия РПЦ в области духовного образования. В настоящее же время в церковнообогословской области в России существует только одно, притом светское, издание международного уровня — это возрожденный «Христианский Восток», в котором публикуются первоисточники на разных древних языках, а статьи присылаются учеными из многих стран. Наличие даже одного подобного журнала в РПЦ резко повысило бы стандарт требований, предъявляемых к сотрудникам церковных институтов и православным ученым, равно как и к издательствам.