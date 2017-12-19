В 2007 году опубликован список - 100 гениев современности. Сороковой по счету в этот список внесена Элейн Пейджелс, американский историк и писательница. Элейн Пейджелс написала более 20 книг, которые являются самыми читаемыми в области научной теологии. Новый взгляд на гностицизм, женский образ в религии, проблема первородного греха - эти и многие другие проблемы раскрывает Элейн Пейджелс в своих книгах.

Элейн Пейджелс - За гранью веры - Секретное Евангелие Фомы - 2003

Beyond Belief

Научный исторический труд по сопоставлению двух Евангелий – от Иоанна и от Фомы.

Элейн Пейджелс утверждает, что Евангелие от Иоанна было написано как опровержение позиции, изложенной в неканоническом Евангелие от Фомы.

Существует только одно событие, с которым согласны почти все сообщения, касающиеся Иисуса из Назарета - по приказу Понтия Пилата он был осужден и распят.

Написана в 1979 году в результате исследования свитков Наг-Хаммади (Египет), обнаруженных в 1945 году. Две национальные премии, книга признана в числе лучших 100 книг 20-го века. Новое понимание термина "гнозис" как процесса самопознания реальности божества, а не как знание законченное, в которое надо беспрекословно верить.

Элейн Пейджелс - Гностические Евангелия

The Gnostic Gospels