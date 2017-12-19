Пейджелс Элейн - Книги
В 2007 году опубликован список - 100 гениев современности. Сороковой по счету в этот список внесена Элейн Пейджелс, американский историк и писательница. Элейн Пейджелс написала более 20 книг, которые являются самыми читаемыми в области научной теологии. Новый взгляд на гностицизм, женский образ в религии, проблема первородного греха - эти и многие другие проблемы раскрывает Элейн Пейджелс в своих книгах.
Элейн Пейджелс - За гранью веры - Секретное Евангелие Фомы - 2003
Beyond Belief
Научный исторический труд по сопоставлению двух Евангелий – от Иоанна и от Фомы.
Элейн Пейджелс утверждает, что Евангелие от Иоанна было написано как опровержение позиции, изложенной в неканоническом Евангелие от Фомы.
Существует только одно событие, с которым согласны почти все сообщения, касающиеся Иисуса из Назарета - по приказу Понтия Пилата он был осужден и распят.
Написана в 1979 году в результате исследования свитков Наг-Хаммади (Египет), обнаруженных в 1945 году. Две национальные премии, книга признана в числе лучших 100 книг 20-го века. Новое понимание термина "гнозис" как процесса самопознания реальности божества, а не как знание законченное, в которое надо беспрекословно верить.
Элейн Пейджелс - Гностические Евангелия
The Gnostic Gospels
Издательство Карьера Пресс, М., 2013
Гностицизм и буддизм - параллельные уровни.
Автор считает, что гностицизм и каноническое христианство расходились по политическим вопросам, а не по теологическим. Это основная причина, почему преследовались ранние гностические христианские секты, а их рукописи беспощадно уничтожались.
Элейн Пейджелс - Откровения. Видения, пророчества и политика в Книге Откровения
Revelations: Visions, Prophecy, and Politics in the Book of Revelation
Элейн Пейджелс [пер. с англ. Н. Подуновой]. - М.: Карьера Пресс, 2014. - 240 с.
ISBN 978-5-904946-89-0
ISBN 978-5-904946-89-0
Иустин был первым, насколько нам известно, кто заявил, что Иоанн с Патмоса был не кто иной, как Иоанн Зеведеев, реальный ученик Иисуса.
Что сделало Книгу Откровения особенно привлекательной для Иустина, так это события, которые Иустин видел своими собственными глазами около 160-165 гг., события, которые — как он считал - заставили Иоанна пророчествовать. Иустин объявил, что Иоанн, так же как и Иисус, «предполагал, что мы будем гонимы и ненавидимы за Его имя... что действительно и случилось».
Услышав, что городской префект необоснованно убил христианского философа Птолемея, Иустин страшно расстроился и заключил, что знает о «подобных вещах, творимых губернаторами повсюду».
Боясь преследований, Иустин был согласен с Иоанном относительно того, что демонические силы разжигали и подстрекали римских правителей, чтобы те охотились и убивали христиан.
Он вторил предупреждениям Иоанна: Сатана атакует людей сразу на два фронта — внешне, через римские власти, а внутренне - через ереси, разъедающие христианские общины изнутри.
Иустин осмелился написать открытое письмо императору Антонину Пию и его детям, Марку Аврелию и Луцию Веру, протестуя против преследований и умоляя их остановить убийства.
Элейн Пейджелс
Родилась 1943 год, Калифорния. Магистр Стэнфордского университета. Гарвард, докторская диссертация. Преподает историю раннего христианства в Принстонском университете.
В научном мире является признанным авторитетом по гностическим Евангелиям.
В 2012 году получила награду за выдающиеся достижения в области гуманитарных наук.
невзирая на её "заслуги" мне лично труди эти ни капельки не интересны