Гностические Евангелия - Элейн Пейджелс

В 1945 году в Египте были обнаружены тайные книги первых христиан - гностические евангелия. Эти тексты оказались вне канонического Нового Завета. Они были преданы забвению и оставались практически неизвестными почти две тысячи лет.

Элейн Пейджелс проводит потрясающее исследование: сравнивает разные взгляды первых христиан на Бога, Церковь, личность Христа. Во времена зарождения христианства не было единства. Она показывает, почему и как разошлись пути гностиков и ортодоксальной церкви. Что за тайное знание было у первых христиан. В какой момент одна версия христианства стала превалировать над другой. И какую роль сыграли политические интересы.

Блестящее, провокационное исследование, которое позволяет по-новому посмотреть на историю христианства. Книга в числе лучших 100 книг 20-го столетия.

Элейн Пейджелс - Гностические евангелия

Пер. с англ. Н. Подуновой. — М.: Карьера Пресс, 2014. — 272 с.

ISBN 978-5-904946-72-2

The Gnostic Gospels by Elaine Pagels

VINTAGE BOOKS

A DIVISION OF RANDOM HOUSE, INC.

New York

Элейн Пейджелс - Гностические евангелия

Введение

Глава первая. Воскресение Христово: историческое событие или символ?

Глава вторая. «Один Бог, один епископ»: политика монотеизма

Глава третья. Бог Отец/Бог Матерь

Глава четвертая. Страсти Христовы и гонения на христиан

Глава пятая. Чья церковь является «истинной»?

Глава шестая. Гнозис: самопознание как познание Бога

Заключение

Примечания

Элейн Пейджелс - Гностические евангелия - Введение

В декабре 1945 г. арабский крестьянин сделал фантастическое археологическое открытие в Верхнем Египте. Обстоятельства этой находки скрыты — возможно, потому, что открытие было случайным и тексты поступили на черный рынок нелегально. Даже спустя годы личность открывателя оставалась неизвестной. Одна молва утверждала, что это был кровный мститель; другая - что он обнаружил находку вблизи местечка Наг-Хаммади, у подножия Джебель аль Тариф, горы с более чем 150 пещерами. Природные по происхождению некоторые из тех пещер были вырублены и разрисованы; они использовались в качестве захоронений еще шестой династией, то есть 4300 лет тому назад.

Спустя 30 лет сам открыватель - Мохаммед Али аль-Самман поведал, что случилось тогда. Незадолго до того как он и его братья решились на кровную месть за своего отца, они оседлали своих верблюдов и отправились к горе Джебель копать сабах - мягкую почву, которую они использовали в качестве удобрения для своих урожаев. Копая вокруг большого валуна, они наткнулись на красный глиняный кувшин высотой почти метр. Мохаммед Али не решался трогать его, полагая, что в кувшине мог обитать джинн или какой-нибудь злой дух.

Но, сообразив, что в кувшине может быть спрятано золото, он поднял молоток, разбил кувшин и обнаружил внутри 13 папирусных манускриптов, завернутых в кожу. Вернувшись домой в аль-Каср, Мохаммед Али бросил книги и разрозненные листы папируса на сложенную на земле солому рядом с печкой. Умм-Ахмад, мать Мохаммеда, признавалась, что она сожгла много листов папируса вместе с соломой, так как использовала ее для разведения огня.

Спустя несколько недель, как рассказывал Мохаммед Али, он и его братья отомстили за смерть отца, убив его предполагаемого убийцу Ахмеда Измаила. Мать предупредила братьев, чтобы они держали свои мотыги наточенными: когда они узнали, что враг их отца находится где-то поблизости, братья воспользовались предоставленной возможностью, «отрубили ему руки и ноги... вырвали сердце и съели, разделив его между собой, как заключительный акт кровной мести».

Опасаясь, что полиция будет расследовать убийство и может нагрянуть в их дом, а следовательно, обнаружить рукописи, Мохаммед Али попросил священника Аль-Куммуса Базилиуса Абдель Масиха сохранить у себя один или несколько манускриптов. Когда Мохаммеда Али и его братьев допрашивали в связи с убийством, местный учитель истории Раджиб увидел один из манускриптов и предположил, что тот имеет какую-то ценность. Заполучив манускрипт от Аль-Куммуса Базилиуса, Раджиб отправил его своему другу в Каир, чтобы тот узнал, насколько ценным он является.

Проданные на черном рынке в Каире через антикварных дилеров, манускрипты скоро привлекли внимание представителей египетских властей. В результате драматических коллизий они — как мы скоро узнаем — купили один и конфисковали десять с половиной из 13 манускриптов в кожаном переплете, называемых кодексами, и отдали их в Коптский музей в Каире. Но большая часть 13-го кодекса, состоящего из пяти необычных текстов, была незаконно вывезена из Египта в Америку для продажи. Молва об этих кодексах скоро достигла профессора из Утрехта Жиля Квиспела, выдающегося нидерландского историка. Взбудораженный известием о необыкновенном открытии, Квиспел обратился в Фонд Юнга в Цюрихе, чтобы купить кодекс.

Когда Квиспелу удалось приобрести кодекс, он обнаружил, что некоторые его страницы были утеряны. Тогда весной 1955 г. он отправился в Каир, чтобы попытаться найти утерянные страницы в местном Коптском музее. Прибыв в Каир, историк тотчас же отправился в музей, попросил на время фотографии некоторых текстов и поспешил обратно в свой отель, чтобы расшифровать их. Расшифровав первую строку, он вздрогнул и не поверил своим глазам, прочитав: «Эти сокровенные слова, которые сказал Иисус живой и которые записал близнец Иуда Фома». Квиспел знал, что его коллега Х.-С. Пюэш, используя записи другого французского ученого, Жана Доресса, отождествил начальные пропущенные строки с фрагментами греческого Евангелия от Фомы, найденного в 1890-х.

Но с открытием всего текста вставали новые вопросы: был ли у Иисуса брат-близнец, как утверждалось в данном тексте? Действительно ли данный текст был аутентичной записью того, что говорил Иисус? Согласно названию рукопись содержала Евангелие от Фомы, но непохожее на другие евангелия Нового Завета; автор идентифицировал его как тайное евангелие. Квиспел также обнаружил, что оно содержит многие известные высказывания из Нового Завета; но эти высказывания, помещенные в незнакомом контексте, наводили на иные смысловые значения. Другие отрывки, найденные Квиспелом, полностью отличались от какого-либо христианского предания; в одном из них, например, «Иисус живой» говорит загадочными и лаконичными словами, подобно коанам дзена [1]

Иисус сказал: «Если ты вынес наружу то, что внутри тебя, что ты вынес наружу - спасет тебя. Если ты не принес то, что внутри тебя, оно разрушит тебя».

Текст, который Квиспел держал в руках, - Евангелие от Фомы -был всего лишь одним из 52 текстов, найденных в Наг-Хаммади. Скрепленное с ним в том же свитке Евангелие от Филиппа, приписывает Иисусу деяния и высказывания, совершенно отличные от тех, какие мы встречаем в Новом Завете:

...собеседник [Спасителя] есть Мария Магдалина. [Но Христос любил] ее больше чем [всех] учеников и обычно целовал ее [часто в губы]. Остальные [ученики обижались]... Они говорили ему: «Почему ты любишь ее больше, чем всех нас?» Спаситель отвечал и говорил им: «Почему я не люблю тебя, как (я люблю) ее?».

Другие высказывания из этого манускрипта критикуют общепринятые христианские представления, такие как непорочное зачатие или телесное воскресение, как наивные недоразумения. Еще один текст в том же свитке, Апокриф (буквально «тайная книга») Иоанна, начинается с того, что автор выражает готовность открыть «мистерии и вещи, сокрытые в молчании», которые Иисус преподает своему ученику Иоанну.

Мохаммед Али позже утверждал, что некоторые тексты были потеряны: сожжены или выброшены. Но и то, что осталось, было удивительным: 52 замечательных текста ранних веков христианской эры — включая собрание ранних христианских евангелий, неизвестных прежде. Кроме Евангелия от Фомы и Евангелия от Филиппа находка содержала Евангелие Истины и Евангелие египтян, авторы которых определяли эти книги как «[священные книги] Великого Невидимого [Духа]».

Еще одна группа текстов приписывалась последователям Иисуса: Апокриф Макова, Апокалипсис Павла, Письмо Петра к Филиппу и Апокалипсис Петра.

То, что открыл в Наг-Хаммади Мохаммед Али, — это вскоре стало ясно — оказалось коптскими переводами, сделанными почти полторы тысячи лет назад, еще более древних манускриптов. Сами оригиналы были написаны на греческом - языке Нового Завета; как выявили Доресс, Пюэш и Квиспел, часть из них была открыта археологами 50 лет назад, когда те нашли несколько фрагментов подлинного греческого текста Евагелия от Фомы.

О датировке самих манускриптов не существует больших споров. Рассматриваемые папирусы имеют кожаные переплеты, и поэтому коптские рукописи относят к 350-400 гг. н.э. Но ученые спорят о датировке исходных текстов. Некоторые из них не могли появиться ранее 120-150 гг. н.э., так как Ириней, ортодоксальный лионский епископ, заявляет в 180 г., что еретики «похваляются тем, что обладают большим числом евангелий, чем есть на самом деле»; он жалуется, что в его время такие писания уже имели широкое распространение - от Галлии до Рима, Греции и Малой Азии.

Квиспел и его коллеги, впервые опубликовавшие Евангелие от Фомы, определили дату для подлинника - 140 г. н.э. Некоторые считали, что, поскольку те евангелия были еретическими, они должны были быть написаны позже, чем новозаветные евангелия, которые датировались 60-110 гг. Но недавно профессор Гарвардского университета Гельмут Кестер предположил, что собрание изречений в Евангелии от Фомы, хотя и составленное в 140 г., может включать некоторые традиции, даже более древние, чем евангелия Нового Завета, «возможно, как первой, так и второй половины I века» (50-100 гг.), то есть более ранние, чем Евангелия от Марка, Матфея, Луки и Иоанна.

Ученые, исследующие находки Наг-Хаммади, обнаружили, что в некоторых рукописях повествуется о происхождении рода человеческого в терминах, очень отличающихся от тех, что обычно встречаются в Книге Бытия. Свидетельство Истины, например, повествует о райском саде с точки зрения змия! Здесь давно известный змий, появляющийся в гностической литературе как принцип божественной мудрости, убеждает Адама и Еву разделить знание, в то время как Господь грозит им смертью, ревниво пытаясь отвратить их от получения знания и выгоняя из Рая, когда они достигают такового13. В другом тексте, таинственно озаглавленном Гром. Совершенный Ум, повествуется о женской божественной силе с необыкновенно певучим и прекрасным голосом:

Итак, я есть первая и последняя, Я почитаемая и презираемая. Я блудница и святая. Я жена, и я дева...

Я бесплодная и имеющая множество сынов...