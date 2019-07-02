Луи Шарбонно-Лассе - Вульнерарий Христа - Мистическая книга ран Христовых

Книга «Вулънерарий Христа» (или «Таинственная эмблематика ран тела и сердца Иисуса Христа») должна была составить вторую часть монументального исследования Шарбонно-Лассэ по символике Спасителя, став продолжением «Бестиария Христа».

До своей смерти, наступившей 26 декабря 1946 года, автору удалось завершить «Вульнерарий Христа», оставив рукопись произведения среди своего огромного архива и богатых археологических коллекций. Но эта рукопись оказалась похищенной в 1960 году человеком, объявившим себя представителем издательского дома, якобы уполномоченным вести переговоры по публикации книги. Правопреемники покойного символиста с доверием передали рукопись этому господину, что они ранее в 1950 году уже делали для прославленного католического издательства Дескле де Брувера, но его руководство пришло к заключению, что было не в состоянии выпустить в свет это произведение и вернуло оригинал наследникам Шарбонно-Лассэ в Лудюн. Но десять лет спустя «Вульнерарий Христа», попав в руки таинственного господина, исчез безвозвратно.

Луи Шарбонно-Лассэ - Вульнерарий Христа - Мистическая книга ран Христовых

ТАИНСТВЕННАЯ ЭМБЛЕМАТИКА РАН ТЕЛА И СЕРДЦА ИИСУСА ХРИСТА

Триста пятьдесят девять образов, гравированных на дереве автором.

Тридцать две картинки

Перевод с французского и вступительная статья Владимира Ткаченко-Гильдебрандта (Прандау)

Том III. Части I-VIII

М: ТД Велигор, 2019. - 512 с: ил.

ISBN 978-5-88875-665-2

Луи Шарбонно-Лассэ - Вульнерарий Христа - Мистическая книга ран Христовых - Содержание

ДВАЖДЫ РОЖДЕННАЯ КНИГА

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ. ИЗОБРАЖЕНИЯ ПЯТИ РАН ХРИСТА В ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ХРИСТИАНСКОМ ИСКУССТВЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ. «SIGNACULUM DOMINI»

ГЛАВА ВТОРАЯ. «SIGNACULUM DOMINI» В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ГЕРАЛЬДИКЕ

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. НАБЛЮДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕЧАТИ «SIGNACULUM DOMINI»

ВТОРАЯ ЧАСТЬ. ИЗОБРАЖЕНИЯ БОКОВОЙ РАНЫ ИИСУСА

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. БОКОВАЯ РАНА ИИСУСА

ГЛАВА ПЯТАЯ. ЛИНЗОВИДНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ БОКОВОЙ РАНЫ ИИСУСА

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ. ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРОЛИТИЯ ИСКУПИТЕЛЬНОЙ КРОВИ

ГЛАВА ШЕСТАЯ. СИМВОЛИЧЕСКАЯ ЖАЖДА

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. СЕРДЦЕ, ИСТОЧНИК ЖИЗНИ И СВЯТОСТИ

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ИСТОЧНИКИ СПАСИТЕЛЯ

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. МИСТИЧЕСКИЕ ТОЧИЛА

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ТРОЙСТВЕННАЯ ОГРАДА

ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ. ЭМБЛЕМАТИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ ПЯТИ РАН ХРИСТОВЫХ

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. ДЕРЕВЬЯ СТРАСТЕЙ

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. РАСТЕНИЯ БОЖЕСТВЕННОЙ КАЗНИ

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. САД ИЗЪЯЗВЛЕННОГО ХРИСТА

ПЯТАЯ ЧАСТЬ. ЭМБЛЕМАТИЧЕСКИЕ КАМНИ ИЗРАНЕННОГО ХРИСТА

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. КАМНИ СТРАСТЕЙ ГОСПОДНИХ

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. СВЯТОЙ ГРААЛЬ

ШЕСТАЯ ЧАСТЬ. ЭМБЛЕМАТИКА РАНЕНОГО СЕРДЦА ИИСУСА

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. НАЧАЛА ИКОНОГРАФИИ СЕРДЦА ИИСУСА

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. ДРЕВНЯЯ ИКОНОГРАФИЯ СЕРДЦА ХРИСТОВА В КОНЦЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ. ПОСЛЕДУЮЩАЯ ЗА РЕНЕССАНСОМ ИКОНОГРАФИЯ СЕРДЦА ХРИСТОВА

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ. ДРЕВНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА БЛАГОЧЕСТИЯ В МАЛЕНЬКИХ ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ ГОРОДАХ

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ. ОБРАЗЫ СВЯЩЕННОГО СЕРДЦА И ГЕРБЫ САМОДЕРЖЦЕВ

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ. АСТРОНОМИЧЕСКИЙ МРАМОР КАРТЕЗИАНСКОГО МОНАСТЫРЯ СЕН-ДЕНИ-Д'ОРК

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ. СОЛЯРНЫЕ СЕРДЦЕВИДНЫЕ ЦИФЕРБЛАТЫ

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ. СЕРДЦА-РЕЛИКВАРИИ

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ИКОНОГРАФИЯ СЕРДЦА ХРИСТА ЗА РУБЕЖОМ

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ. РАЗЛИЧНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ СЕРДЦА ИИСУСА

СЕДЬМАЯ ЧАСТЬ. ИКОНОГРАФИЯ СЕРДЦА ИИСУСА В КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫХ ВОЙСКАХ ВАНДЕИ

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ. ИНСИГНИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ «СКАПУЛАРИЕВ» ПО ОБРАЗУ СВЯЩЕННОГО СЕРДЦА

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ. ОРДЕН СВЯТОГО МИХАИЛА ШУАНОВ

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ. ДРЕВНИЕ ВАНДЕЙСКИЕ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ. «КРЕСТЫ ОТЦА ДЕМОНФОРА»

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ. ИЗОБРАЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С КУЛЬТОМ СЕРДЦА ИИСУСА

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ. КОЩУНСТВЕННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ СЕРДЦА ИИСУСА

ГЛАВАТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ. СЕРДЦА ЭНВОЛЬТАЦИИ

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ. ЭПИЛОГ И ОПРОВЕРЖЕНИЕ НЕКОТОРЫХ КРИТИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

СВЯЩЕННОЕ СЕРДЦЕ ДОНЖОНА В ЗАМКЕ ШИНОН, ПРИПИСЫВАЕМОЕ РЫЦАРЯМ ХРАМА

ЛУИ ШАРБОННО-ЛАССЭ. ЭЗОТЕРИЗМ НЕКОТОРЫХ ХРИСТИАНСКИХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ

СОДЕРЖАНИЕ ГРАВЮР

СОДЕРЖАНИЕ КАРТИНОК

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Луи Шарбонно-Лассэ - Вульнерарий Христа - Мистическая книга ран ХристовыхРукописи не горят: они иногда просто исчезают

По истечении многих лет, современным ученым, в том числе Пьер-Луиджи Зоккателли и Готье Перозаку, досконально исследовавшим творчество Луи Шарбонно-Лассэ, рассеянное по статьям в таких католических и эзотерических периодических изданиях, как, например, обозрения: «Regnabit», «Интеллектуальное Сияние» и «Atlantis»; основательно изучившим методику составления автором «Бестиария Христа», удалось реконструировать и «Вульнерарий Христа», который мы ныне имеем честь представить для русскоязычного читателя.

В конце книги дана таблица соответствия, указывающая на статьи Луи Шарбонно-Лассэ, ранее публиковавшиеся в вышеперечисленных изданиях, из которых современные составители формировали главы «Вульнерария Христа». Сам принцип построения книги сверялся исследователями с ее рукописными планами и набросками, сохранившимися в архиве Шарбонно-Лассэ в Лудюне.

Кроме того, в Приложение к первому русскому изданию мы включили два небольших произведения Шарбонно-Лассэ: статью «Священное Сердце донжона в замке Шинон», приписываемое рыцарям Храма. И сборник «Эзотеризм некоторых христианских геометрических символов», сопровождаемый вводной заметкой Жоржа Тамоса и пополнением Рене Мютеля. (Оба последних являлись друзьями Луи Шарбонно-Лассэ и Рене Генона, будучи членами эзотерических сообществ Внутренней Звезды и Братства Рыцарей Божественного Параклета).

На наш взгляд, вышеуказанные статьи органично восполняют «Вульнерарий Христа». А статья в дополнении к сборнику Шарбонно-Лассэ «О неизвестных граффити часовни Мартрэ в Лудюне», принадлежащая перу Рене Мютеля, который основывался на законе аналогии и каббалистических значениях граффити, делает важную аллюзию на сердце, как полюс и «осевое» начало человеческого естества.

Стоит отметить, что, оставаясь ревностным католиком, сам Шарбонно-Лассэ блестяще разбирался в обрядах разнообразных тайных и эзотерических сообществ, а также их посвятительных практиках. А потому с потаенной любовью обращался к христианству первых столетий нашей эры, когда в первенствующей церкви существовала Disciplina arcani (умение хранить тайны), и многие считали экклесию (в данном случае: высший церковный орган) мистическим сообществом избранных к Спасению, иначе -людей, ведомых Святым Духом.

Тогда крещеные люди считались дважды рожденным, поскольку второй раз они родились посредством воды и духа. До сих пор члены индийских высших каст - брахманы, кшатрии и вайшьи - называются «дважды рожденными» (двиджати), поскольку их представители в возрасте от 8 до 12 лет проходят особый обряд упанаяна, символизирующий второе рождение, и, дающий право на участие в священнодействиях.

Волею судьбы и провидения нечто подобное произошло и с утраченной, погибшей и воскрешенной, но дважды рожденной книгой Луи Шарбонно-Лассэ «Вульнерарий Христа». Прикасаясь к самым таинственным аспектам христианства, выдающийся французский символист, на наш взгляд, прекрасно понимал, что арийские «дважды рожденные» представлялись отдаленным прообразом Христа Спасителя, воскресшего и равно божественного, иначе говоря: «дважды рожденного».

Итак, рукописи действительно не горят, но поскольку прекрасные книги обладают душой, заложенной в них преломлением души автора, то они иногда воскрешаются, становясь «дважды рожденными». Что касается реконструкции или восстановления, то это уже технологические подробности, на осуществление которых могут привлекаться совершенно разные люди. И разве не промыслом божьим, исходящим от Пресвятой Троицы, Священной Триады, регулируется подобные удивительные вещи? Ответ, как мне представляется, очевиден.

И в этой связи еще один яркий пример. Спустя столетия, подобно фениксу, из пепелища своих сожженных в Париже сановников, здесь же в 1804 году возродился Суверенный Военный Орден Иерусалимского Храма. Это произошло благодаря императору Наполеону и Бернару-Раймону Фабре-Палапра, 47-му великому магистру, на основании тайной преемственности от Иоанна Марка Лармениуса Иерусалимского, ставшего во главе тамплиеров после Жака де Моле, 23-го и последнего на тот период официального великого магистра ордена.

Луи Шарбонно-Лассэ - Бестиарий Христа - Энциклопедия мистических существ и животных в христианстве - 2 тома

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