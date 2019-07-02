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Шарбонно-Лассэ - Вульнерарий Христа - Мистическая книга ран Христовых

Луи Шарбонно-Лассе - Вульнерарий Христа - Мистическая книга ран Христовых
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Biblical Studies, **Ecclesiology Faith Experience, History, Cultural Studies Art

Книга «Вулънерарий Христа» (или «Таинственная эмблематика ран тела и сердца Иисуса Христа») должна была составить вторую часть монументального исследования Шарбонно-Лассэ по символике Спасителя, став продолжением «Бестиария Христа».

До своей смерти, наступившей 26 декабря 1946 года, автору удалось завершить «Вульнерарий Христа», оставив рукопись произведения среди своего огромного архива и богатых археологических коллекций. Но эта рукопись оказалась похищенной в 1960 году человеком, объявившим себя представителем издательского дома, якобы уполномоченным вести переговоры по публикации книги. Правопреемники покойного символиста с доверием передали рукопись этому господину, что они ранее в 1950 году уже делали для прославленного католического издательства Дескле де Брувера, но его руководство пришло к заключению, что было не в состоянии выпустить в свет это произведение и вернуло оригинал наследникам Шарбонно-Лассэ в Лудюн. Но десять лет спустя «Вульнерарий Христа», попав в руки таинственного господина, исчез безвозвратно.

Луи Шарбонно-Лассэ - Вульнерарий Христа - Мистическая книга ран Христовых

ТАИНСТВЕННАЯ ЭМБЛЕМАТИКА РАН ТЕЛА И СЕРДЦА ИИСУСА ХРИСТА
Триста пятьдесят девять образов, гравированных на дереве автором.
Тридцать две картинки
Перевод с французского и вступительная статья Владимира Ткаченко-Гильдебрандта (Прандау)
Том III. Части I-VIII

М: ТД Велигор, 2019. - 512 с: ил.

ISBN 978-5-88875-665-2

Луи Шарбонно-Лассэ - Вульнерарий Христа - Мистическая книга ран Христовых - Содержание

  • ДВАЖДЫ РОЖДЕННАЯ КНИГА

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ. ИЗОБРАЖЕНИЯ ПЯТИ РАН ХРИСТА В ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ХРИСТИАНСКОМ ИСКУССТВЕ

  • ГЛАВА ПЕРВАЯ. «SIGNACULUM DOMINI»

  • ГЛАВА ВТОРАЯ. «SIGNACULUM DOMINI» В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ГЕРАЛЬДИКЕ

  • ГЛАВА ТРЕТЬЯ. НАБЛЮДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕЧАТИ «SIGNACULUM DOMINI»

ВТОРАЯ ЧАСТЬ. ИЗОБРАЖЕНИЯ БОКОВОЙ РАНЫ ИИСУСА

  • ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. БОКОВАЯ РАНА ИИСУСА

  • ГЛАВА ПЯТАЯ. ЛИНЗОВИДНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ БОКОВОЙ РАНЫ ИИСУСА

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ. ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРОЛИТИЯ ИСКУПИТЕЛЬНОЙ КРОВИ

  • ГЛАВА ШЕСТАЯ. СИМВОЛИЧЕСКАЯ ЖАЖДА

  • ГЛАВА СЕДЬМАЯ. СЕРДЦЕ, ИСТОЧНИК ЖИЗНИ И СВЯТОСТИ

  • ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ИСТОЧНИКИ СПАСИТЕЛЯ

  • ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. МИСТИЧЕСКИЕ ТОЧИЛА

  • ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ТРОЙСТВЕННАЯ ОГРАДА

ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ. ЭМБЛЕМАТИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ ПЯТИ РАН ХРИСТОВЫХ

  • ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. ДЕРЕВЬЯ СТРАСТЕЙ

  • ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. РАСТЕНИЯ БОЖЕСТВЕННОЙ КАЗНИ

  • ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. САД ИЗЪЯЗВЛЕННОГО ХРИСТА

ПЯТАЯ ЧАСТЬ. ЭМБЛЕМАТИЧЕСКИЕ КАМНИ ИЗРАНЕННОГО ХРИСТА

  • ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. КАМНИ СТРАСТЕЙ ГОСПОДНИХ

  • ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. СВЯТОЙ ГРААЛЬ

ШЕСТАЯ ЧАСТЬ. ЭМБЛЕМАТИКА РАНЕНОГО СЕРДЦА ИИСУСА

  • ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. НАЧАЛА ИКОНОГРАФИИ СЕРДЦА ИИСУСА

  • ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. ДРЕВНЯЯ ИКОНОГРАФИЯ СЕРДЦА ХРИСТОВА В КОНЦЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

  • ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ. ПОСЛЕДУЮЩАЯ ЗА РЕНЕССАНСОМ ИКОНОГРАФИЯ СЕРДЦА ХРИСТОВА

  • ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ. ДРЕВНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА БЛАГОЧЕСТИЯ В МАЛЕНЬКИХ ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ ГОРОДАХ

  • ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ. ОБРАЗЫ СВЯЩЕННОГО СЕРДЦА И ГЕРБЫ САМОДЕРЖЦЕВ

  • ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ. АСТРОНОМИЧЕСКИЙ МРАМОР КАРТЕЗИАНСКОГО МОНАСТЫРЯ СЕН-ДЕНИ-Д'ОРК

  • ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ. СОЛЯРНЫЕ СЕРДЦЕВИДНЫЕ ЦИФЕРБЛАТЫ

  • ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ. СЕРДЦА-РЕЛИКВАРИИ

  • ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ИКОНОГРАФИЯ СЕРДЦА ХРИСТА ЗА РУБЕЖОМ

  • ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ. РАЗЛИЧНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ СЕРДЦА ИИСУСА

СЕДЬМАЯ ЧАСТЬ. ИКОНОГРАФИЯ СЕРДЦА ИИСУСА В КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫХ ВОЙСКАХ ВАНДЕИ

  • ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ. ИНСИГНИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ «СКАПУЛАРИЕВ» ПО ОБРАЗУ СВЯЩЕННОГО СЕРДЦА

  • ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ. ОРДЕН СВЯТОГО МИХАИЛА ШУАНОВ

  • ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ. ДРЕВНИЕ ВАНДЕЙСКИЕ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

  • ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ. «КРЕСТЫ ОТЦА ДЕМОНФОРА»

  • ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ. ИЗОБРАЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С КУЛЬТОМ СЕРДЦА ИИСУСА

  • ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ. КОЩУНСТВЕННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ СЕРДЦА ИИСУСА

  • ГЛАВАТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ. СЕРДЦА ЭНВОЛЬТАЦИИ

  • ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ. ЭПИЛОГ И ОПРОВЕРЖЕНИЕ НЕКОТОРЫХ КРИТИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

  • СВЯЩЕННОЕ СЕРДЦЕ ДОНЖОНА В ЗАМКЕ ШИНОН, ПРИПИСЫВАЕМОЕ РЫЦАРЯМ ХРАМА

  • ЛУИ ШАРБОННО-ЛАССЭ. ЭЗОТЕРИЗМ НЕКОТОРЫХ ХРИСТИАНСКИХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ

  • СОДЕРЖАНИЕ ГРАВЮР

  • СОДЕРЖАНИЕ КАРТИНОК

  • ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ

  • БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Луи Шарбонно-Лассэ - Вульнерарий Христа - Мистическая книга ран ХристовыхРукописи не горят: они иногда просто исчезают

Страница книги

По истечении многих лет, современным ученым, в том числе Пьер-Луиджи Зоккателли и Готье Перозаку, досконально исследовавшим творчество Луи Шарбонно-Лассэ, рассеянное по статьям в таких католических и эзотерических периодических изданиях, как, например, обозрения: «Regnabit», «Интеллектуальное Сияние» и «Atlantis»; основательно изучившим методику составления автором «Бестиария Христа», удалось реконструировать и «Вульнерарий Христа», который мы ныне имеем честь представить для русскоязычного читателя.

В конце книги дана таблица соответствия, указывающая на статьи Луи Шарбонно-Лассэ, ранее публиковавшиеся в вышеперечисленных изданиях, из которых современные составители формировали главы «Вульнерария Христа». Сам принцип построения книги сверялся исследователями с ее рукописными планами и набросками, сохранившимися в архиве Шарбонно-Лассэ в Лудюне.

Кроме того, в Приложение к первому русскому изданию мы включили два небольших произведения Шарбонно-Лассэ: статью «Священное Сердце донжона в замке Шинон», приписываемое рыцарям Храма. И сборник «Эзотеризм некоторых христианских геометрических символов», сопровождаемый вводной заметкой Жоржа Тамоса и пополнением Рене Мютеля. (Оба последних являлись друзьями Луи Шарбонно-Лассэ и Рене Генона, будучи членами эзотерических сообществ Внутренней Звезды и Братства Рыцарей Божественного Параклета).

На наш взгляд, вышеуказанные статьи органично восполняют «Вульнерарий Христа». А статья в дополнении к сборнику Шарбонно-Лассэ «О неизвестных граффити часовни Мартрэ в Лудюне», принадлежащая перу Рене Мютеля, который основывался на законе аналогии и каббалистических значениях граффити, делает важную аллюзию на сердце, как полюс и «осевое» начало человеческого естества.

Стоит отметить, что, оставаясь ревностным католиком, сам Шарбонно-Лассэ блестяще разбирался в обрядах разнообразных тайных и эзотерических сообществ, а также их посвятительных практиках. А потому с потаенной любовью обращался к христианству первых столетий нашей эры, когда в первенствующей церкви существовала Disciplina arcani (умение хранить тайны), и многие считали экклесию (в данном случае: высший церковный орган) мистическим сообществом избранных к Спасению, иначе -людей, ведомых Святым Духом.

Тогда крещеные люди считались дважды рожденным, поскольку второй раз они родились посредством воды и духа. До сих пор члены индийских высших каст - брахманы, кшатрии и вайшьи - называются «дважды рожденными» (двиджати), поскольку их представители в возрасте от 8 до 12 лет проходят особый обряд упанаяна, символизирующий второе рождение, и, дающий право на участие в священнодействиях.

Волею судьбы и провидения нечто подобное произошло и с утраченной, погибшей и воскрешенной, но дважды рожденной книгой Луи Шарбонно-Лассэ «Вульнерарий Христа». Прикасаясь к самым таинственным аспектам христианства, выдающийся французский символист, на наш взгляд, прекрасно понимал, что арийские «дважды рожденные» представлялись отдаленным прообразом Христа Спасителя, воскресшего и равно божественного, иначе говоря: «дважды рожденного».

Итак, рукописи действительно не горят, но поскольку прекрасные книги обладают душой, заложенной в них преломлением души автора, то они иногда воскрешаются, становясь «дважды рожденными». Что касается реконструкции или восстановления, то это уже технологические подробности, на осуществление которых могут привлекаться совершенно разные люди. И разве не промыслом божьим, исходящим от Пресвятой Троицы, Священной Триады, регулируется подобные удивительные вещи? Ответ, как мне представляется, очевиден.

И в этой связи еще один яркий пример. Спустя столетия, подобно фениксу, из пепелища своих сожженных в Париже сановников, здесь же в 1804 году возродился Суверенный Военный Орден Иерусалимского Храма. Это произошло благодаря императору Наполеону и Бернару-Раймону Фабре-Палапра, 47-му великому магистру, на основании тайной преемственности от Иоанна Марка Лармениуса Иерусалимского, ставшего во главе тамплиеров после Жака де Моле, 23-го и последнего на тот период официального великого магистра ордена.

Луи Шарбонно-Лассэ - Бестиарий Христа - Энциклопедия мистических существ и животных в христианстве - 2 тома

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Views 748
Rating 5.0 / 5
Added 02.07.2019
Author brat Oleksiy
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5.0/5 (3)

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