Перед нами уникальная книга, которая должна была составить основу фундаментального труда Луи Шарбонно-Лассэ по происхождению, истории и развитию христианского символизма. К сожалению, автору не удалось осуществить свой замысел целиком: вмешались политические обстоятельства, и многое безвозвратно исчезло в лихолетье Второй Мировой войны. Однако по сохранившимся фрагментам, реконструированным благодаря усердию французских ученых, можно судить о многогранности и энциклопедической эрудированности Луи Шарбонно-Лассэ, христианского символиста, археолога, историка, краеведа, геральдиста, сигиллографа и нумизмата. Особо отметим, что он интересен не только тем, что внес весомый вклад в эти научные дисциплины, но и поскольку трудился на стыке сфер, занимающихся тонкими мирами и материями: религиоведения, богословия, египтологии, античной философии и культуры, ориенталистики, ересеологии, мистики, герметических знаний, христианской и иудейской эзотерики. В этом и заключается универсальность его книги как для всякого христианина, взыскующего истину, так и для любого культурного человека, желающего расширить свой кругозор в столь редкостном для нынешнего времени символическом знании, вырастающем у Шарбоннэ-Лассэ в стройную символическую историософию.
Кроме того, единожды раскрыв «Бестиарий Христа», читатель уже не станет упрощенно относиться к символам, как, вероятно, внушали ему до этого ограниченные и несведущие авторитеты или источники, и сможет обрести истинный смысл символического понятия, возможно, уже полностью утраченный в религиозном экзотеризме. Так или иначе, но для самого Шарбонно-Лассэ несомненно одно: символизм - это эзотерическая культура идей, потеря которой самым негативным образом отражается на религии и, следовательно, на обществе. Вот почему роль его книги сложно переоценить в наше неспокойное переходное время, когда, с одной стороны, правит попрание всех смыслов и нравственных норм, а с другой - фанатизм и невежество. Но первое и второе суть профанация или, выражаясь в духе Шарбонно-Лассэ, забвение религиозного символизма. Впрочем, сегодня мало кто об этом задумывается.
Луи Шарбонно-Лассэ - Бестиарий Христа - Энциклопедия мистических существ и животных в христианстве - Том 1 - Части I—VIII
М.: ТД Велигор, 2017. - 576 с: ил.
ISBN 978-5-88875-527-3
Луи Шарбонно-Лассэ - Бестиарий Христа - Энциклопедия мистических существ и животных в христианстве - Том 1 - Содержание
- ПУТЕШЕСТВИЕ К ИСТОКАМ ХРИСТИАНСКОГО СИМВОЛИЗМА
- ЖИЗНЕННЫЕ ВЕХИ МАСТЕРА-СИМВОЛИСТА
- ПРЕДТЕЧИ СИМВОЛИЗМА ШАРБОННО-ЛАССЭ В РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКИХ КРУГАХ
- «ФИЗИОЛОГ» - ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК «БЕСТИАРИЯ ХРИСТА». ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ РЕЛИГИОЗНОГО ХАРАКТЕРА
ПРЕДИСЛОВИЕ
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ. ВВЕДЕНИЕ
- ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЗАРОЖДЕНИЕ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ СИМВОЛИКИ И ЭМБЛЕМАТИКИ В ЦЕРКВИ
- ГЛАВА ВТОРАЯ. ИСТОЧНИКИ ХРИСТИАНСКОЙ ЭМБЛЕМАТИКИ
- ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ХРИСТИАНСКАЯ ЭМБЛЕМАТИКА И ИСКУССТВА В ПРОШЛЫЕ СТОЛЕТИЯ
ВТОРАЯ ЧАСТЬ. ЧЕТЫРЕ «ЖИВОТНЫХ» ВИДЕНИЙ ИЕЗЕКИИЛЯ И СВЯТОГО ИОАННА
- ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ЧЕТЫРЕ ЖИВОТНЫХ ТЕТРАМОРФА: ЧЕЛОВЕК, ЛЕВ, ТЕЛЕЦ И ОРЕЛ
- ГЛАВА ПЯТАЯ. ЛЕВ. МОРСКОЙ ЛЕВ И МАНТИКОРА
- ШЕСТАЯ ГЛАВА. ТЕЛЕЦ. МОЛОХ И МИНОТАВР
- ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ФОРМА АНГЕЛА. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ФОРМА САТАНЫ
- ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ОРЕЛ
- ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ТЕТРАМОРФ
ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ. О НЕКОТОРЫХ ЧАСТЯХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА
- ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЕРДЦЕ
- ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. ЯЗЫК И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ УСТА
- ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ РУКА
- ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. РУКА ПРАВОСУДИЯ САМОДЕРЖЦЕВ И ПЕРЧАТКИ ПОНТИФИКОВ
ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ. ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
- ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. БЫК
- ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. ТЕЛЕНОК
- ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. ТЕЛИЦА И КОРОВА
- ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. ОБЫКНОВЕННЫЙ БАРАН
- ВОСЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА. БАРАН-МУФЛОН
- ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ. ОВЕН ФРИКСА И ЕГО ЗОЛОТОЕ РУНО
- ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ. АГНЕЦ
- ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ. ОВЦЫ
- ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ. КОЗЕЛ
- ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ. КОЗЛЕНОК
- ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. КОЗА
- ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ. МОЛОКО
- ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ. ПАСТЫРЬ ХРИСТОС. ПАСТЫРСКИЕ КУВШИН И ПОСОХ
- ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ. ЛОШАДЬ
- ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ. ОСЕЛ
ПЯТАЯ ЧАСТЬ. ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ
- ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ. ДИКИЙ ОСЕЛ
- ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ. ОЛЕНЬ
- ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ. ОЛЕНИХА
- ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ. ЛАНЬ
- ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ. ОРИКС ЕДИНОРОГ
- ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ФРОНТАЛЬНЫЙ ЮГ ЖИВОТНЫХ
- ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ. РОГ ИЗОБИЛИЯ
- ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ. СЛОНОВАЯ КОСТЬ
- ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ. ПАНТЕРА. ГИЕНА
- ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ. ГЕПАРД. ЛЕОПАРД - СОБАКА
- ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ. ХРИСТОС ОХОТНИК
- ГЛАВА СОРОКОВАЯ. РЫСЬ. КРОТ
- ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ. ВОЛК
- ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ. МАНГУСТ-ИХНЕВМОН
- ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ. ЛАСКА
- ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ. ГОРНОСТАЙ
ШЕСТАЯ ЧАСТЬ. СКАЗОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
- ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ. ПЕГАС
- ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ. ГИППОГРИФ
- ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ. ЕДИНОРОГ
- ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ. ПИРАССУАПИ
- ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТАЯ. ШАМФЮР
- ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТАЯ. КЕНТАВР
- ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ. КЕНТАВР - СТРЕЛЕЦ
- ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ. ГРИФФОН
- ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ. СФИНКС И СФИНГА
- ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ. ДРАКОН
СЕДЬМАЯ ЧАСТЬ. СКАЗОЧНЫЕ ПТИЦЫ
- ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ. ФЕНИКС
- ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ. РАЙСКАЯ ПТИЦА
- ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ. КАЛАДРИЙ (РЖАНКА)
ВОСЬМАЯ ЧАСТЬ. ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ
- ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ. ЯГНЯТНИК
- ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ. СОКОЛ И ЯСТРЕБ
- ГЛАВА ШЕСТИДЕСЯТАЯ. ГРИФ
- ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ. СОВА. ФИЛИН
Луи Шарбонно-Лассе - Бестиарий Христа - Энциклопедия мистических существ и животных в христианстве - Том 1 - Предисловие
Вчитавшись в «Бестиарий Христа», понимаешь, что книга обладает полноценным энциклопедическим характером, как по структуре, так и по содержанию, чего, кажется, не отмечали французские исследователи, а потому, восстанавливая справедливость, ее первое русское издание мы сопроводили подзаголовком «Энциклопедия мистических существ и животных в христианстве». Вместе с тем, ее можно рассматривать и в качестве энциклопедии жизни средневековой Европы, где правил римско-католический спиритуализм, процветали рыцарские и монашеские ордена, создавался легендарный цикл о Святом Граале, воздвигались блестящие произведения романской и готической архитектуры, а герметические философы в тиши монастырей или тайных убежищ трудились над трансмутацией металлов. Следовательно, «Бестиарий Христа» приобретает еще неоценимое искусствоведческое значение, и в этом плане может быть предпослан для изучения не только медиевистам, теологам, философам и эзотерикам, но и студентам, специализирующимся на истории искусств. Что ж, ничего удивительного, поскольку символ, по мысли Шарбоннэ-Лассэ, охватывает собой, как совокупность веры, знания и практики человека, так и бытие сверхъестественных существ, идей, если угодно, ангелов или эонов гностицизма.
Луи Шарбонно-Лассэ - Бестиарий Христа - Энциклопедия мистических существ и животных в христианстве - Том 2 - Части IX-XVIL
М.: ТД Велигор, 2018. - 640 с: ил.
ISBN 978-5-88875-528-0
Луи Шарбонно-Лассэ - Бестиарий Христа - Энциклопедия мистических существ и животных в христианстве - Том 2 - Содержание
ДЕВЯТАЯ ЧАСТЬ. ЛЕСНЫЕ И ПОЛЕВЫЕ ПТИЦЫ
- ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ. СТРАУС
- ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ. ГОЛУБЬ
- ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ. ГОРЛИЦА
- ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ. ВОРОНА
- ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ. ПЕРЕПЕЛ И ПАСТУШОК ШИЛЬНЫХ ТРАВ. КУРОПАТКА
- ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ. ЛАСТОЧКА
- ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ. СЕЛЕВКИД
- ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ. МЕДОУКАЗЧИК
- ГЛАВА СЕМИДЕСЯТАЯ. ВОРОБЕЙ
- ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ. ЖАВОРОНОК
- ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ВТОРАЯ. ТРЯСОГУЗКА
- ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ. ЗЕЛЕНЫЙ ДЯТЕЛ
- ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ. СОЛОВЕЙ
- ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ПЯТАЯ. СЛАВКА
- ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ. ПТАШКИ СТРАСТЕЙ ИИСУСА ХРИСТА
ДЕСЯТАЯ ЧАСТЬ. ПТИЦЫ ВОД И ПОБЕРЕЖИЙ
- ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ. ЛЕБЕДЬ
- ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ. УТКА И ГУСЬ
- ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ. ЗИМОРОДОК
- ГЛАВА ВОСЬМИДЕСЯТАЯ. ПЕЛИКАН.ВАМПИР - ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ
- ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ. ИБИС
- ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ВТОРАЯ. ЦАПЛЯ
- ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ. МАРАБУ
- ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ. ЖУРАВЛЬ
- ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЯТАЯ. АИСТ
- ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ. ЛЫСУХА
- ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ. БЕКАС
- ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ. ЧИБИС
ОДИННАДЦАТАЯ ЧАСТЬ. ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ
- ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ. ПАВЛИН
- ГЛАВА ДЕВЯНОСТАЯ. ПЕТУХ.ВАСИЛИСК
- ГЛАВА ДЕВЯНОСТА ПЕРВАЯ. КУРИЦА И ЕЕ ЦЫПЛЕНОК. КУКУШКА
ДВЕНАДЦАТАЯ ЧАСТЬ. СИМВОЛИЧЕСКИЕ ЧАСТИ ПТИЦЫ
- ГЛАВА ДЕВЯНОСТА ВТОРАЯ. КРЫЛЬЯ ПТИЦ
- ГЛАВА ДЕВЯНОСТА ТРЕТЬЯ. ПЕРО. ПУХ
- ГЛАВА ДЕВЯНОСТАЧЕТВЕРТАЯ. ЯЙЦА ПТИЦ
- ГЛАВА ДЕВЯНОСТА ПЯТАЯ. «ЯЗЫК» И ПЕНИЕ ПТИЦ
ТРИНАДЦАТАЯ ЧАСТЬ. РЫБЫ
- ГЛАВА ДЕВЯНОСТА ШЕСТАЯ. РЫБА
- ГЛАВА ДЕВЯНОСТА СЕДЬМАЯ. ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ РЫБА
- ГЛАВА ДЕВЯНОСТА ВОСЬМАЯ. ДЕЛЬФИН
- ГЛАВА ДЕВЯНОСТА ДЕВЯТАЯ. РАКООБРАЗНЫЕ
- ГЛАВА СОТАЯ. ПРИЛИПАЛА
- ГЛАВА СТО ПЕРВАЯ. МОРСКОЙ КОНЕК
- ГЛАВА СТО ВТОРАЯ. ЩУКА
- ГЛАВА СТО ТРЕТЬЯ. ХРИСТОС-РЫБОЛОВ И ЕГО ОСНАСТКА. СИРЕНА
- ГЛАВА СТО ЧЕТВЕРТАЯ. АМБРА
ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ЧАСТЬ. РЕПТИЛИИ
- ГЛАВА СТО ПЯТАЯ. НИЛЬСКАЯ ГИДРА
- ГЛАВА СТО ШЕСТАЯ. ЗМЕЯ
- ГЛАВА СТО СЕДЬМАЯ. ДРЕВНИЕ ЭМБЛЕМЫ ЗМЕИ И ЛАДАННИКА,
- ГЛАВА СТО ВОСЬМАЯ. МЕДНЫЙ ЗМЕЙ
- ГЛАВА СТО ДЕВЯТАЯ. ЗМЕЕВИДНЫЙ ПОСОХ МОИСЕЯ И ААРОНА
- ГЛАВА СТО ОДИННАДЦАТАЯ. ДВЕ ЗМЕИ КАДУЦЕЯ
- ГЛАВА СТО ДВЕНАДЦАТАЯ. УРОБОРОС
- ГЛАВА СТО ТРИНАДЦАТАЯ. САЛАМАНДРА
- ГЛАВА СТО ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. ЛЯГУШКА.ЖАБА
ПЯТНАДЦАТАЯ ЧАСТЬ. НАСЕКОМЫЕ
- ГЛАВА СТО ПЯТНАДЦАТАЯ. ЧЕРВЬ
- ГЛАВА СТО ШЕСТНАДЦАТАЯ. ГУСЕНИЦА
- ГЛАВА СТО СЕМНАДЦАТАЯ. БАБОЧКА
- ГЛАВА СТО ВОСЕМНАДЦАТАЯ. СВЕТЛЯК ИЛИ СВЕТЛЯЧОК
- ГЛАВА СТО ДЕВЯТНАДЦАТАЯ. ПЧЕЛА
- ГЛАВА СТО ДВАДЦАТАЯ. ЦАРИЦА ПЧЕЛА И ЕЕ УЛЕЙ
- ГЛАВА СТО ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ. МЕД
- ГЛАВА СТО ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ. ВОСК
- ГЛАВА СТО ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ. РОЮЩАЯ ОСА ИЛИ ОСА ИХНЕВМОН.САРАНЧА
- ГЛАВА СТО ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. КУЗНЕЧИК
- ГЛАВА СТО ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ. СВЯЩЕННЫЙ СКАРАБЕЙ И ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ НАВОЗНИКИ. СКОРПИОН
- ГЛАВА СТО ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ. НАВОЗНИКИ В ФОЛЬКЛОРЕ ФРАНЦИИ
- ГЛАВА СТО ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ. БОГОМОЛ. ПАУК И ЕГО ПАУТИНА
ШЕСТНАДЦАТАЯ ЧАСТЬ. РАКОВИНЫ
- ГЛАВА СТО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ. РАКОВИНЫ
- ГЛАВА СТО ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ. УЛИТКА ОБЫКНОВЕННАЯ И ЗАВИТКИ ЕЕ РАКОВИНЫ
- ГЛАВА СТО ТРИДЦАТАЯ. ИГОЛЬЧАТЫЙ МОЛЛЮСК И ПУРПУР
- ГЛАВА СТО ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ. КОРАЛЛ
- ГЛАВА СТО ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ. МОРСКОЙ ЕЖ И «МИРОВОЕ ЯЙЦО» ДРЕВНИХ
- ГЛАВА СТО ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ. МОРСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА
СЕМНАДЦАТАЯ ЧАСТЬ. ГОЛОВОНОГИЕ И ЗООФИТЫ
- ГЛАВА СТО ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. КАРАКАТИЦА И ОСЬМИНОГ
- ГЛАВА СТО ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ. АСТЕРИЯ И МЕДУЗА
ЭПИЛОГ
ПЕРЕЧЕНЬ ГРАВЮР
Даже не подозревал, что в Христианстве есть аж столько символов. Ну знал такие известные, как рыба, пеликан, лев, агнец, вол Марка и т. д. А тут их так много. Интересно.
Фантастический труд - тут на десяток диссертаций потянет!