Шарбонно-Лассэ - Бестиарий Христа - 2 тома

Луи Шарбонно-Лассе - Бестиарий Христа - Энциклопедия мистических существ и животных в христианстве
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Biblical Studies, History, Reference, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
Перед нами уникальная книга, которая должна была составить основу фундаментального труда Луи Шарбонно-Лассэ по происхождению, истории и развитию христианского символизма. К сожалению, автору не удалось осуществить свой замысел целиком: вмешались политические обстоятельства, и многое безвозвратно исчезло в лихолетье Второй Мировой войны. Однако по сохранившимся фрагментам, реконструированным благодаря усердию французских ученых, можно судить о многогранности и энциклопедической эрудированности Луи Шарбонно-Лассэ, христианского символиста, археолога, историка, краеведа, геральдиста, сигиллографа и нумизмата. Особо отметим, что он интересен не только тем, что внес весомый вклад в эти научные дисциплины, но и поскольку трудился на стыке сфер, занимающихся тонкими мирами и материями: религиоведения, богословия, египтологии, античной философии и культуры, ориенталистики, ересеологии, мистики, герметических знаний, христианской и иудейской эзотерики. В этом и заключается универсальность его книги как для всякого христианина, взыскующего истину, так и для любого культурного человека, желающего расширить свой кругозор в столь редкостном для нынешнего времени символическом знании, вырастающем у Шарбоннэ-Лассэ в стройную символическую историософию.
Кроме того, единожды раскрыв «Бестиарий Христа», читатель уже не станет упрощенно относиться к символам, как, вероятно, внушали ему до этого ограниченные и несведущие авторитеты или источники, и сможет обрести истинный смысл символического понятия, возможно, уже полностью утраченный в религиозном экзотеризме. Так или иначе, но для самого Шарбонно-Лассэ несомненно одно: символизм - это эзотерическая культура идей, потеря которой самым негативным образом отражается на религии и, следовательно, на обществе. Вот почему роль его книги сложно переоценить в наше неспокойное переходное время, когда, с одной стороны, правит попрание всех смыслов и нравственных норм, а с другой - фанатизм и невежество. Но первое и второе суть профанация или, выражаясь в духе Шарбонно-Лассэ, забвение религиозного символизма. Впрочем, сегодня мало кто об этом задумывается.

Луи Шарбонно-Лассэ - Бестиарий Христа - Энциклопедия мистических существ и животных в христианстве - Том 1 - Части I—VIII

М.: ТД Велигор, 2017. - 576 с: ил.
ISBN 978-5-88875-527-3

Луи Шарбонно-Лассэ - Бестиарий Христа - Энциклопедия мистических существ и животных в христианстве - Том 1 - Содержание

  • ПУТЕШЕСТВИЕ К ИСТОКАМ ХРИСТИАНСКОГО СИМВОЛИЗМА
  • ЖИЗНЕННЫЕ ВЕХИ МАСТЕРА-СИМВОЛИСТА
  • ПРЕДТЕЧИ СИМВОЛИЗМА ШАРБОННО-ЛАССЭ В РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКИХ КРУГАХ
  • «ФИЗИОЛОГ» - ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК «БЕСТИАРИЯ ХРИСТА». ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ РЕЛИГИОЗНОГО ХАРАКТЕРА
ПРЕДИСЛОВИЕ
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ. ВВЕДЕНИЕ
  • ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЗАРОЖДЕНИЕ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ СИМВОЛИКИ И ЭМБЛЕМАТИКИ В ЦЕРКВИ
  • ГЛАВА ВТОРАЯ. ИСТОЧНИКИ ХРИСТИАНСКОЙ ЭМБЛЕМАТИКИ
  • ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ХРИСТИАНСКАЯ ЭМБЛЕМАТИКА И ИСКУССТВА В ПРОШЛЫЕ СТОЛЕТИЯ
ВТОРАЯ ЧАСТЬ. ЧЕТЫРЕ «ЖИВОТНЫХ» ВИДЕНИЙ ИЕЗЕКИИЛЯ И СВЯТОГО ИОАННА
  • ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ЧЕТЫРЕ ЖИВОТНЫХ ТЕТРАМОРФА: ЧЕЛОВЕК, ЛЕВ, ТЕЛЕЦ И ОРЕЛ
  • ГЛАВА ПЯТАЯ. ЛЕВ. МОРСКОЙ ЛЕВ И МАНТИКОРА
  • ШЕСТАЯ ГЛАВА. ТЕЛЕЦ. МОЛОХ И МИНОТАВР
  • ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ФОРМА АНГЕЛА. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ФОРМА САТАНЫ
  • ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ОРЕЛ
  • ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ТЕТРАМОРФ
ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ. О НЕКОТОРЫХ ЧАСТЯХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА
  • ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЕРДЦЕ
  • ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. ЯЗЫК И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ УСТА
  • ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ РУКА
  • ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. РУКА ПРАВОСУДИЯ САМОДЕРЖЦЕВ И ПЕРЧАТКИ ПОНТИФИКОВ
ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ. ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
  • ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. БЫК
  • ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. ТЕЛЕНОК
  • ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. ТЕЛИЦА И КОРОВА
  • ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. ОБЫКНОВЕННЫЙ БАРАН
  • ВОСЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА. БАРАН-МУФЛОН
  • ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ. ОВЕН ФРИКСА И ЕГО ЗОЛОТОЕ РУНО
  • ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ. АГНЕЦ
  • ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ. ОВЦЫ
  • ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ. КОЗЕЛ
  • ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ. КОЗЛЕНОК
  • ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. КОЗА
  • ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ. МОЛОКО
  • ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ. ПАСТЫРЬ ХРИСТОС. ПАСТЫРСКИЕ КУВШИН И ПОСОХ
  • ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ. ЛОШАДЬ
  • ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ. ОСЕЛ
ПЯТАЯ ЧАСТЬ. ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ
  • ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ. ДИКИЙ ОСЕЛ
  • ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ. ОЛЕНЬ
  • ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ. ОЛЕНИХА
  • ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ. ЛАНЬ
  • ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ. ОРИКС ЕДИНОРОГ
  • ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ФРОНТАЛЬНЫЙ ЮГ ЖИВОТНЫХ
  • ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ. РОГ ИЗОБИЛИЯ
  • ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ. СЛОНОВАЯ КОСТЬ
  • ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ. ПАНТЕРА. ГИЕНА
  • ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ. ГЕПАРД. ЛЕОПАРД - СОБАКА
  • ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ. ХРИСТОС ОХОТНИК
  • ГЛАВА СОРОКОВАЯ. РЫСЬ. КРОТ
  • ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ. ВОЛК
  • ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ. МАНГУСТ-ИХНЕВМОН
  • ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ. ЛАСКА
  • ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ. ГОРНОСТАЙ
ШЕСТАЯ ЧАСТЬ. СКАЗОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
  • ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ. ПЕГАС
  • ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ. ГИППОГРИФ
  • ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ. ЕДИНОРОГ
  • ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ. ПИРАССУАПИ
  • ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТАЯ. ШАМФЮР
  • ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТАЯ. КЕНТАВР
  • ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ. КЕНТАВР - СТРЕЛЕЦ
  • ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ. ГРИФФОН
  • ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ. СФИНКС И СФИНГА
  • ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ. ДРАКОН
СЕДЬМАЯ ЧАСТЬ. СКАЗОЧНЫЕ ПТИЦЫ
  • ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ. ФЕНИКС
  • ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ. РАЙСКАЯ ПТИЦА
  • ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ. КАЛАДРИЙ (РЖАНКА)
ВОСЬМАЯ ЧАСТЬ. ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ
  • ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ. ЯГНЯТНИК
  • ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ. СОКОЛ И ЯСТРЕБ
  • ГЛАВА ШЕСТИДЕСЯТАЯ. ГРИФ
  • ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ. СОВА. ФИЛИН

Луи Шарбонно-Лассе - Бестиарий Христа - Энциклопедия мистических существ и животных в христианстве - Том 1 - Предисловие

Вчитавшись в «Бестиарий Христа», понимаешь, что книга обладает полноценным энциклопедическим характером, как по структуре, так и по содержанию, чего, кажется, не отмечали французские исследователи, а потому, восстанавливая справедливость, ее первое русское издание мы сопроводили подзаголовком «Энциклопедия мистических существ и животных в христианстве». Вместе с тем, ее можно рассматривать и в качестве энциклопедии жизни средневековой Европы, где правил римско-католический спиритуализм, процветали рыцарские и монашеские ордена, создавался легендарный цикл о Святом Граале, воздвигались блестящие произведения романской и готической архитектуры, а герметические философы в тиши монастырей или тайных убежищ трудились над трансмутацией металлов. Следовательно, «Бестиарий Христа» приобретает еще неоценимое искусствоведческое значение, и в этом плане может быть предпослан для изучения не только медиевистам, теологам, философам и эзотерикам, но и студентам, специализирующимся на истории искусств. Что ж, ничего удивительного, поскольку символ, по мысли Шарбоннэ-Лассэ, охватывает собой, как совокупность веры, знания и практики человека, так и бытие сверхъестественных существ, идей, если угодно, ангелов или эонов гностицизма.

Луи Шарбонно-Лассэ - Бестиарий Христа - Энциклопедия мистических существ и животных в христианстве - Том 2 - Части IX-XVIL

М.: ТД Велигор, 2018. - 640 с: ил.
ISBN 978-5-88875-528-0

Луи Шарбонно-Лассэ - Бестиарий Христа - Энциклопедия мистических существ и животных в христианстве - Том 2 - Содержание

ДЕВЯТАЯ ЧАСТЬ. ЛЕСНЫЕ И ПОЛЕВЫЕ ПТИЦЫ
  • ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ. СТРАУС
  • ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ. ГОЛУБЬ
  • ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ. ГОРЛИЦА
  • ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ. ВОРОНА
  • ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ. ПЕРЕПЕЛ И ПАСТУШОК ШИЛЬНЫХ ТРАВ. КУРОПАТКА
  • ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ. ЛАСТОЧКА
  • ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ. СЕЛЕВКИД
  • ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ. МЕДОУКАЗЧИК
  • ГЛАВА СЕМИДЕСЯТАЯ. ВОРОБЕЙ
  • ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ. ЖАВОРОНОК
  • ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ВТОРАЯ. ТРЯСОГУЗКА
  • ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ. ЗЕЛЕНЫЙ ДЯТЕЛ
  • ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ. СОЛОВЕЙ
  • ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ПЯТАЯ. СЛАВКА
  • ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ. ПТАШКИ СТРАСТЕЙ ИИСУСА ХРИСТА
ДЕСЯТАЯ ЧАСТЬ. ПТИЦЫ ВОД И ПОБЕРЕЖИЙ
  • ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ. ЛЕБЕДЬ
  • ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ. УТКА И ГУСЬ
  • ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ. ЗИМОРОДОК
  • ГЛАВА ВОСЬМИДЕСЯТАЯ. ПЕЛИКАН.ВАМПИР - ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ
  • ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ. ИБИС
  • ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ВТОРАЯ. ЦАПЛЯ
  • ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ. МАРАБУ
  • ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ. ЖУРАВЛЬ
  • ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЯТАЯ. АИСТ
  • ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ. ЛЫСУХА
  • ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ. БЕКАС
  • ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ. ЧИБИС
ОДИННАДЦАТАЯ ЧАСТЬ. ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ
  • ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ. ПАВЛИН
  • ГЛАВА ДЕВЯНОСТАЯ. ПЕТУХ.ВАСИЛИСК
  • ГЛАВА ДЕВЯНОСТА ПЕРВАЯ. КУРИЦА И ЕЕ ЦЫПЛЕНОК. КУКУШКА
ДВЕНАДЦАТАЯ ЧАСТЬ. СИМВОЛИЧЕСКИЕ ЧАСТИ ПТИЦЫ
  • ГЛАВА ДЕВЯНОСТА ВТОРАЯ. КРЫЛЬЯ ПТИЦ
  • ГЛАВА ДЕВЯНОСТА ТРЕТЬЯ. ПЕРО. ПУХ
  • ГЛАВА ДЕВЯНОСТАЧЕТВЕРТАЯ. ЯЙЦА ПТИЦ
  • ГЛАВА ДЕВЯНОСТА ПЯТАЯ. «ЯЗЫК» И ПЕНИЕ ПТИЦ
ТРИНАДЦАТАЯ ЧАСТЬ. РЫБЫ
  • ГЛАВА ДЕВЯНОСТА ШЕСТАЯ. РЫБА
  • ГЛАВА ДЕВЯНОСТА СЕДЬМАЯ. ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ РЫБА
  • ГЛАВА ДЕВЯНОСТА ВОСЬМАЯ. ДЕЛЬФИН
  • ГЛАВА ДЕВЯНОСТА ДЕВЯТАЯ. РАКООБРАЗНЫЕ
  • ГЛАВА СОТАЯ. ПРИЛИПАЛА
  • ГЛАВА СТО ПЕРВАЯ. МОРСКОЙ КОНЕК
  • ГЛАВА СТО ВТОРАЯ. ЩУКА
  • ГЛАВА СТО ТРЕТЬЯ. ХРИСТОС-РЫБОЛОВ И ЕГО ОСНАСТКА. СИРЕНА
  • ГЛАВА СТО ЧЕТВЕРТАЯ. АМБРА
ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ЧАСТЬ. РЕПТИЛИИ
  • ГЛАВА СТО ПЯТАЯ. НИЛЬСКАЯ ГИДРА
  • ГЛАВА СТО ШЕСТАЯ. ЗМЕЯ
  • ГЛАВА СТО СЕДЬМАЯ. ДРЕВНИЕ ЭМБЛЕМЫ ЗМЕИ И ЛАДАННИКА,
  • ГЛАВА СТО ВОСЬМАЯ. МЕДНЫЙ ЗМЕЙ
  • ГЛАВА СТО ДЕВЯТАЯ. ЗМЕЕВИДНЫЙ ПОСОХ МОИСЕЯ И ААРОНА
  • ГЛАВА СТО ОДИННАДЦАТАЯ. ДВЕ ЗМЕИ КАДУЦЕЯ
  • ГЛАВА СТО ДВЕНАДЦАТАЯ. УРОБОРОС
  • ГЛАВА СТО ТРИНАДЦАТАЯ. САЛАМАНДРА
  • ГЛАВА СТО ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. ЛЯГУШКА.ЖАБА
ПЯТНАДЦАТАЯ ЧАСТЬ. НАСЕКОМЫЕ
  • ГЛАВА СТО ПЯТНАДЦАТАЯ. ЧЕРВЬ
  • ГЛАВА СТО ШЕСТНАДЦАТАЯ. ГУСЕНИЦА
  • ГЛАВА СТО СЕМНАДЦАТАЯ. БАБОЧКА
  • ГЛАВА СТО ВОСЕМНАДЦАТАЯ. СВЕТЛЯК ИЛИ СВЕТЛЯЧОК
  • ГЛАВА СТО ДЕВЯТНАДЦАТАЯ. ПЧЕЛА
  • ГЛАВА СТО ДВАДЦАТАЯ. ЦАРИЦА ПЧЕЛА И ЕЕ УЛЕЙ
  • ГЛАВА СТО ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ. МЕД
  • ГЛАВА СТО ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ. ВОСК
  • ГЛАВА СТО ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ. РОЮЩАЯ ОСА ИЛИ ОСА ИХНЕВМОН.САРАНЧА
  • ГЛАВА СТО ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. КУЗНЕЧИК
  • ГЛАВА СТО ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ. СВЯЩЕННЫЙ СКАРАБЕЙ И ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ НАВОЗНИКИ. СКОРПИОН
  • ГЛАВА СТО ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ. НАВОЗНИКИ В ФОЛЬКЛОРЕ ФРАНЦИИ
  • ГЛАВА СТО ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ. БОГОМОЛ. ПАУК И ЕГО ПАУТИНА
ШЕСТНАДЦАТАЯ ЧАСТЬ. РАКОВИНЫ
  • ГЛАВА СТО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ. РАКОВИНЫ
  • ГЛАВА СТО ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ. УЛИТКА ОБЫКНОВЕННАЯ И ЗАВИТКИ ЕЕ РАКОВИНЫ
  • ГЛАВА СТО ТРИДЦАТАЯ. ИГОЛЬЧАТЫЙ МОЛЛЮСК И ПУРПУР
  • ГЛАВА СТО ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ. КОРАЛЛ
  • ГЛАВА СТО ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ. МОРСКОЙ ЕЖ И «МИРОВОЕ ЯЙЦО» ДРЕВНИХ
  • ГЛАВА СТО ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ. МОРСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА
СЕМНАДЦАТАЯ ЧАСТЬ. ГОЛОВОНОГИЕ И ЗООФИТЫ
  • ГЛАВА СТО ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. КАРАКАТИЦА И ОСЬМИНОГ
  • ГЛАВА СТО ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ. АСТЕРИЯ И МЕДУЗА
ЭПИЛОГ
ПЕРЕЧЕНЬ ГРАВЮР
Comments (4 comments)

patlan_yu 6 years ago

Мне, пожалуйста, пдф два тома. Спасибо!
NikShem 8 years ago


Шарбонно-Лассе - Бестиарий Христа - Энциклопедия мистических существ и животных в христианстве

2 (два) тома в счет балов


 
brat Andron 8 years ago

Даже не подозревал, что в Христианстве есть аж столько символов. Ну знал такие известные, как рыба, пеликан, лев, агнец, вол Марка и т. д. А тут их так много. Интересно.
esxatos 8 years ago

Фантастический труд - тут на десяток диссертаций потянет!

