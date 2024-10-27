Среди тридцати авторов этого тома - последователи разных религий: христиане, мусульмане, иудаисты, деисты, а также атеисты. Мы свободны от фанатизма, расизма, национальной нетерпимости и высокомерия. Мы испытываем абсолютное (без лукавых оговорок) уважение ко всем позитивным (не изуверским) религиям и мировоззренческим системам, принципиально избегаем полемики в религиозной области (но не в своей профессиональной сфере историко-антропологических и филологических наук и в философии).

Наша толерантность отражена в терминологии: одни авторы обозначают даты «до Р. X.» и «по Р. X.» (как это принято в большей части мира), другие, следуя советской традиции, - «до н. э.» и «н. э.». А имеются в виду одни и те же даты, и это всем понятно.

Все авторы как профессора и доценты преподают (или преподавали в недавнем прошлом) в университетах и других высших учебных заведениях Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Киева, Харькова, Симферополя, Нальчика, Баку, Тбилиси, а также в университетах стран дальнего зарубежья. Везде мы сталкивались с проблемой отсутствия подробно и интересно написанных, современных по уровню знания книг по истории христианского мира как динамического целого, в его духовном единстве и культурном многообразии. Мы взяли на себя смелость написать многотомное исследование этой темы. Наши любимые читатели - это студенты, аспиранты и молодые ученые.

Наша задача - дать читателям систему научных знаний, в том числе новых идей. Новых не для авторов, а для тех, кто учился при господстве ленинско-сталинского истмата, узаконенной фальсификации всемирной истории, невежественно высокомерного, а то и злобно-враждебного отношения к великим религиям. 85 % книги написано докторами исторических наук, остальное - кандидатами, работающими над докторскими диссертациями. Это объясняет наше отношение к воинствующему дилетантизму и профанации науки, какими бы высокими словами они ни прикрывались.

Очерки истории христианских цивилизаций: в двух томах. Том 1: От зарождения до арабских завоеваний: в двух книгах

ISBN 978-5-8243-2311-5

ISBN 978-5-8243-2304-7 (т. 1)

Очерки истории христианских цивилизаций: в двух томах. Том 1: От зарождения до арабских завоеваний: в двух книгах. Книга 1. Части 1-3

Отв. ред. В. В. Наумкин, рук. проекта, науч. и лит. ред. Ю. М. Кобищанов. Кн. 1: Ч. 1-3. Москва: Политическая энциклопедия, 2019 г. – 671 с.

ISBN 978-5-8243-2303-0

Очерки истории христианских цивилизаций: в двух томах. Том 1: От зарождения до арабских завоеваний: в двух книгах. Книга 1. Части 1-3 - Содержание

От авторов

Книга первая

Введение (Юрий М. Кобищанов, Москва)

Часть 1. Государства и религии мира накануне и в начале распространения христианства и до распространения ислама

Система государств и цивилизаций I тысячелетия до Р. X. - первой четверти IV в. по Р. X. (Юрий М. Кобищанов, Москва) Рождение ближневосточной политики Пути формирования мировой политики Мировая империя от первых Ахеменидов до диадохов Эллинистическая система государств Большая четверка империй Эпоха Северов. Упадок империй в конце II - III в. и начало великого переселения народов Поздняя Римская империя от Диоклетиана до Феодосия I (284-395 гг.) Последний век римской цивилизации (395-474 или 491 гг.) Система государств и цивилизаций VI-VIII вв.; три века - пять периодов Переселения народов Азии и Европы в VI-VIII вв Цивилизации христианского мира в VI- первой половине VIII в. Регионы диофиситства, монофиситства, несторианства, арианства, павликианства. Появление монофелитства и иконоборчества Религии и политика От распада к формированию средневековой системы государств и цивилизаций Возрождение Римской и Сасанидской империй и война за Христианский Восток Объединение Римского Средиземноморья под властью Константинополя. Завоевание Северной Африки Завоевание Италии, Далмации, Бэтики Мировая политическая система середины - конца VI в Византийско-персидские войны 604-630 гг Рождение исламского государства и послания пророка Мухаммада Арабские завоевания и рождение Арабского Халифата



Часть 2. Распространение христианства в римских провинциях и королевствах-лимитрофах

Испания (Юлий Б. Циркин, Санкт-Петербург) Историческое введение Религиозная ситуация в испанских провинциях Римской империи Начало распространения христианства Христианство в позднеримской Испании. Ереси Варварские вторжения и их значение для религиозного развития Испании

Галлия в поздней Античности: особенности христианизации (Дмитрий Н. Старостин, СанктПетербург) Франкское королевство при Меровингах и ранних Каролингах. Особенности развития исторического мировоззрения

Римская Британия (Дмитрий Н. Старостин, Санкт-Петербург)

Кельтский и римский политеизм, синкретизм и христианство в Британии II-V вв. н. э. (Дмитрий Н. Старостин, Санкт-Петербург, Нина Ю. Живлова, Москва)

Ирландия в V-VIII вв. (Нина Ю. Живлова, Москва) Христианизация Ирландии в V в.: Палладий и Патрик Период первых миссионеров. Синоды, топонимика и лингвистические данные Первый чин Второй чин: расцвет монастырей Третий чин: пасхальные споры Церковь в ирландском обществе V-VIII вв Права клириков в светских юридических документах

Северная Африка (Елена В. Сергеева, Великий Новгород) Проконсульская Африка Распространение христианства в Северной Африке Мученическая традиция в Северной Африке. «Акты» сцилитанских мучеников Мученичество свв. Перепетуи и Фелицитаты Гонения Деция «Великое гонение» Тертуллиан

Крымский полуостров. Раннее христианство в Таврике (Сергей Б. Сорочан и Михаил В. Фомин, Харьков) Религиозная мысль на Боспоре и в Херсонесе в I-III вв

Появление и распространение христианства Этап легендарный. Апостолы и их ученики Свидетельства присутствия христиан во II-III вв Этап второй: «готские» походы Победа христианства в IV в.: Никейский синод и епископы Херсонские. Этнический состав ранней христианской общины Херсонеса

Крымская Готия в III—VIII вв. (Юрий М. Могаричев, Симферополь)

Таманский полуостров (Юлия Л. Щапова, Эмилия Я. Николаева, Анна В. Лядова, Москва)

Часть 3. Ранний Христианский Восток

Адыгские народы и Зихская епархия (Владимир А. Фоменко, Нальчик)

Грузия в I—VIII вв. (Любовь Т. Соловьева, Москва)

Восточная Грузия - Картлийское царство I-V вв Западная Грузия - Эгриси (Лазика) в IV-V вв Языческие верования Крещение Грузии Христианство в Западной Грузии Развитие Грузинской Церкви Грузия в VI - первой трети VII в Кавказская Албания в I—VII вв. (Фарида Дж. Мамедова, Баку)

Христианство в Дагестане I—VIII вв. (Патимат Тахнаева, Москва)

Армения в I в. до н. э. - VII в. (Тимур К. Кораев, Москва) Армения до Тиграна II Великого Армянское царство между Ираном и Римом Христианская Армения Армения в конце V - первой половине VII в Золотой век армянской словесности. Политический упадок и культурный подъем Материальная культура христианской Армении

Сирия и Месопотамия во II - первой половине VII в. (Алексей В. Муравьев, Москва) Развитие школьного образования Расцвет сирийской цивилизации

Аравия в III - первой трети VII в. (Юрий М. Кобищанов, Москва)

Северо-Восточная Африка (Юрий М. Кобищанов, Москва)

Аксумское царство в I - начале IV в. (Юрий М. Кобищанов, Москва)

Правление Эзаны. Св. Фрументий и начало христианской аксумской цивилизации (Юрий М. Кобищанов, Москва)

Аксумское царство в конце IV - V в. (Юрий М. Кобищанов, Москва)

Государства Нубии и царство бега в V-VII вв. (Юрий М- Кобищанов, Москва)

Христианские цивилизации Аравии и Северо-Восточной Африки в VI - первой трети VII в

Египет в VI - начале VII в. Антивизантийские восстания (Ю. М. Кобищанов, Москва)

Аксумское царство в VI в. Аксум - центр южной христианской цивилизации (Ю. М. Кобищанов, Москва)

Христианизация Нижней Нубии (Ю. М. Кобищанов, Москва)

Христианизация Средней и Верхней Нубии (Ю. М. Кобищанов, Москва)

Памятники христианства в Нубии (Неджуд Хасан Башир, Москва и Хартум)

Упадок эфиопской династии в Химьяре. Йемен, ал-Хира,Сирия и Египет - сасанидские провинции (Ю. М. Кобищанов, Москва)

Аксум и его связи с Аравией в первой половине VII в. (Ю. М. Кобищанов, Москва)

Первые битвы мусульман с нубийцами и аксумитами. Договор 652 г. (Ю. М. Кобищанов, Москва)

Аксумское царство во второй трети VII - VIII в. (Ю. М. Кобищанов, Москва)

Христианская Сокотра (Ю. М. Кобищанов, Москва)

Христианство в Танском Китае (Алексей В. Муравьев, Москва)

Очерки истории христианских цивилизаций: в двух томах. Том 1: От зарождения до арабских завоеваний: в двух книгах. Книга 1. Части 1-3 – Введение

Вопреки распространенному мнению, единой христианской цивилизации, такой, как исламская, никогда не существовало. Под единой цивилизацией мы понимаем культурную общность этно-социальных организмов, характеризующуюся достаточно высоким уровнем социально-экономического и культурного развития (наличием общей метакультуры и повышенной плотностью информационных связей)1. Уже в IV-V вв. прививка раннего христианства к римской цивилизации и древним цивилизациям за пределами римского мира и последовавший за этим культурный синтез превратил их в ряд христианских цивилизаций. Некоторые из них сохранились до сих пор (армянская, грузинская, аксумская, или эфиопская, христианская цивилизация Кералы и запада Махараштры), другие исчезли или развились в новые цивилизации (исламская цивилизация, западная цивилизация и др.).

Задолго до рождения новой западной цивилизации в новое время христианские цивилизации уже были распространены по всем регионам Земли. В новое время происходило местами дальнейшее распространение христианских цивилизаций (главным образом западной, но также русской в Поволжье и Сибири, аксумской, или эфиопской христианской, на Эфиопском нагорье). Прививка западного христианства (католицизма и протестантизма) к подвою неевропейских цивилизаций и протоцивилизаций привела к становлению новых цивилизационных регионов. Так было в индейской Америке в регионах доколумбовых цивилизаций Мезоамерики и Перу, а также протоцивилизаций гуарани и других народов, в Азиатско-Тихоокеанском пространстве (на Филиппинах и Моллуках, в Океании, у горных народов Индокитая), в Тропической Африке (в Гвинейском поясе и бантуском поясе). Местами христианские цивилизации располагались чересполосно и в системной связи с другими цивилизациями, например с исламской, индусской, китайской, родственной ей вьетнамской и т. д.

Во всех странах Южной и Восточной Азии были свои периоды массового распространения христианства (в Индии и Шри-Ланке - не меньше трех периодов начиная с III—V вв., в Китае - тоже не меньше трех начиная с VIII в., в Японии - два периода с XVI в. и т. д.). Но на восточной окраине Юго-Восточной Азии только одна большая страна - Филиппины - стала центром еще одной христианской цивилизации, к которой тяготеют и христианские этно-конфессиональные группы Восточной Индонезии, Марианских островов и т. д.

Этот обзор наводит на мысль, что не существует не только единой христианской цивилизации (подобно единой исламской), но и единой католической цивилизации, единой православной цивилизации и т. д. Так, в Европе католики, протестанты, православные принадлежат к одной и той же цивилизации, вместе с тем страны Мезоамерики, андские страны, Парагвай - это иной культурный мир, Филиппины - третий, страны Гвинейского залива и бантуского пояса Африки - четвертый. Они различаются, в частности, народным христианством. Православная Румыния и православная Грузия - тоже две разные цивилизации. Православные чуваши и якуты не принадлежат ни к той, ни к другой, хотя языки обоих народов - тюркские, а их предки пришли в земли расселения чувашей (три республики Российской Федерации и Симбирская область) и в Якутию из азиатской степи. Еще заметнее разница между цивилизациями стран, где распространено яковит- ское христианство, - Армения, Эфиопия, Керала на юге Индии, коптский Египет, Сирия; в двух последних и в других арабских странах арабоязычные яковиты, православные, восточные католики разных церквей, а также сохранившие сирийский язык несториане-ассирийцы принадлежат теперь, в сущности, к общей для них цивилизации, но к разным этноконфессиональным группам. Фундаментальные различия существовали еще в эпоху генезиса первых христианских цивилизаций. Они развились после того, как христианский мир первой трети VII - первой половины VIII в. был разорван на части Арабским Халифатом, стремительно возникшем в самом центре древнего пояса цивилизаций. Исламская цивилизация заняла центральное место в системе средневековых государств и цивилизаций, так что связи между ними могли осуществляться главным образом через подчиненные мусульманам земли. Господство великих исламских империй более поздних эпох (в том числе пяти из шести монгольских империй, правители которых приняли ислам) способствовало продолжению процесса обособления ряда христианских цивилизаций от Европы. Тогда обрело новый смысл разделение христианских цивилизаций на византийско-романскую, или европейскую, и восточно-христианские цивилизации, теперь развивавшиеся в ассоциации с исламской цивилизацией. Восточные церкви окормлялись патриархами, находившимися в подчинении мусульманских правителей, на территориях христианских цивилизаций мусульманские правители поощряли переход христиан в ислам, а там, где правили немусульмане (в христианской части Эфиопии, в Керале и пр.), проповедовали миссионеры ислама.

С мусульманами соперничали христианские, в том числе восточно-христианские миссионеры - на северо-востоке Кавказа, на землях аланов, в Хазарском каганате, Центральной Азии, в Китае. Наиболее важным было обращение в христианство германских и славянских народов. В эпоху Карла Великого заметную роль в этом сыграли образованные ирландцы. В свою очередь, крещеные германцы и славяне распространяли христианство среди балтских, финно-угорских и других северных народов.

Христианские цивилизации появились вслед за рождением Церкви и обращением в христианство значительной части населения (особенно городского) цивилизованных стран. Часто это сопровождалось принятием христианства правителями государств. Таким образом, распространение христианства в I—VII вв. в Римской империи и в соседних с ней странах (а также в странах южных морей - на плато Тыграй в нынешних Эритрее и Эфиопии, на юге Аравийского полуострова, на Сокотре, в Индии и на Шри-Ланке) было длительным процессом, предшествующим появлению здесь христианских цивилизаций. Этот процесс продолжался в VIII в. и позднее.

Очерки истории христианских цивилизаций: в двух томах. Том 1: От зарождения до арабских завоеваний: в двух книгах. Книга 2. Части 4-8

Кн. 2: Ч. 4-8. Москва: Политическая энциклопедия, 2019 г. – 551 с.

ISBN 978-5-8243-2305-4

Очерки истории христианских цивилизаций: в двух томах. Том 1: От зарождения до арабских завоеваний: в двух книгах. Книга 2. Части 4-8 – Содержание

Часть 4. От дохристианских цивилизаций — к христианским цивилизациям

Система цивилизаций и протоцивилизаций (Юрий М. Кобищанов, Москва)

Эллинская, ахеменидская и эллинистическая цивилизации (Юрий М. Кобищанов, Москва)

Индийская цивилизация и ее эллинистическое пограничье (Юрий М. Кобищанов, Москва)

Римская цивилизация (Юрий М. Кобищанов, Москва)

Цивилизации и протоцивилизации Африки в I—III вв. (Юрий М. Кобищанов, Москва)

Первые в истории христианские цивилизации (Юрий М. Кобищанов, Москва)

Историческая панорама христианских цивилизаций, их ритуальные языки и поместные церкви (Юрий М. Кобищанов, Москва)

Священные языки и письмо (Юрий М. Кобищанов, Москва)

Возникновение алфавитного письма в Сирии и Палестине (Игорь Р. Тантлевский,

Санкт-Петербург)

Сирийское письмо и его разновидности (Алексей В. Муравьев, Москва)

Алфавиты Центральной Азии — дериванты арамейского письма (Алексей В. Муравьев, Москва)

Письмо Кавказской Албании (Тимур К. Кораев, Москва)

Грузинское письмо (Любовь Т. Соловьева, Москва)

Огамическое письмо в Ирландии (Нина Ю. Живлова, Москва)

Абурский алфавит средневековых коми(Юрий М. Кобищанов)

Календари дохристианские и христианские Древний мир и христианская Африка (Юрий М. Кобищанов, Москва) Окраины Древнего мира Египет Мероэ и Христианская Нубия Эфиопия Передняя Азия Иранские народы Древняя Эллада и эллинистический мир Древнеримский календарь Юлианский календарь Неделя Традиционный кельтский календарь (Нина Ю. Живлова, Москва) Континентальные кельты Островные кельты Календарь Кумранской общины (Игорь Р. Тантлевский, Санкт-Петербург) Сирийский церковный календарь (Алексей В. Муравьев, Москва) Пасхальные расчеты в христианской традиции (Алексей В. Муравьев, Москва)

«Кривые Пасхи» и Благодатный Огонь (Константин А. Панченко и Павел А. Кузенков, Москва)

Часть 5. Социально-исторические комплексы

(Юрий М. Кобищанов, Москва)

Система феодализма — древнего, средневекового и нового времени (Юрий М. Кобищанов, Москва)

Уровень экономического развития. Производительные силы (Юрий М. Кобищанов, Москва)

Социально-исторические типы и классы общества (Юрий М. Кобищанов, Москва) Протокрестьянство и крестьянство (Юрий М. Кобищанов, Москва) Протокрестьянство Кастовое и кастово-крепостное крестьянство Плодородный Полумесяц Передней Азии Древний Египет Римская империя Свободное крестьянство Крестьяне Кавказа (Юрий М. Кобищанов, Москва) Кавказская Албания (Фарида Дж. Мамедова, Баку) Крестьяне Черкесии (Анзор В. Кушхабиев, Нальчик) Хозяйственный строй Черкесии (Анзор В. Кушхабиев, Нальчик)

Рыбаки и пастухи (Юрий М. Кобищанов)

Ремесленники и торговцы (Юрий М. Кобищанов, Москва)

Древний мир и Африка Касты ремесленников и торговцев Средиземноморье Ремесленники в Черкесии в средние века и новое время (Анзор В. Кушхабиев, Нальчик)

Рабство духовное, юридическое, социально-экономическое (Юрий М. Кобищанов, Москва)

Военные сословия и касты (Юрий М. Кобищанов, Москва) Древний мир и средневековый христианский Восток

Военные сословия Кавказской Албании (Фарида Дж. Мамедова, Баку)

Военные сословия Черкесии (Анзор В. Кушхабиев, Нальчик) Феодальные сословия черкесов в XVI — первой половине XIX в Военная культура черкесов

Жречество в храмах (Юрий М. Кобищанов, Москва)

Чиновники. Древний мир и средневековый христианский Восток (Юрий М. Кобищанов, Москва)

Класс феодалов (Юрий М. Кобищанов, Москва)

Система права и морали (Юрий М. Кобищанов, Москва)

Социальные культуры. Аскеты. Монашество. Древний и средневековый христианский Восток (Юрий М. Кобищанов, Москва)

Формы землевладения (Юрий М. Кобищанов, Москва)

Часть 6. Городская жизнь и рыночные отношения

Африка и Азия (Юрий М. Кобищанов, Москва)

Субурбана — интенсивные пригородные хозяйства торгового земледелия, птицеводства, животноводства и сальтусы — торговые животноводческие хозяйства (Юрий М. Кобищанов, Москва)

Наемный труд (Юрий М. Кобищанов, Москва)

Деньги (Юрий М. Кобищанов, Москва)

Деньги и денежное обращение в доисламском Иране и Центральной Азии (до VII в.) (Тимур К. Кораев, Москва)

Торговля и купцы

Древний мир, средневековая Африка и Западная Азия (Юрий М. Кобищанов, Москва)

Древнегреческая демократия и империи поздней античности (Юрий М. Кобищанов, Москва)

Откупщикии банкиры (Юрий М. Кобищанов, Москва)

Торговля в Черкесии в средние века и в новое время (Анзор В. Кушхабиев, Нальчик)

Торговые пути I в. до Р. X. — I тысячелетия по Р. X. между Атлантическим и Тихим океанами и между Северной Европой и Тропической Африкой (Юрий М. Кобищанов, Москва )

Часть 7. Духовное развитие

Великие духовные искания I тысячелетия до Р. X. (Юрий М. Кобищанов)

Древний Египет: квазимонотеистические и генотеистические тенденции (Александр А. Немировский, Москва) Единичность и множественность в египетской религии II—I тыс. до н. э. Египетский синкретизм Египетский генотеизм «Бог» в единственном числе в древнеегипетских памятниках Реформа Эхнатона: монотеизм? «Египетский жрец Моисей»: позднеегипетская версия Исхода и рассказ о Моисее

Яхве на доеврейском Леванте. Шасу-яхве (Александр А. Немировский, Москва) Йаву, Йево, Йао в Угарите и Финикии Йево в Берите Кениты и культ Яхве Яхве и аморейский мир

Самаряне и самарянский монотеизм (Александр А. Немировский, Москва) Зарождение общности самарян (VIII-VII вв. до н. э.) Самаряне в VI—II вв. до н. э Переход самарян к монотеистическому иудаизму Монотеистический яхвизм самарян в конце I тыс. до н. э

Кумранская община (Игорь Р. Тантлевский, Санкт-Петербург)

Зороастризм и христианство: взаимное влияние и взаимное непонимание (Юрий А. Аверьянов, Москва)

Логос в античности и раннем христианстве (Роман В. Светлов, Санкт-Петербург)

Часть 8. Христианский Иерусалим и второй Иерусалим в Африке, Европе и на Кавказе

Почему появился второй Иерусалим (Юрий М. Кобищанов, Москва)

Иерусалим библейский, христианский и мусульманский (Николай Н. Лисовой, Москва)

Тайна Грааля в истории и предании (Николай Н. Лисовой, Москва)

Град и храм Софии Премудрости Божией (Николай Н. Лисовой, Москва)

Мцхета как новый Иерусалим в Грузии: иеротопия «Жития Св. Нино» (Мариам С. Чхартишвили, Тбилиси)

Киев — Иерусалим на Днепре (Владимир М. Рычка, Киев)

Москва — Иерусалим (Николай Н. Лисовой, Москва)

Новый Иерусалим патриарха Никона: архитектурная сказка, библейское пророчество, национальный миф (Николай Н. Лисовой, Москва)

Очерки истории христианских цивилизаций: в двух томах. Том 1: От зарождения до арабских завоеваний: в двух книгах. Книга 2. Части 4-8 - Часть 4. От дохристианских цивилизаций — к христианским цивилизациям

Мы проследили, как на протяжении тысячелетий древней истории и первого полу- тысячелетия Православно-кафолической Церкви происходило зарождение и развитие цивилизаций, прививка христианства к подвою древних цивилизаций, новое развитие древа этих цивилизаций и превращение части дохристианских цивилизаций в христианские.

Христианство снабдило их Сященным Писанием, сущностно отличным от политеизма и светской философии - духовной основы почти всех цивилизаций, сложившихся до Рождества Христова. «Достаточно хотя бы в самых общих чертах проследить историю становления постэллинистических цивилизаций Европы и Передней Азии, чтоб убедиться: все они опирались на культурную модель, совмещавшую образовательные технологии эллинизма с религиозным ядром нового типа в виде сакрального текста». Между тем уже ранние мировые религии обладали священными текстами, такими как Авеста, Тора, буддистский канон. «Трипитака» появилась то ли в I в. до Р. X., то ли в I в. по Р. X.; «Махаяна» («Большая Колесница», наиболее распространенная в буддистском мире) - около 100 г. по Р. X. В отличие от буддизма христианство, манихейство и ислам с самого начала обладали собственным Священным Писанием и Священным Преданием.

Первые полтора-два века христианство распространялось там, где уже существовали иудейские общины, - от Галлии до Индии и Китая. Во II—IV вв., когда христианство приняло большинство сирийцев, эта религия во многих странах, от Южной Галлии до Эфиопии и Южной Индии, распространялось уже не из иудейских, а из существовавших здесь сирийских торговых общин. Родственные сирийцам по языку арабы начали принимать христианство от сирийских священников и монахов с IV в. (см. ниже). Сирийцы сыграли важную роль в христианизации таких стран, как Армения II-III вв., Северная Эфиопия (с Эритреей) IV-VI вв. (Аксумское царство), Судан VI в., Сокотра, Северо-Западная, Северо-Восточная и Южная Аравия IV-VI вв., Южная и Западная Индия IV- VI вв., Кавказская Албания II—IV вв., Дагестан V-VII вв., Иран и др. В VII—VIII вв. сирийцы распространяли христианство в Центральной Азии, в VIII в. - в Китае, позднее - в Монголии и т. д.

В начале IV в. христианство стало государственной религией Армянского царства, затем - Римской империи, в середине IV в. - Аксумского царства в Эфиопии и Эритрее, в V-VI вв. - Грузии, Кавказской Албании, Гасанидского царства на северо-западе, Лахмидского царства на северо- востоке и Хымьяритского на юге Аравии, а также Сокотры, четырех царств Судана, Гарамантского царства в Сахаре, Ирландии, германских государств-лимитрофов в Европе и Северной Африке.

После недолгого царствования Юлиана Отступника распространение христианства стало составной частью не только внутренней, но и внешней политики Восточной Римской империи.

В 628 г. по требованию победившего его римского императора Ираклия крестился шаханшах Кавад II Шируйе. К этому времени среди подданных шаханшахов уже было множество христиан, говоривших на разных языках Сасанидской державы. В III в. пленные сирийские христиане были поселены в Гунди-Шапуре в Хузистане на юге Ирана. В VI в. из византийской Сирии сюда переселилсь гонимые там несториане. Они соединились с потомками более ранних переселенцев из Сирии, обратили их в свою веру и распространили ее среди части персов Хузистана и Фарса. С течением времени здесь образовался очаг христианства, сходный с южноиндийским и среднеазиатским, сформировалась персоязычная христианская община с собственной культурой и даже литературой.

В этот период времени миссионерами христианства выступали не только византийский император и его посланцы и не только иудео-христиане и сирийцы (и те, и другие говорили на родном языке Иисуса Христа - арамейском), но и обращенные ранее других народов армяне (на Кавказе), аксумиты (наряду с сирийцами в Судане и Южной Аравии), римляне (Св. Патрик в Ирландии), ирландцы, игравшие выдающуюся роль в распространении христианства в Шотландии, на Фаррерских островах, в Исландии, в империи Карла Великого, среди завоеванных ею славян-хорутан в Каринтии, Словении, части нынешней Хорватии.