Богословие и наука

Нужно не только исследовать возможные взаимосвязи между естественными науками и философией с богословием, но и с готовностью откликаться на призыв раскрыть сокровищницу богословского знания, сделать его яснее и нагляднее, в особенности в контексте междисциплинарного подхода. На самом деле богословие не может оставаться оторванным от прочих дисциплин.

Ученые всех направлений науки, вне зависимости от своей специализации, должны стремиться прислушиваться к своим коллегам из иных областей и делиться с ними плодами своих исследований. Подобный подход стимулирует развитие науки и освобождает ее от зашоренности.

Церковь в своем учении неоднократно напоминала о необходимости этого подхода ученым-богословам, призывая их в первую очередь задуматься о значимости диалога с современным миром в целом и с миром науки в частности. Как говорил папа Иоанн Павел II: «Богословы должны идти в ногу с достижениями науки, чтобы при необходимости учитывать их в своих размышлениях или при пересмотре своего учения».

Богословие творения

Под. ред. Алексея Бодрова и Михаила Толстолуженко (Серия «Богословие и наука»)

М.: Издательство ББИ, 2013. + 265 с.

ISBN 978-5-89647-300-8

Богословие творения - Содержание

Ганс Кюнг Сотворение мира или эволюция? Книгу Кюнга о естествознании и религии читайте на Эсхатосе

Юрген Мольтман Начало и завершение времени в первоначальном и эсхатологическом моментах "Науку и мудрость" Мольтмана читайте на Эсхатосе

Алексей Нестерук Творение и трансценденция в богословии и космологии: философское понимание

Уильям Кэрролл Творение и наука в Средние века

Уильям Кэрролл Фома Аквинский и современная космология: творение и начало вселенной

Нильс Грегерсен Идея глубокого воплощения: библейские и патриотические источники

Джордж В. Койне Замысел о жизни и религиозное миросозерцание

Дмитрий Кирьянов Философско-богословское осмысление концепции мультивселенной

Кирилл Копейкин Богословие творения и проблема интерпретации теоретической физики

Джон Хот Космическая эволюция и божественное деяние

Кеннет Кемп Наука, богословие и моногенез

Григорий Гутнер Единство человечества в эсхатологической перспективе

Георгий Завершинский Богословие диалога. Отношения в имперсональном мире

Виталий Даренский Экзистенциальные «шифры» Шестоднева

Джон Дик Христианский фундаментализм. Сделано в Америке - читайте на Эсхатосе

Богословие творения - Происхождение разумной жизни



Как появился человек в этой эволюционирующей вселенной?



Совершенно очевидно, что до конца мы так и не знаем. Однако с научной точки зрения было бы бессмысленно отрицать, что человеческий мозг возник в результате химического усложнения в развивающейся вселенной. Сначала в космосе скопилось необходимое количество химических элементов, а затем они стали собираться в молекулы.

В конце концов происходит некий, дотоле невиданный химический процесс, и появляется человеческий мозг — самое сложное из известных нам «устройств». Сразу следует уточнить: называя наш мозг «устройством», я ни в коей мере не отрицаю духовное измерение человеческого разума, но всего лишь хочу подчеркнуть, что в данном случае мозг интересует нас прежде всего как биохимическая система, возникшая в ходе эволюции вселенной.

Появился ли мозг случайно, или же «так было задумано»? Должно ли было это произойти? Для начала заметим, что так ставить вопрос нельзя. Речь идет не о выборе между случайностью или заданностью, поскольку присутствовало и то и другое. Кроме того, значительную роль сыграл третий фактор, который я назвал бы «возможностью». Имеется в виду вот что: мироздание изобилует возможностями как случайных, так и неизбежных процессов, и эту особенность его также следует принять во внимание. Ведь вселенной 13,7 миллиарда лет, в ней 100 миллиардов галактик, каждая из которых состоит из 100 миллиардов разнообразных звезд.

Что данном случае подразумевается под «возможностью», попробуем объяснить следующим образом. Как известно, Эйнштейн считал, что «Бог в кости не играет». Он относил это к процессам, происходящим в квантовой механике, но то же вполне мог сказать и о вселенной в целом. Великий ученый был убежден, что Бог сотворил мироздание согласно предустановленным законам.

Он мыслил в рамках «ньютоновской вселенной», похожей на часы, которые идут, пока не кончится завод. Сегодня мы вправе пересмотреть эту точку зрения. У нас есть все основания утверждать, что на самом деле Бог в кости играет, но всегда выигрывает. Иными словами, Он наделил вселенную столь огромными возможностями, что в ее пределах в равной мере успешно могут происходить как случайные, так и закономерные, обусловленные процессы, и это необходимо учитывать, если мы хотим понять, как появился человек.



Интригующее начало...