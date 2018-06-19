Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Богословие творения

Богословие творения, под редакцией Алексея Бодрова
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, **Theology and Science, Science and Technology
Богословие и наука
Нужно не только исследовать возможные взаимосвязи между естественными науками и философией с богословием, но и с готовностью откликаться на призыв раскрыть сокровищницу богословского знания, сделать его яснее и нагляднее, в особенности в контексте междисциплинарного подхода. На самом деле богословие не может оставаться оторванным от прочих дисциплин.
Ученые всех направлений науки, вне зависимости от своей специализации, должны стремиться прислушиваться к своим коллегам из иных областей и делиться с ними плодами своих исследований. Подобный подход стимулирует развитие науки и освобождает ее от зашоренности.
Церковь в своем учении неоднократно напоминала о необходимости этого подхода ученым-богословам, призывая их в первую очередь задуматься о значимости диалога с современным миром в целом и с миром науки в частности. Как говорил папа Иоанн Павел II: «Богословы должны идти в ногу с достижениями науки, чтобы при необходимости учитывать их в своих размышлениях или при пересмотре своего учения».

Богословие творения

Под. ред. Алексея Бодрова и Михаила Толстолуженко (Серия «Богословие и наука»)
М.: Издательство ББИ, 2013. + 265 с.
ISBN 978-5-89647-300-8

Богословие творения - Содержание

  • Ганс Кюнг Сотворение мира или эволюция? Книгу Кюнга о естествознании и религии читайте на Эсхатосе
  • Юрген Мольтман Начало и завершение времени в первоначальном и эсхатологическом моментах "Науку и мудрость" Мольтмана читайте на Эсхатосе
  • Алексей Нестерук Творение и трансценденция в богословии и космологии: философское понимание
  • Уильям Кэрролл Творение и наука в Средние века
  • Уильям Кэрролл Фома Аквинский и современная космология: творение и начало вселенной
  • Нильс Грегерсен Идея глубокого воплощения: библейские и патриотические источники
  • Джордж В. Койне Замысел о жизни и религиозное миросозерцание
  • Дмитрий Кирьянов Философско-богословское осмысление концепции мультивселенной
  • Кирилл Копейкин Богословие творения и проблема интерпретации теоретической физики
  • Джон Хот Космическая эволюция и божественное деяние
  • Кеннет Кемп Наука, богословие и моногенез
  • Григорий Гутнер Единство человечества в эсхатологической перспективе
  • Георгий Завершинский Богословие диалога. Отношения в имперсональном мире
  • Виталий Даренский Экзистенциальные «шифры» Шестоднева
  • Джон Дик Христианский фундаментализм. Сделано в Америке - читайте на Эсхатосе

Богословие творения - Происхождение разумной жизни


Как появился человек в этой эволюционирующей вселенной?

Совершенно очевидно, что до конца мы так и не знаем. Однако с научной точки зрения было бы бессмысленно отрицать, что человеческий мозг возник в результате химического усложнения в развивающейся вселенной. Сначала в космосе скопилось необходимое количество химических элементов, а затем они стали собираться в молекулы.
В конце концов происходит некий, дотоле невиданный химический процесс, и появляется человеческий мозг — самое сложное из известных нам «устройств». Сразу следует уточнить: называя наш мозг «устройством», я ни в коей мере не отрицаю духовное измерение человеческого разума, но всего лишь хочу подчеркнуть, что в данном случае мозг интересует нас прежде всего как биохимическая система, возникшая в ходе эволюции вселенной.
Появился ли мозг случайно, или же «так было задумано»? Должно ли было это произойти? Для начала заметим, что так ставить вопрос нельзя. Речь идет не о выборе между случайностью или заданностью, поскольку присутствовало и то и другое. Кроме того, значительную роль сыграл третий фактор, который я назвал бы «возможностью». Имеется в виду вот что: мироздание изобилует возможностями как случайных, так и неизбежных процессов, и эту особенность его также следует принять во внимание. Ведь вселенной 13,7 миллиарда лет, в ней 100 миллиардов галактик, каждая из которых состоит из 100 миллиардов разнообразных звезд.
Что данном случае подразумевается под «возможностью», попробуем объяснить следующим образом. Как известно, Эйнштейн считал, что «Бог в кости не играет». Он относил это к процессам, происходящим в квантовой механике, но то же вполне мог сказать и о вселенной в целом. Великий ученый был убежден, что Бог сотворил мироздание согласно предустановленным законам.
Он мыслил в рамках «ньютоновской вселенной», похожей на часы, которые идут, пока не кончится завод. Сегодня мы вправе пересмотреть эту точку зрения. У нас есть все основания утверждать, что на самом деле Бог в кости играет, но всегда выигрывает. Иными словами, Он наделил вселенную столь огромными возможностями, что в ее пределах в равной мере успешно могут происходить как случайные, так и закономерные, обусловленные процессы, и это необходимо учитывать, если мы хотим понять, как появился человек.

Интригующее начало...
Views 2 504
Rating 3.9 / 5
Added 19.06.2018
Author brat Dorian
Rate this publication:
3.9/5 (10)

Comments (6 comments)

V
valeriyD 13 years ago
Спасибо большое!!!
Вячеслав Кузьменко 13 years ago
Огромная благодарность за книгу!!!
B
Bird 13 years ago
Спасибо!!! супер 
B
brat Dorian 13 years ago
Мир всем! Богословие очень своеобразный дискурс, если не сказать большего.Вот скажем статья "Нильс Грегерсен Идея глубокого воплощения" Автор ставит свой copy right на этот термин. Но какое же это "глубокое воплощение" если Иисус выглядел как обычный галилейский крестянина? Более того,  хотя Иисус ходил по воде, но летать он не умел, у него была потребность есть, спать! Если бы было именно глубокое воплощение, то от его красоты невозможно было бы оторвать глаз, а перемещаться он мог как ему угодно и в пространстве и во времени! Можно было бы ещё порассуждать, но не лучше ли сказать, что мы мало понимаем что такое воплощение как таковое!!!
V
volodyanikolaev 13 years ago
Большое спасибо!!!
P
pikalov 13 years ago
Спасибо!

Related Books

All Books