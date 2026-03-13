Книга «Беда Достопочтенный: Исторические сочинения», изданная в серии «Памятники исторической мысли», представляет собой монументальное собрание трудов «отца английской истории» и одного из величайших ученых раннего Средневековья. Основная задача издания — представить современному читателю ключевые произведения англосаксонского монаха, которые заложили фундамент европейской историографии и системы летоисчисления. Главная идея сборника заключается в том, что история является процессом реализации Божественного замысла, где судьба отдельного народа — в данном случае англов — рассматривается через призму распространения христианства и становления церковного единства.

Центральное место в книге занимает «Церковная история народа англов» — шедевр средневековой прозы, в котором Беда подробно описывает события от походов Юлия Цезаря до 731 года. Содержательная часть включает детальные сведения о миссии святого Августина Кентерберийского, конфликте между римской и кельтской церковными традициями, а также жития святых и королей. Беда проявляет поразительную для своего времени научную добросовестность: он критически подходит к источникам, собирает устные свидетельства и использует документы из папских архивов. Помимо «Церковной истории», в издание часто включаются его хроники и жизнеописания аббатов, дающие объемную картину жизни Британии в период «Темных веков».

Текст сочинений отличается ясностью, лаконичностью и глубокой эрудицией, сочетая в себе строгость летописца и талант рассказчика. Комментарии и вступительные статьи современных исследователей помогают понять политический и культурный контекст Нортумбрии VIII века, а также оценить вклад Беды в формирование европейской идентичности и введение системы летоисчисления от Рождества Христова (н. э.). Работа служит незаменимым источником для историков, медиевистов и всех, кто интересуется корнями западной цивилизации. Это чтение позволяет прикоснуться к истокам исторической науки и увидеть, как из хаоса варварских королевств рождалось единое культурное пространство.

Беда Достопочтенный - Исторические сочинения

Перевод с лат. и коммент. В. В. Эрлихмана

М.: ООО «СПСЛ»-НП ИД «Русская панорама», 2022. 552 с.

Серия "MEDLEVALIA": средневековые литературные памятники и источники

ISBN 978-5-93165-466-9

Беда Достопочтенный - Исторические сочинения - Содержание

В.В.Эрлихман. Беда - отец английской истории

I. Жизнь и труды магистра Беды

II. «История» и история

III. Судьба памятника

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ НАРОДА АНГЛОВ

Предисловие

Книга первая - Книга пятая

Примечания и комментарии

ИСТОРИЯ АББАТОВ

ЖИТИЕ СВЯТОГО КУТБЕРТА

О СЕМИ ЧУДЕСАХ СВЕТА

БОЛЬШАЯ ХРОНИКА (перевод с лат. И. В. Дьяконова)

ДОБАВЛЕНИЯ

I. Дополнения к «Церковной истории» Беды

II. Беда Достопочтенный. Письмо к Эгберту

III. Письмо Кутберта о болезни и смерти Беды

IV. Гильдас Мудрый. О разорении Британии

V. Из «Англосаксонской хроники» (до 750 г.)

ПРИЛОЖЕНИЯ