Беда Достопочтенный - Исторические сочинения
Книга «Беда Достопочтенный: Исторические сочинения», изданная в серии «Памятники исторической мысли», представляет собой монументальное собрание трудов «отца английской истории» и одного из величайших ученых раннего Средневековья. Основная задача издания — представить современному читателю ключевые произведения англосаксонского монаха, которые заложили фундамент европейской историографии и системы летоисчисления. Главная идея сборника заключается в том, что история является процессом реализации Божественного замысла, где судьба отдельного народа — в данном случае англов — рассматривается через призму распространения христианства и становления церковного единства.
Центральное место в книге занимает «Церковная история народа англов» — шедевр средневековой прозы, в котором Беда подробно описывает события от походов Юлия Цезаря до 731 года. Содержательная часть включает детальные сведения о миссии святого Августина Кентерберийского, конфликте между римской и кельтской церковными традициями, а также жития святых и королей. Беда проявляет поразительную для своего времени научную добросовестность: он критически подходит к источникам, собирает устные свидетельства и использует документы из папских архивов. Помимо «Церковной истории», в издание часто включаются его хроники и жизнеописания аббатов, дающие объемную картину жизни Британии в период «Темных веков».
Текст сочинений отличается ясностью, лаконичностью и глубокой эрудицией, сочетая в себе строгость летописца и талант рассказчика. Комментарии и вступительные статьи современных исследователей помогают понять политический и культурный контекст Нортумбрии VIII века, а также оценить вклад Беды в формирование европейской идентичности и введение системы летоисчисления от Рождества Христова (н. э.). Работа служит незаменимым источником для историков, медиевистов и всех, кто интересуется корнями западной цивилизации. Это чтение позволяет прикоснуться к истокам исторической науки и увидеть, как из хаоса варварских королевств рождалось единое культурное пространство.
Перевод с лат. и коммент. В. В. Эрлихмана
М.: ООО «СПСЛ»-НП ИД «Русская панорама», 2022. 552 с.
Серия "MEDLEVALIA": средневековые литературные памятники и источники
ISBN 978-5-93165-466-9
Беда Достопочтенный - Исторические сочинения - Содержание
В.В.Эрлихман. Беда - отец английской истории
I. Жизнь и труды магистра Беды
II. «История» и история
III. Судьба памятника
ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ НАРОДА АНГЛОВ
Предисловие
Книга первая - Книга пятая
Примечания и комментарии
ИСТОРИЯ АББАТОВ
ЖИТИЕ СВЯТОГО КУТБЕРТА
О СЕМИ ЧУДЕСАХ СВЕТА
БОЛЬШАЯ ХРОНИКА (перевод с лат. И. В. Дьяконова)
ДОБАВЛЕНИЯ
I. Дополнения к «Церковной истории» Беды
II. Беда Достопочтенный. Письмо к Эгберту
III. Письмо Кутберта о болезни и смерти Беды
IV. Гильдас Мудрый. О разорении Британии
V. Из «Англосаксонской хроники» (до 750 г.)
ПРИЛОЖЕНИЯ
Генеалогические таблицы
1. Короли Кента
2. Короли Суссекса
3. Короли Восточной Англии
4 Короли Эссекса
5. Короли Мерсии
6. Короли Нортумбрии
7. Короли Уэссекса
Списки епископов Доруверна, Эборака, Уэссекса, Линдисфарна, Хагус- тальдена, Хрофа, Мерсии, Лондонии и Вестанвуда в древнеанглийский период
Цветные иллюстрации
Списки и источники иллюстраций
Хронология жизни и деяний Беды Достопочтенного
Список аббатов монастырей Уирмут и Ярроу
Краткая библиография
Указатель имен
Географический словарик
Список сокращений в Указателе имен и Географическом словарике
