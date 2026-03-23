Ги Бедуелл предлагает читателю увлекательное путешествие по векам, представляя историю Церкви не как архив застывших догм, а как непрерывное развитие и поиск. Книга охватывает ключевые этапы: от апостольских времен и эпохи мучеников до вызовов современности и Второго Ватиканского собора.

Особенность труда Бедуелла — в его способности видеть «дух истории». Он уделяет равное внимание как внешним событиям (соборам, реформам, политическим конфликтам), так и внутренней жизни христиан: искусству, литургии, мистическому опыту. Это идеальное введение в предмет для тех, кто хочет понять, как христианство сформировало облик современной цивилизации.

Ги Бедуелл - История Церкви

Москва, «Христианская Россия», 1996 г. 299 с.

Издание осуществлено при поддержке организации «Kirche in Not»

Серия "Аматека"

Ги Бедуелл - История Церкви - Оглавление

Введение

"Задачи данной книги"

Глава 1. Христианское время

Глава 2. История Церкви как научная дисциплина

Глава 3. Церковь и вызов универсальности: между иудаизмом, эллинизмом и неоязычеством

Глава 4. Церковь и вызов варварского мира

Глава 5. Церковь и вызов феодализма

Глава 6. Церковь и вызов секулярной мысли

Глава 7. Церковь и вызов эпохи Возрождения

Глава 8. Церковь и вызов Реформы

Глава 9. Церковь и вызов абсолютизма

Глава 10. Церковь и вызов эпохи Просвещения

Глава 11. Церковь и вызов революций

Глава 12. Церковь и вызов идеологий

Глава 13. Восточные Церкви

Глава 14. Протестантизм

Глава 15. Можно ли богословски расшифровать историю Церкви ?

Примечания