Бедуелл - История Церкви
Ги Бедуелл предлагает читателю увлекательное путешествие по векам, представляя историю Церкви не как архив застывших догм, а как непрерывное развитие и поиск. Книга охватывает ключевые этапы: от апостольских времен и эпохи мучеников до вызовов современности и Второго Ватиканского собора.
Особенность труда Бедуелла — в его способности видеть «дух истории». Он уделяет равное внимание как внешним событиям (соборам, реформам, политическим конфликтам), так и внутренней жизни христиан: искусству, литургии, мистическому опыту. Это идеальное введение в предмет для тех, кто хочет понять, как христианство сформировало облик современной цивилизации.
Москва, «Христианская Россия», 1996 г. 299 с.
Издание осуществлено при поддержке организации «Kirche in Not»
Серия "Аматека"
Ги Бедуелл - История Церкви - Оглавление
Введение
"Задачи данной книги"
Глава 1. Христианское время
Глава 2. История Церкви как научная дисциплина
Глава 3. Церковь и вызов универсальности: между иудаизмом, эллинизмом и неоязычеством
Глава 4. Церковь и вызов варварского мира
Глава 5. Церковь и вызов феодализма
Глава 6. Церковь и вызов секулярной мысли
Глава 7. Церковь и вызов эпохи Возрождения
Глава 8. Церковь и вызов Реформы
Глава 9. Церковь и вызов абсолютизма
Глава 10. Церковь и вызов эпохи Просвещения
Глава 11. Церковь и вызов революций
Глава 12. Церковь и вызов идеологий
Глава 13. Восточные Церкви
Глава 14. Протестантизм
Глава 15. Можно ли богословски расшифровать историю Церкви ?
Примечания
