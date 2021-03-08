Роль религии и мистики в условиях цифровизации общества неуклонно возрастает, ибо она, активно используя в своей деятельности инновационные, интернеткомпьютерные технологии, открыла двери в сакральный мир знаний, которые до этого времени были окутаны ореолом таинственности и святости и носили строго эзотерический характер. Сегодня это знание становится доступным, экзотерическим, к нему приобщаются представители различных социальных групп, этносов, вероисповеданий, находящиеся на разных ступенях духовно-культурного развития, отличающиеся возрастными, личностными, психическими и иными качествами. Среди них немало тех, кто способен ориентироваться в нарастающем потоке мистических, сакрализованных знаний, рационально фильтровать их, одним словом, отличать «зерна от плевел». Но есть и такие, которые подпадают под воздействие ложных, многочисленных манипулятивных мистических знаний, которые впоследствии негативно могут отразиться не только на психическом его здоровье, но и драматически сказаться на дальнейшей его жизнедеятельности, отношениях с близкими и окружающими людьми.

Ведь не секрет, что Интернет содержит не только достоверные, научно проверенные, обоснованные знания, факты, но и сомнительную, достаточно непроясненную информацию, особенно религиозно-мистического содержания, смесь язычества с эзотерическими откровениями и др., которые преподносятся в доступной для массовой аудитории форме, имеющей важную цель – всеми средствами оказывать воздействие на сознание как можно большого количества людей, вовлекая их в сферу своего влияния. Особую тревогу вызывает возрождение различных неоязыческих, сатанистских культов, возрастающий интерес, особенно у молодежи, к мифологическим, мистическим знаниям, деятельности различных мистических христианских орденов и т.д. Возникает вопрос: в чем причина усиления роли религиозного фактора, мистических, неозыческих феноменов в настоящее время? В чем сущность мистических орденов? Ответы на эти и другие вопросы можно будет найти в данном пособии. Правда, авторы не рассматривают более полно, глубоко, всесторонне и содержательно эти проблемы, учитывая их сложность, трудность.

В данном учебном пособии рассматриваются проблемы религии и мифологии, религии и мистики, язычества как политеистической религии, анализируются вопросы возрождения неоязычества и оккультно-мистических культов, раскрывается роль и место религии в жизни современного человека и истории мировой культуры, показывается значение языческих и неоязыческих культов в истории культуры скандинавских, германских и славянских народов. Особое внимание уделяется мистицизму в христианстве, подчеркивается, что мистика выступает основой не только христианского, но и любого другого религиозного вероучения и культа.

Бегалинова Калимаш, Ашилова Мадина, Бегалинов Алибек - Мистические ордена в язычестве и христианстве: компаративистский анализ

учебное пособие

Алматы: Қазақ университеті, 2020. 174 с.

ISBN 978-601-04-4589-5

Бегалинова Калимаш, Ашилова Мадина, Бегалинов Алибек - Мистические ордена в язычестве и христианстве: компаративистский анализ - Оглавление

Предисловие

Раздел 1. Религия и мифология, мистика и язычество: религиоведческий анализ

1.1. Проблема концепта религии: многообразие философских подходов

1.2. Мифология как синкретический тип мировоззрения

1.3. Мистика и мистицизм как феномены иррациональной духовности

1.4. Особенности язычества и магии

1.5. Язычество – верование древних славянских и германо-скандинавских народов 1.5.1. Космологические представления древних скандинавских и славянских народов 1.5.2. Пантеон языческих богов: общая характеристика



Раздел II. Неоязычество и сатанизм: сущность и особенности

2.1. Неоязыческие и оккультно-мистические культы

2.2. Ведьмовство («викка»), шаманизм

2.3. Люциферианство, дьяволопоклонники. Сатанисты

2.4. Неоязычески – нативистские религиозные культы

Раздел III. Мистицизм в христианстве. Монашество. Монашеские ордена

3.1. Мистицизм и религия. Специфика мистики в христианстве

3.2. Монашество: становление и развитие. Особенности западного и восточного монашества

3.3. Монастыри как центры духовной и культурной жизни. Устройство и архитектура монастырей

3.4. Русское монашество. Православные монастыри

3.5. Особенности западного монашества

3.6. Монашеские ордена: сущность и особенности 3.6.1. Монашеские католические ордена 3.6.2. Католические духовно-рыцарские (военно-монашеские) ордена



Заключение

Библиографический список

Рекомендуемая литература

Приложения

Глоссарий. Славянская мифология

Мифические существа древних славян

Лесные и водные жители в мифологии славян

Основные боги германо-скандинавской мифологии

Глоссарий. Германо-скандинавская мифология

Краткий словарь понятий и терминов