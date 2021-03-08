Бегалинова, Ашилова - Мистические ордена в язычестве и христианстве
Роль религии и мистики в условиях цифровизации общества неуклонно возрастает, ибо она, активно используя в своей деятельности инновационные, интернеткомпьютерные технологии, открыла двери в сакральный мир знаний, которые до этого времени были окутаны ореолом таинственности и святости и носили строго эзотерический характер. Сегодня это знание становится доступным, экзотерическим, к нему приобщаются представители различных социальных групп, этносов, вероисповеданий, находящиеся на разных ступенях духовно-культурного развития, отличающиеся возрастными, личностными, психическими и иными качествами. Среди них немало тех, кто способен ориентироваться в нарастающем потоке мистических, сакрализованных знаний, рационально фильтровать их, одним словом, отличать «зерна от плевел». Но есть и такие, которые подпадают под воздействие ложных, многочисленных манипулятивных мистических знаний, которые впоследствии негативно могут отразиться не только на психическом его здоровье, но и драматически сказаться на дальнейшей его жизнедеятельности, отношениях с близкими и окружающими людьми.
Ведь не секрет, что Интернет содержит не только достоверные, научно проверенные, обоснованные знания, факты, но и сомнительную, достаточно непроясненную информацию, особенно религиозно-мистического содержания, смесь язычества с эзотерическими откровениями и др., которые преподносятся в доступной для массовой аудитории форме, имеющей важную цель – всеми средствами оказывать воздействие на сознание как можно большого количества людей, вовлекая их в сферу своего влияния. Особую тревогу вызывает возрождение различных неоязыческих, сатанистских культов, возрастающий интерес, особенно у молодежи, к мифологическим, мистическим знаниям, деятельности различных мистических христианских орденов и т.д. Возникает вопрос: в чем причина усиления роли религиозного фактора, мистических, неозыческих феноменов в настоящее время? В чем сущность мистических орденов? Ответы на эти и другие вопросы можно будет найти в данном пособии. Правда, авторы не рассматривают более полно, глубоко, всесторонне и содержательно эти проблемы, учитывая их сложность, трудность.
В данном учебном пособии рассматриваются проблемы религии и мифологии, религии и мистики, язычества как политеистической религии, анализируются вопросы возрождения неоязычества и оккультно-мистических культов, раскрывается роль и место религии в жизни современного человека и истории мировой культуры, показывается значение языческих и неоязыческих культов в истории культуры скандинавских, германских и славянских народов. Особое внимание уделяется мистицизму в христианстве, подчеркивается, что мистика выступает основой не только христианского, но и любого другого религиозного вероучения и культа.
Бегалинова Калимаш, Ашилова Мадина, Бегалинов Алибек - Мистические ордена в язычестве и христианстве: компаративистский анализ
учебное пособие
Алматы: Қазақ университеті, 2020. 174 с.
ISBN 978-601-04-4589-5
Бегалинова Калимаш, Ашилова Мадина, Бегалинов Алибек - Мистические ордена в язычестве и христианстве: компаративистский анализ - Оглавление
Предисловие
Раздел 1. Религия и мифология, мистика и язычество: религиоведческий анализ
- 1.1. Проблема концепта религии: многообразие философских подходов
- 1.2. Мифология как синкретический тип мировоззрения
- 1.3. Мистика и мистицизм как феномены иррациональной духовности
- 1.4. Особенности язычества и магии
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1.5. Язычество – верование древних славянских и германо-скандинавских народов
- 1.5.1. Космологические представления древних скандинавских и славянских народов
- 1.5.2. Пантеон языческих богов: общая характеристика
Раздел II. Неоязычество и сатанизм: сущность и особенности
- 2.1. Неоязыческие и оккультно-мистические культы
- 2.2. Ведьмовство («викка»), шаманизм
- 2.3. Люциферианство, дьяволопоклонники. Сатанисты
- 2.4. Неоязычески – нативистские религиозные культы
Раздел III. Мистицизм в христианстве. Монашество. Монашеские ордена
- 3.1. Мистицизм и религия. Специфика мистики в христианстве
- 3.2. Монашество: становление и развитие. Особенности западного и восточного монашества
- 3.3. Монастыри как центры духовной и культурной жизни. Устройство и архитектура монастырей
- 3.4. Русское монашество. Православные монастыри
- 3.5. Особенности западного монашества
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3.6. Монашеские ордена: сущность и особенности
- 3.6.1. Монашеские католические ордена
- 3.6.2. Католические духовно-рыцарские (военно-монашеские) ордена
Заключение
Библиографический список
Рекомендуемая литература
Приложения
Глоссарий. Славянская мифология
Мифические существа древних славян
Лесные и водные жители в мифологии славян
Основные боги германо-скандинавской мифологии
Глоссарий. Германо-скандинавская мифология
Краткий словарь понятий и терминов
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