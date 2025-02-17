Божье слово — это великолепный дар. Наш Отец дал нам его, чтобы мы могли узнать Его Сына и могли жить в силе Его Духа в соответствии с Его истиной.

Стоит сделать паузу и поразмышлять над следующим: читая Библию, мы имеем дело со словами Творца вселенной, изреченными Им Своему творению. Невозможно понять себя, наш мир — и что бы то ни было — без Его слова. Читая газеты, пытаясь понять наше общество, изучая историю и глядя в будущее, мы нуждаемся в Библии, если хотим во всем этом разобраться. Слово Божье — это истина, в водительстве которой мы нуждаемся в каждом дне этой жизни, и мы нуждаемся, чтобы она указывала нам на того, в ком мы находим подлинную жизнь.

Потому в этой книге безусловно самые важные слова расположены в самом верху страницы, сразу под датой и заголовком. Это слова живого, царствующего, вечного Бога. В комментариях, расположенных под этими богодухновенными словами, я желаю просто пояснить их, ободрить вас через них, а также поразмышлять над тем, как они вдохновляют и дают все необходимые инструменты для того, чтобы с радостью жить ради Христа в каждой сфере. Божье слово говорит о себе, что оно способно «умудрить... во спасение верою во Христа Иисуса» и что это богодухновенное слово «полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3:16-17).

Это ежедневные размышления, потому что человек живет не хлебом одним, но всяким словом, исходящим из уст Божиих (Мф. 4:4). То есть Божье слово поддерживает нас каждый день и важно для нашего духовного здоровья так же, как пища важна для здоровья телесного.

Слова Божьи — это слова, в которых мы нуждаемся. И потому я молюсь о вас: пусть, сопровождая вас к словам Бога каждый день, эта книга будет менять вашу жизнь, возлюбленное Божье дитя, по мере того как Его Дух трудится через Его Слово, чтобы показать вам его Сына. Почему бы и вам не молиться так же?

Бегг Алистер - Истина для жизни

пер. с англ. / Алистер Бегг; пер. с англ. К. Такновой

Самара: Благая Весть, 2024. - 736 с.

ISBN: 978-5-7454-1887-7

Книга не имеет ни нумерации страниц, ни оглавления, просто каждому дню года посвящена отдельная глава/