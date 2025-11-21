Все началось как развлечение, с теста ДНК. По собственному признанию, она надеялась, что тест поможет ей лучше понять саму себя, почувствовать связь с чем-то большим, заполнить пустоту, которую она не могла толком описать. Она всегда интересовалась своим происхождением: правдивы ли семейные слухи о далеком итальянском родственнике? Возможно, если узнать больше о своих корнях, удастся унять это постоянное чувство, будто чего-то не хватает. Она не отправила тест сразу. Все откладывала, говорила, что не уверена.

Но однажды решила: терять нечего. Даже почувствовала легкое волнение — хотелось узнать правду.

Но когда пришли результаты, волнение сменилось чем-то совсем другим.

Сначала — замешательство. Потом — недоверие. А затем — нечто более глубокое, смутное, тревожное — что-то, чему она не могла найти объяснения.

Ее отец был ей не отцом.

Эта реальность опустилась камнем в грудь. Она перепроверила результаты, искала объяснения в интернете, снова и снова читала документы. Но ошибки не было. Все было черным по белому.

Она вспоминала свое детство — прокручивала в памяти разговоры, семейные поездки, рождественские ужины. Неужели что-то ускользнуло? Может, все остальные знали? Вопросы бурлили внутри, но она никому не сказала. Ни матери. Ни сестре. Ни дочери. Ни даже самой близкой подруге.

Что все это значило? Она несла в себе этот секрет в одиночестве, как невидимую рану. В какие-то дни боль почти не ощущалась. А в другие было так больно, что едва можно было дышать. Она чувствовала себя одинокой, оторванной — и еще дальше от той целостности, к которой так давно стремилась.

Бегг A. - Человек на кресте - Идете ли вы на небеса?

Перевод с англ. А. Аубакирова. — Самара: Благая Весть, 2025. — 44 с.

ISBN: 978-5-7454-1967-6

Бегг A. - Человек на кресте. Идете ли вы на небеса? - Содержание