Бегг - Фергюсон - Имя выше всякого имени
Книга «Имя выше всякого имени» — это вдохновляющий плод многолетней дружбы двух выдающихся христианских служителей, Алистера Бегга и Синклера Фергюсона. Авторы, чьи пути пересеклись еще в Шотландии 1970-х годов, объединили свои усилия, чтобы представить читателю величественный портрет Иисуса Христа. Эта работа — не сухой теологический трактат, а глубокое и радостное исследование личности Спасителя через призму ключевых библейских образов.
На страницах книги авторы раскрывают семь фундаментальных титулов Христа, прослеживая их от обещания «семени жены» в книге Бытия до торжествующего «Агнца на престоле» в Откровении. Каждая глава помогает увидеть преемственность Божьего замысла: Иисус предстает как истинный Пророк, возвещающий Божью волю; как великий Первосвященник, приносящий совершенную жертву; и как Страждущий Раб, чье смирение стало путем к спасению человечества.
Несмотря на разные деноминации авторов (баптист и пресвитерианин), книга пропитана духом единства и общей любви к Христу. Она служит прекрасным введением для тех, кто только начинает знакомство с Евангелием, и глубоким ободрением для зрелых верующих. Это приглашение заново влюбиться в Того, чье Имя стоит выше всех имен, и чья жизнь навсегда изменила ход истории и судьбу каждого человека.
Бегг А., Фергюсон С. — Имя выше всякого имени
Пер. с англ. А. Аубакирова. — Самара: Благая Весть, 2025. — 208 с.
ISBN: 978-5-7454-1973-7
Алистер Бегг, Синклер Фергюсон — Имя выше всякого имени — Содержание
Предисловие (История дружбы длиной в пять десятилетий)
1. Иисус Христос — семя жены (Первое обетование Евангелия)
2. Иисус Христос — истинный Пророк (Голос Божий к человечеству)
3. Иисус Христос — великий Первосвященник (Наш Ходатай перед Отцом)
4. Иисус Христос — побеждающий Царь (Владычество над всяким коленом)
5. Иисус Христос — Сын Человеческий (Бог, ставший одним из нас)
6. Иисус Христос — Страждущий Раб (Тайна искупительных страданий)
7. Иисус Христос — Агнец на престоле (Вечное торжество любви)
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