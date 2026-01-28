Бегг - Фергюсон - Имя выше всякого имени

Книга «Имя выше всякого имени» — это вдохновляющий плод многолетней дружбы двух выдающихся христианских служителей, Алистера Бегга и Синклера Фергюсона. Авторы, чьи пути пересеклись еще в Шотландии 1970-х годов, объединили свои усилия, чтобы представить читателю величественный портрет Иисуса Христа. Эта работа — не сухой теологический трактат, а глубокое и радостное исследование личности Спасителя через призму ключевых библейских образов.

На страницах книги авторы раскрывают семь фундаментальных титулов Христа, прослеживая их от обещания «семени жены» в книге Бытия до торжествующего «Агнца на престоле» в Откровении. Каждая глава помогает увидеть преемственность Божьего замысла: Иисус предстает как истинный Пророк, возвещающий Божью волю; как великий Первосвященник, приносящий совершенную жертву; и как Страждущий Раб, чье смирение стало путем к спасению человечества.

Несмотря на разные деноминации авторов (баптист и пресвитерианин), книга пропитана духом единства и общей любви к Христу. Она служит прекрасным введением для тех, кто только начинает знакомство с Евангелием, и глубоким ободрением для зрелых верующих. Это приглашение заново влюбиться в Того, чье Имя стоит выше всех имен, и чья жизнь навсегда изменила ход истории и судьбу каждого человека.

Бегг А., Фергюсон С. — Имя выше всякого имени

Пер. с англ. А. Аубакирова. — Самара: Благая Весть, 2025. — 208 с.

ISBN: 978-5-7454-1973-7

Алистер Бегг, Синклер Фергюсон — Имя выше всякого имени — Содержание